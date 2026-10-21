ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων
Ειδήσεις
17:57 - 21 Οκτ 2026

Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στη Γαλλία, ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Ligue 1 μεταξύ της Τουλούζ και της Τρουά, που ήταν προγραμματισμένος για αυτό το Σαββατοκύριακο, μετατέθηκε κατά μία ημέρα, έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις ταραχές που σημειώνονται στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (21/10) η γαλλική επαγγελματική λίγκα ποδοσφαίρου (LFP).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Le Monde, η αναμέτρηση επρόκειτο να διεξαχθεί στην Τουλούζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το Σάββατο στις 17:15, αλλά πλέον θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, την ίδια ώρα.

«Παρότι δεν θεωρείται αγώνας υψηλού κινδύνου, η διοργάνωση μιας εκδήλωσης με τόσο μεγάλη προσέλευση απαιτεί την ανάπτυξη δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας», ανέφερε η νομαρχία της Ωτ-Γκαρόν, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και της ασφάλειας στην περιοχή.

Ένας δεύτερος αθλητικός αγώνας είναι επίσης προγραμματισμένος για το Σάββατο στην Τουλούζ, καθώς η ομάδα ράγκμπι της πόλης πρόκειται να υποδεχθεί την Περπινιάν, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Top 14. Την Τρίτη, εξάλλου, ανακοινώθηκε η μετάθεση του αγώνα της Ligue 2 μεταξύ της Μονπελιέ και της Ρεντ Σταρ, ομάδας με έδρα το Παρίσι, ο οποίος ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το Σάββατο και πλέον θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.

Στο ίδιο φόντο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την Τρίτη (20/10), τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα στο στάδιο Παρκ ντε Πρενς, στο Παρίσι, για την αναμέτρηση του Champions League, στην οποία η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε εμφατικά επί της Μπαρτσελόνα.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας
Ειδήσεις

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας

Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων το Σάββατο (24/10) - Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου
Ειδήσεις

Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων το Σάββατο (24/10) - Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου

Οι νέοι διαδηλώνουν για τη βλάβη στο «κοινωνικό ασανσέρ» της Ευρώπης
Σπύρος Πολυχρονόπουλος

Οι νέοι διαδηλώνουν για τη βλάβη στο «κοινωνικό ασανσέρ» της Ευρώπης

Γαλλία: Ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις
Ειδήσεις

Γαλλία: Ύποπτα drones εντοπίστηκαν πάνω από στρατιωτικές εγκαταστάσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:54

Κολωνός: Πώς έγινε η έκρηξη – Τι ερευνούν οι Αρχές και οι φόβοι για ενέδρα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:47

Πειραιάς: Συναγερμός στο κέντρο της πόλης για ύποπτη βαλίτσα

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 18:36

ΡΑΑΕΥ: Ο Κωνσταντίνος Τσιμάρας εξελέγη επικεφαλής των Διεθνών Σχέσεων του CEER

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:24

Κάλας: Το τουρκολιβυκό μνημόνιο πλήττει τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων χωρών

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:19

ΗΠΑ: Ποιοι «ρίχνουν» εκατομμύρια υπέρ του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ειδήσεις
21/10/2026 - 18:10

Ιράν: Προειδοποίηση στην Αίγυπτο να μην εμπλακεί στον πόλεμο κατά των Χούθι

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:59

Λιβύη: Ένοπλοι επιχείρησαν να εισβάλουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο στην Τρίπολη και να επιβάλουν νέο επικεφαλής

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:57

Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/10/2026 - 17:54

Liberté, égalité, fraternité

Σχόλια Αγοράς
21/10/2026 - 17:45

Χρηματιστήριο: Ράλι +1,28% και υπέρβαση των 2.640 μονάδων με τραπεζικά καύσιμα

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:44

Βέλη Μακρόν κατά Τραμπ και Νετανιάχου: Υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν προεκλογική εκστρατεία εις βάρος της Γαλλίας

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:40

Βραζιλία: Στη μία μονάδα το προβάδισμα Μπολσονάρο έναντι του Λούλα σύμφωνα με δημοσκόπηση

Πολιτική
21/10/2026 - 17:38

Παύλος Χρηστίδης και Χριστίνα Σταρακά ζητούν ισότιμη χρηματοδότηση για τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:32

Ουκρανία: Η Ευρώπη αναζητά «σωσίβιο» 70 δισ. ευρώ από Καναδά και Βρετανία

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:25

ΕΣΗΕΑ και ΔΟΔ στο πλευρό των Τούρκων συναδέλφων

Ειδήσεις
21/10/2026 - 17:18

Ρωσία: Εντός 48ωρου αποπλέει το πρώτο τάνκερ με 40.000 τόνους ντίζελ για τις ΗΠΑ

Περιβάλλον
21/10/2026 - 17:07

«Καμπανάκι» ΟΗΕ: Το Ελ Νίνιο απειλεί να σαρώσει τον πλανήτη με ακραία ζέστη, πλημμύρες και ξηρασία

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 16:57

eBay: Νέο κύμα απολύσεων, περικοπές στο 9% του προσωπικού

Ομόλογα
21/10/2026 - 16:48

Το γαλλικό χρέος δοκιμάζει τις αγορές, η AI τροφοδοτεί το χρηματιστηριακό ράλι

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:44

Κολωνός: Δύο αστυνομικοί και δύο πολίτες τραυματίες από έκρηξη μηχανισμού

Χρηματιστήρια
21/10/2026 - 16:42

Wall Street: Ήπια άνοδος με «άλμα» 8% για την SpaceX του Μασκ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:37

Τι κρύβεται πίσω από τη σύλληψη Λιόλιου – Τα πρόσωπα, τα χρήματα και οι καταγγελίες που ταράζουν το ελληνικό μπάσκετ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
21/10/2026 - 16:34

Formula1: Το 18ο Grand Prix του φετινού Παγκόσμιου Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί στο Όστιν των ΗΠΑ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:32

Reuters: Γιατί οι ισραηλινές εκλογές δεν αναμένεται να αλλάξουν την πολεμική στρατηγική της χώρας

Φορολογία
21/10/2026 - 16:26

Πιτσιλής: Στο 11,4% μειώθηκε το κενό ΦΠΑ μετά τον ψηφιακό μετασχηματισμό

Ειδήσεις
21/10/2026 - 16:04

ΗΠΑ: Σε νέο χαμηλό η δημοτικότητά του Τραμπ πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

Πολιτική
21/10/2026 - 16:04

Δημοσκόπηση GPO: Σφαγή για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ – Στο 25,2% η ΝΔ

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:58

Γαλλία: Νέος γύρος κινητοποιήσεων το Σάββατο (24/10) - Γενική απεργία στις 5 Νοεμβρίου

Ειδήσεις
21/10/2026 - 15:52

ΕΕ: «Παράθυρο» για κινητήρες εσωτερικής καύσης και μετά το 2035

Επιχειρήσεις
21/10/2026 - 15:48

Εθνική Ασφαλιστική: Χρυσή Διάκριση EcoVadis

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ