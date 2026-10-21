Booking: Στο «στόχαστρο» της Κομισιόν για ψεύτικα καταλύματα και phishing – Κινδυνεύει με πρόστιμο

Στο «στόχαστο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η Booking.com, μετά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ξεκινήσει επίσημη έρευνα για τον τρόπο με τον οποίο η δημοφιλής πλατφόρμα κρατήσεων διαχειρίζεται τις ψεύτικες καταχωρίσεις καταλυμάτων και τις διαδικτυακές απάτες μέσω ηλεκτρονικού «ψαρέματος» δεδομένων (phishing).

Οι ευρωπαϊκές αρχές εκτιμούν ότι ενδέχεται να μην έχουν ληφθεί επαρκή μέτρα για την προστασία των χρηστών από απατεώνες που αξιοποιούν την πλατφόρμα, είτε διαφημίζοντας ανύπαρκτα ή μη αδειοδοτημένα καταλύματα είτε προσπαθώντας να αποκτήσουν παράνομα πρόσβαση σε προσωπικές πληροφορίες.

Μεταξύ των ζητημάτων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο η Booking.com να έχει υποτιμήσει τόσο την έκταση και τη σοβαρότητα των περιστατικών απάτης όσο και την παρουσία καταλυμάτων που λειτουργούν χωρίς την απαραίτητη άδεια. Οι αρχές θα αξιολογήσουν, παράλληλα, κατά πόσο οι δικλίδες ασφαλείας που εφαρμόζει η εταιρεία επαρκούν για να προστατεύσουν τα προσωπικά δεδομένα των ταξιδιωτών από την εκμετάλλευση κυβερνοεγκληματιών.

«Οι Ευρωπαίοι πρέπει να μπορούν να κλείνουν τις διακοπές τους χωρίς να φοβούνται ότι θα πέσουν θύματα απάτης», δήλωσε η Χένα Βίρκουνεν, αρμόδια επίτροπος της ΕΕ για την τεχνολογία.

Έλεγχος και στις καταχωρίσεις με πληρωμένη προβολή

Πέρα από τις ψεύτικες αγγελίες και τις απάτες ηλεκτρονικού «ψαρέματος» δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διερευνά εάν η Booking.com έχει παραβιάσει τους ευρωπαϊκούς κανόνες διαφάνειας, παραλείποντας να επισημαίνει με σαφήνεια ως διαφημιστικές τις καταχωρίσεις καταλυμάτων που εξασφαλίζουν υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα αναζήτησης έναντι αμοιβής.

Το ζήτημα σχετίζεται με την ενημέρωση των καταναλωτών για τον τρόπο κατάταξης των διαθέσιμων επιλογών. Ειδικότερα, οι χρήστες θα πρέπει να είναι σε θέση να διακρίνουν εάν η αυξημένη προβολή ενός καταλύματος οφείλεται στην ποιότητα ή σε άλλα χαρακτηριστικά του ή εάν προκύπτει από κάποια εμπορική συμφωνία με την πλατφόρμα.

Η πρώτη έρευνα βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες

Η διαδικασία αποτελεί την πρώτη επίσημη έρευνα κατά της Booking.com βάσει της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act – DSA). Πρόκειται για το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο που καθορίζει τους κανόνες λειτουργίας των διαδικτυακών πλατφορμών, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έως τις ψηφιακές αγορές.

Η συγκεκριμένη νομοθεσία προβλέπει υποχρεώσεις για τις εταιρείες ως προς την αναγνώριση και τον περιορισμό των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία των υπηρεσιών τους, με ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των χρηστών.

«Η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες καθορίζει σαφείς ευθύνες και πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η κορυφαία πλατφόρμα κρατήσεων στην Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτές τις ευθύνες με τη δέουσα σοβαρότητα», πρόσθεσε η Βίρκουνεν.

Η έρευνα δεν δεσμεύεται από συγκεκριμένο νομοθετικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή της. Στο μεταξύ, η Booking.com μπορεί να καταθέσει προτάσεις για τη λήψη διορθωτικών μέτρων, με στόχο να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες που έχει διατυπώσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Booking.com: Συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές

Η Booking.com, από την πλευρά της, δήλωσε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές αρχές στο πλαίσιο της έρευνας, τονίζοντας ότι η ασφάλεια των χρηστών και η διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων αποτελούν βασικές προτεραιότητες της εταιρείας.

«Συνεργαζόμαστε πλήρως με την έρευνα», ανέφερε η εταιρεία, προσθέτοντας ότι «η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η προστασία των προσωπικών πληροφοριών αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες».

Παράλληλα, η πλατφόρμα επανέλαβε τη δέσμευσή της να συνεργάζεται με κυβερνήσεις, ρυθμιστικές αρχές, διωκτικές υπηρεσίες και επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου για την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος και της διαδικτυακής απάτης. Όπως επισημαίνει, στόχος της είναι να διασφαλίσει την προστασία τόσο των ταξιδιωτών όσο και των επιχειρήσεων που συνεργάζονται μαζί της.

Κυρώσεις έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου

Σε περίπτωση που η έρευνα καταλήξει στη διαπίστωση παραβάσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η Booking.com θα μπορούσε να αντιμετωπίσει πρόστιμο έως και 6% του συνολικού παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της.

Ωστόσο, η έναρξη της έρευνας δεν σημαίνει ότι έχουν ήδη διαπιστωθεί παραβάσεις, ούτε συνεπάγεται ότι θα επιβληθούν κυρώσεις στην εταιρεία.

Η υπόθεση υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών, στη διαφάνεια των ψηφιακών υπηρεσιών και στην προστασία των καταναλωτών που πραγματοποιούν κρατήσεις μέσω διαδικτύου.