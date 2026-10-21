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ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές
Ειδήσεις
16:04 - 21 Οκτ 2026

ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Reporter.gr Newsroom

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Η δημοτικότητα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, υποχώρησε σε νέο χαμηλό επίπεδο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, καθώς εντείνεται η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική του πολιτική, τους χειρισμούς του στον πόλεμο με το Ιράν και την άνοδο των τιμών των καυσίμων.  

Σύμφωνα με δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα, μόλις το 36% των ερωτηθέντων δηλώνει ικανοποιημένο από την απόδοση του Αμερικανού προέδρου, την ώρα που το 59% εκφράζει αρνητική γνώμη. Το ποσοστό αυτό αποτελεί τη χαμηλότερη επίδοση του Τραμπ σε οποιαδήποτε δημοσκόπηση που έχουν πραγματοποιήσει από κοινού οι New York Times και το Πανεπιστήμιο Σιένα.

Ιδιαίτερα αρνητική είναι η στάση των ανεξάρτητων ψηφοφόρων, καθώς περισσότεροι από δύο στους τρεις αποδοκιμάζουν τον τρόπο με τον οποίο ο Τραμπ ασκεί τα προεδρικά του καθήκοντα, σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα των New York Times.

Προβάδισμα για τους Δημοκρατικούς

Στην τελευταία πανεθνική δημοσκόπηση των New York Times και του Πανεπιστημίου Σιένα πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι συμμετέχοντες έδειξαν σαφή προτίμηση στους υποψηφίους των Δημοκρατικών έναντι εκείνων των Ρεπουμπλικανών στις εκλογικές τους περιφέρειες. Η διαφορά υπέρ των Δημοκρατικών διαμορφώθηκε στις 11 ποσοστιαίες μονάδες, διευρύνοντας ελαφρώς το προβάδισμά τους σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Όπως επισημαίνουν οι New York Times, ο συγκεκριμένος δείκτης θεωρείται ευρέως σημαντική ένδειξη για τους πολιτικούς συσχετισμούς και τη δυναμική που διαμορφώνεται ενόψει των εκλογών. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, το πολιτικό κλίμα σε εθνικό επίπεδο δεν ευνοεί τους Ρεπουμπλικανούς.

Στο επίκεντρο της δυσαρέσκειας βρίσκεται η οικονομική κατάσταση στις ΗΠΑ υπό τη διακυβέρνηση Τραμπ. Τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων αξιολογούν την οικονομία ως μέτρια ή κακή, ενώ η πλειονότητα θεωρεί ότι ο πρόεδρος φέρει ευθύνη για την επιδείνωση των συνθηκών.

Ειδικότερα, το 69% των συμμετεχόντων αποδοκιμάζει τους χειρισμούς του Τραμπ στο κόστος διαβίωσης, ενώ το 65% εκφράζει αρνητική άποψη για τη διαχείριση του πολέμου στο Ιράν. Παράλληλα, σχεδόν τρεις στους τέσσερις ερωτηθέντες δηλώνουν δυσαρεστημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζει το ζήτημα των τιμών των καυσίμων.

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