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Ζελένσκι: Θετικός σε τριμερείς συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ
Ειδήσεις
15:40 - 21 Οκτ 2026

Ζελένσκι: Θετικός σε τριμερείς συνομιλίες με Ρωσία και ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ελπίδα ότι η συνάντηση του Αμερικανού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ με τη ρωσική πλευρά την Τετάρτη (21/10) θα έχει θετική έκβαση. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της διεξαγωγής απευθείας συνομιλιών μεταξύ των ηγετών της Ουκρανίας, των ΗΠΑ και της Ρωσίας, με στόχο την προώθηση των διπλωματικών προσπαθειών.

Πιο συγκεκριμένα, μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο Fox News, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε παραγωγικές τις συνομιλίες που είχε με τον Γουίτκοφ στο Όσλο την προηγούμενη ημέρα και υπογράμμισε ότι το Κίεβο παραμένει έτοιμο να επιδιώξει μια διπλωματική λύση.

Παράλληλα, ευχαρίστησε τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκατάσταση της ανταλλαγής πληροφοριών, ενώ εξέφρασε την προσδοκία ότι σύντομα θα αρθούν οι περιορισμοί στις δορυφορικές υπηρεσίες Starlink και Starshield.

«Ελπίζω ότι σε —δεν ξέρω, σε λίγες ώρες— θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα, με τη βοήθεια του Θεού, ένα θετικό αποτέλεσμα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στην ίδια κατεύθυνση, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η αναστολή των εχθροπραξιών και η μετάβαση σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε συμφωνία, συνοδευόμενη από εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρέτισε την έκκληση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για κατάπαυση του πυρός.

Ο Ζελένσκι υποστήριξε επίσης ότι είναι σημαντικό να πραγματοποιηθούν τριμερείς συνομιλίες με τη συμμετοχή του ίδιου, του Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Είναι σημαντικό να διεξαχθούν τριμερείς διαπραγματεύσεις», ανέφερε στην εκπομπή «Fox & Friends» του αμερικανικού δικτύου, προσθέτοντας ότι θα ήταν προτιμότερο να συμμετάσχουν στη διαδικασία και ευρωπαϊκές χώρες.

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