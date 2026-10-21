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Ιράν: Αύξηση 28% στο εμπόριο με την Αφρική παρά τους περιορισμούς
Ειδήσεις
21:29 - 21 Οκτ 2026

Ιράν: Αύξηση 28% στο εμπόριο με την Αφρική παρά τους περιορισμούς

Reporter.gr Newsroom

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Οι περιορισμοί σε ορισμένες εμπορικές οδούς δεν έχουν ανακόψει τις ιρανικές εξαγωγές προς την Αφρική, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Κοινού Εμπορικού Επιμελητηρίου Ιράν–Αφρικής.  

Ο Μασούντ Μπαραχμάν ανέφερε ότι το εμπόριο μεταξύ του Ιράν και των αφρικανικών χωρών κατέγραψε αύξηση 28%, χωρίς, ωστόσο, να δώσει στη δημοσιότητα συγκεκριμένα στοιχεία ή να διευκρινίσει σε ποια χρονική περίοδο αναφέρεται η άνοδος.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, ο Μπαραχμάν έκανε τις συγκεκριμένες δηλώσεις στο πλαίσιο εκδήλωσης που είχε ως στόχο να διευκολύνει την είσοδο νέων ανθρώπων στον χώρο του διεθνούς εμπορίου.

Τον Αύγουστο, ο αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμένων είχε «εφαρμοστεί πλήρως», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι οι θαλάσσιες εμπορικές συναλλαγές από και προς το Ιράν είχαν «διακοπεί ολοκληρωτικά».

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