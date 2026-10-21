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Ιράν: Προειδοποίηση στην Αίγυπτο να μην εμπλακεί στον πόλεμο κατά των Χούθι
Ειδήσεις
18:10 - 21 Οκτ 2026

Ιράν: Προειδοποίηση στην Αίγυπτο να μην εμπλακεί στον πόλεμο κατά των Χούθι

Reporter.gr Newsroom

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Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, προειδοποίησε σήμερα (21/10) ότι η Αίγυπτος, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα, θα πρέπει να αποφύγει την εμπλοκή της στον πόλεμο κατά των Χούθι στην Υεμένη.

«Η Αίγυπτος διαθέτει αρκετή εμπειρία ώστε να αποφύγει την εμπλοκή της σε μια τόσο περίπλοκη σύγκρουση», δήλωσε ο επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση του Ιράκ, Al-Iraqiya.

«Πιστεύουμε ότι οποιαδήποτε ξένη παρουσία ή παρέμβαση θα δυσχεράνει ακόμη περισσότερο την επίλυση του προβλήματος», πρόσθεσε ο Αραγτσί. Η Τεχεράνη έχει προτείνει να αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο στη σύγκρουση, ωστόσο η πρότασή της απορρίφθηκε από την κυβέρνηση της Υεμένης, ενώ το Ριάντ δεν έχει απαντήσει μέχρι στιγμής.

Έπειτα από αίτημα του Αιγύπτιου προέδρου, Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, το αιγυπτιακό κοινοβούλιο αναμένεται να ψηφίσει για την έγκριση της στρατιωτικής υποστήριξης που προτίθεται να προσφέρει το Κάιρο στη Σαουδική Αραβία απέναντι στους Χούθι. Η ψηφοφορία, η οποία ήταν προγραμματισμένη για την Κυριακή, αναβλήθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σίσι, πάντως, έχει διευκρινίσει ότι η αιγυπτιακή συνδρομή θα περιορίζεται αποκλειστικά σε αμυντικές επιχειρήσεις.

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