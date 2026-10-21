Γαλλία: Αναβάλλεται αγώνας της Ligue 1 ενόψει των νέων κινητοποιήσεων

Στη Γαλλία, ο ποδοσφαιρικός αγώνας της Ligue 1 μεταξύ της Τουλούζ και της Τρουά, που ήταν προγραμματισμένος για αυτό το Σαββατοκύριακο, μετατέθηκε κατά μία ημέρα, έπειτα από αίτημα των τοπικών αρχών, οι οποίες προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τις ταραχές που σημειώνονται στη Γαλλία, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη (21/10) η γαλλική επαγγελματική λίγκα ποδοσφαίρου (LFP).

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η Le Monde, η αναμέτρηση επρόκειτο να διεξαχθεί στην Τουλούζ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το Σάββατο στις 17:15, αλλά πλέον θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, την ίδια ώρα.

«Παρότι δεν θεωρείται αγώνας υψηλού κινδύνου, η διοργάνωση μιας εκδήλωσης με τόσο μεγάλη προσέλευση απαιτεί την ανάπτυξη δυνάμεων εσωτερικής ασφάλειας και προσωπικού της δημοτικής αστυνομίας», ανέφερε η νομαρχία της Ωτ-Γκαρόν, η οποία είναι αρμόδια για τη διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών και της ασφάλειας στην περιοχή.

Ένας δεύτερος αθλητικός αγώνας είναι επίσης προγραμματισμένος για το Σάββατο στην Τουλούζ, καθώς η ομάδα ράγκμπι της πόλης πρόκειται να υποδεχθεί την Περπινιάν, στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Top 14. Την Τρίτη, εξάλλου, ανακοινώθηκε η μετάθεση του αγώνα της Ligue 2 μεταξύ της Μονπελιέ και της Ρεντ Σταρ, ομάδας με έδρα το Παρίσι, ο οποίος ήταν αρχικά προγραμματισμένος για το Σάββατο και πλέον θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.

Στο ίδιο φόντο και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, την Τρίτη (20/10), τα μέτρα ασφαλείας ήταν αυξημένα στο στάδιο Παρκ ντε Πρενς, στο Παρίσι, για την αναμέτρηση του Champions League, στην οποία η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε εμφατικά επί της Μπαρτσελόνα.