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ΕΕ: «Παράθυρο» για κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035
Ειδήσεις
15:52 - 21 Οκτ 2026

ΕΕ: «Παράθυρο» για κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035

Reporter.gr Newsroom

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Οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες βρίσκονται ένα βήμα πιο κοντά στην εξασφάλιση χαλαρότερων κανόνων για τις εκπομπές ρύπων, οι οποίοι θα μπορούσαν να ανατρέψουν στην πράξη την προοπτική απαγόρευσης των κινητήρων εσωτερικής καύσης από το 2035. Η εξέλιξη έρχεται μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ σημαντικών πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελάφρυνση των περιορισμών που ισχύουν για τον κλάδο.

Ειδικότερα, οι ευρωβουλευτές του κεντροδεξιού Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), των κεντροαριστερών Σοσιαλιστών και της φιλελεύθερης ομάδας Renew συμφώνησαν σε ένα πλαίσιο βάσει του οποίου κατασκευαστές όπως η BMW, η Stellantis και ο όμιλος Volkswagen θα πρέπει να περιορίσουν τις εκπομπές ρύπων κατά 87,5% έως το 2035. Για το υπόλοιπο 7,5% θα προβλέπεται η δυνατότητα αντιστάθμισης μέσω της χρήσης πράσινου χάλυβα, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Bloomberg.

Ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ, χαρακτήρισε τη συμφωνία επιτυχία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. «Η συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί επιτυχία για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η απαγόρευση του κινητήρα εσωτερικής καύσης δεν βρίσκεται πλέον στο τραπέζι. Αυτά είναι καλά νέα για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία».

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κινείται στην ίδια κατεύθυνση με τη σημαντική συνεννόηση στην οποία κατέληξαν την προηγούμενη εβδομάδα η Γαλλία και η Γερμανία. Ωστόσο, η πρόταση των δύο χωρών προέβλεπε μείωση των εκπομπών κατά 90% έως το 2035, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα αντιστάθμισης του υπόλοιπου 10%.

Πριν οριστικοποιηθεί οποιαδήποτε αλλαγή, θα πρέπει να διαμορφωθούν και να συμφωνηθούν οι θέσεις τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και των κρατών-μελών. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Η σχετική ψηφοφορία στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

Εφόσον οι προτεινόμενες αλλαγές εγκριθούν, θα καταργηθεί η απαίτηση τα καινούργια αυτοκίνητα που θα διατίθενται στην αγορά από το 2035 και μετά να είναι κλιματικά ουδέτερα. Με αυτόν τον τρόπο, θα καταστεί δυνατή η συνέχιση της διάθεσης οχημάτων με κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το χρονικό όριο που προβλέπεται σήμερα.

Οι κατασκευαστές αυτοκινήτων επιμένουν ότι χρειάζονται μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας, προκειμένου να προστατεύσουν τη βιομηχανία και να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις της μετάβασης. Οι επικριτές, από την πλευρά τους, εκφράζουν ανησυχίες ότι η χαλάρωση των κλιματικών δεσμεύσεων μπορεί να επιδεινώσει τη θέση της Ευρώπης έναντι της Κίνας στον διεθνή ανταγωνισμό για την ηλεκτροκίνηση.

Παράλληλα, οι πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν να προβλεφθούν περισσότερα περιθώρια ευελιξίας για τα λεγόμενα «supercredits», τα οποία αφορούν τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία (BEV). Συμφώνησαν, επίσης, να χαλαρώσουν οι κανόνες που εφαρμόζονται στα ελαφρά επαγγελματικά οχήματα και στα βαν.

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