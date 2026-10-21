Ιράν: Αύξηση 28% στο εμπόριο με την Αφρική παρά τους περιορισμούς

Ο Μασούντ Μπαραχμάν ανέφερε ότι το εμπόριο μεταξύ του Ιράν και των αφρικανικών χωρών κατέγραψε αύξηση 28%, χωρίς, ωστόσο, να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία ή να διευκρινίσει σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται η άνοδος.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Μπαραχμάν έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε ως στόχο να διευκολύνει την είσοδο νέων ανθρώπων στον χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Τον Αύγουστο, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων είχε «εφαρμοστεί πλήρως», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές από και προς το Ιράν είχαν «διακοπεί ολοκληρωτικά».