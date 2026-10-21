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Ρωσία: Στέλνει το πρώτο φορτίο 40.000 τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ
Ειδήσεις
14:00 - 21 Οκτ 2026

Ρωσία: Στέλνει το πρώτο φορτίο 40.000 τόνων ντίζελ στις ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Η Ρωσία θα στείλει την Πέμπτη (21/10) το πρώτο της δεξαμενόπλοιο με ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό μέσο Vedomosti, μετά τη συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η Ρωσία ήρε στις 9 Οκτωβρίου την αυτοεπιβληθείσα απαγόρευση στις εξαγωγές ντίζελ, η οποία είχε επιβληθεί για την αντιμετώπιση των ελλείψεων στην εγχώρια αγορά που προκλήθηκαν από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια. Η απόφαση ελήφθη μετά τη σύναψη συμφωνίας με τον Τραμπ για την προμήθεια ντίζελ στις διεθνείς αγορές.

Ο Νόβακ δήλωσε την Τετάρτη ότι το πλοίο θα μεταφέρει 40.000 μετρικούς τόνους καυσίμου, προσθέτοντας ότι οι διαδικασίες για την προμήθεια του ντίζελ βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωσή τους, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Δεν αποκάλυψε από ποιο λιμάνι θα αναχωρήσει το φορτίο.

«Θα ακολουθήσουν, φυσικά, και άλλες αποστολές. Υπήρξαν συμφωνίες μεταξύ των δύο ηγετών. Θα καλύψουμε τις ανάγκες των Ηνωμένων Πολιτειών, στο μέτρο των δυνατοτήτων μας», μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο τον Νόβακ.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η Ρωσία θα εξαγάγει άμεσα 300.000 μετρικούς τόνους, ή 2,25 εκατομμύρια βαρέλια, και στη συνέχεια 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά».

Να σημειωθεί εδώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες εξάγουν περίπου 1,5 εκατομμύριο βαρέλια ντίζελ ημερησίως.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, υποδέχτηκε την Τετάρτη τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, μετά τη συμφωνία για τις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, η οποία οδήγησε σε απότομη επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ουκρανίας.

Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών στην Αγία Πετρούπολη, ο Γουίτκοφ ευχαρίστησε τον Πούτιν για την άρση των περιορισμών στις εξαγωγές. Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε επίσης στη συμφωνία, σημειώνοντας ότι οι διεθνείς τιμές του ντίζελ υποχώρησαν κατά 5%-6% μετά την επίτευξή της.

«Αυτό αποτελεί παράδειγμα της συνεργασίας μας και θέλω να σας ευχαριστήσω γι' αυτό», δήλωσε ο Γουίτκοφ, σύμφωνα με τηλεοπτικά πλάνα.

Ο Πούτιν ανέφερε επίσης ότι τα πρώτα ρωσικά δεξαμενόπλοια με ντίζελ θα αναχωρήσουν σε δύο με τρεις ημέρες.

«Αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε τις παραδόσεις με αρκετά πλοία, δεξαμενόπλοια. Θα αναχωρούν το ένα μετά το άλλο. Θα πρέπει να διασφαλιστεί το χρηματοοικονομικό σκέλος», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία θα είναι επίσης σε θέση να προμηθεύσει την αμερικανική αγορά με λιπάσματα σε «μεγάλες ποσότητες».

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