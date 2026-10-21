Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Le Monde, η αναμέτρηση επρόκειτο να διεξαχθεί στην Τουλούζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το Σάββατο στις 17:15, αλλά πλέον θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, την ίδια ώρα.
«Παρότι δεν θεωρείται αγώνας υψηλού κινδύνου, η διοργάνωση μιας εκδήλωσης με τόσο μεγάλη προσέλευση απαιτεί την ανάπτυξη δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας», ανέφερε η νομαρχία της Ωτ-Γκαρόν, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και της ασφάλειας στην περιοχή.
Ένας δεύτερος αθλητικός αγώνας είναι επίσης προγραμματισμένος για το Σάββατο στην Τουλούζ, καθώς η ομάδα ράγκμπι της πόλης πρόκειται να υποδεχθεί την Περπινιάν, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Top 14. Την Τρίτη, εξάλλου, ανακοινώθηκε η μετάθεση του αγώνα της Ligue 2 μεταξύ της Μονπελιέ και της Ρεντ Σταρ, ομάδας με έδρα το Παρίσι, ο οποίος ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το Σάββατο και πλέον θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
Στο ίδιο φόντο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την Τρίτη (20/10), τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα στο στάδιο Παρκ ντε Πρενς, στο Παρίσι, για την αναμέτρηση του Champions League, στην οποία η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε εμφατικά επί της Μπαρτσελόνα.