ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Τραμπ: Με «τεράστιο μειονέκτημα» οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές
Εκλογές ΗΠΑ
21:26 - 13 Οκτ 2026

Τραμπ: Με «τεράστιο μειονέκτημα» οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Την εκτίμηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς αν η μάχη για τη διατήρηση της πλειοψηφίας θα είναι δυσκολότερη στην Άνω ή στην Κάτω Βουλή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι οι δύο αναμετρήσεις θα είναι εξίσου απαιτητικές.

Ο Τραμπ αναγνώρισε, παράλληλα, ότι οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν παραδοσιακά μια δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις της κυβέρνησής του.

«Για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ο εν ενεργεία πρόεδρος, όσο καλός κι αν φαίνεται ότι είναι – και κανείς δεν έχει κάνει όσα έχω κάνει εγώ, ούτε κατά διάνοια – έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στις δηλώσεις αυτές πριν αναχωρήσει για σειρά προεκλογικών συγκεντρώσεων στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, με σταθμούς στην Αλάσκα, τη Νεβάδα, την Αριζόνα και τη Μοντάνα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενεργή συμμετοχή του στην προεκλογική εκστρατεία μπορεί να ενισχύσει την εκλογική δυναμική των Ρεπουμπλικανών, σημειώνοντας ότι διοργανώνει συγκεντρώσεις και ότι, κατά την εκτίμησή του, ο ενθουσιασμός για το κόμμα αυξάνεται.

Οι δημοσκοπήσεις και οι πιθανότητες των Δημοκρατικών

Το εκλογικό τοπίο παραμένει δύσκολο για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία των τιμών, ιδίως στα πρατήρια καυσίμων, ενισχύει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ωστόσο, η μάχη για τη Γερουσία εμφανίζεται πιο αμφίρροπη σε σύγκριση με εκείνη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκλογικού μοντέλου Decision Desk HQ, οι Δημοκρατικοί έχουν πιθανότητα 56% να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, εξασφαλίζοντας οριακή πλειοψηφία 51 εδρών σε σύνολο 100. Για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι πιθανότητες επικράτησής τους εκτιμώνται στο 77%.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αποτυπώνουν τις πιθανότητες που αποδίδει το μοντέλο στα διαθέσιμα δεδομένα και δεν συνιστούν βεβαιότητα για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι συνέπειες για την υπόλοιπη θητεία Τραμπ

Μια ήττα των Ρεπουμπλικανών σε μία ή και στις δύο κοινοβουλευτικές αίθουσες θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής ή της Γερουσίας, θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την έγκριση νομοθετικών πρωτοβουλιών του Λευκού Οίκου και να εντείνουν την κοινοβουλευτική εποπτεία της κυβέρνησης.

Παράλληλα, η ανάληψη του ελέγχου μίας ή και των δύο αιθουσών θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να προωθήσουν έρευνες για την κυβέρνηση και τους συνεργάτες του προέδρου, τους οποίους κατηγορούν για διαφθορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ
Ειδήσεις

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ

Μασκ: Ρεκόρ χρηματοδότησης με $366 εκατ. για τη νίκη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές
Ειδήσεις

Μασκ: Ρεκόρ χρηματοδότησης με $366 εκατ. για τη νίκη των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές

Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του
Εκλογές ΗΠΑ

Μακέιν: Όταν ένας Ρεπουμπλικανός υπερασπίστηκε τον Ομπάμα από τους... ψηφοφόρους του

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές
Εκλογές ΗΠΑ

Τραμπ: «Βρέχει» επιταγές και φοροελαφρύνσεις στην τελική ευθεία πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
13/10/2026 - 21:40

Τσίπρας από Κρήτη: «Αποτυχία της κυβέρνησης» πετρέλαιο θέρμανσης πάνω από 1,40 ευρώ

Εκλογές ΗΠΑ
13/10/2026 - 21:26

Τραμπ: Με «τεράστιο μειονέκτημα» οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Οικονομία
13/10/2026 - 21:00

Πιτσιλής: Το 2024 ανταλλάχθηκαν διεθνώς πληροφορίες για 171 εκ. λογαριασμούς, με κεφάλαια €13 τρισ.

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
13/10/2026 - 20:50

Ζητείται ελπίς: Οι Έλληνες προσμένουν τις εκλογές για «κάτι καλύτερο»

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:48

Τζος Χακ: Ο διπλωμάτης που αναλαμβάνει προσωρινά την θέση της Γκιλφόιλ στην πρεσβεία των ΗΠΑ

Magazino
13/10/2026 - 20:46

Baby Room Ideas: Πώς να φτιάξετε ένα βρεφικό δωμάτιο που θα μεγαλώνει μαζί με το παιδί

Πολιτική
13/10/2026 - 20:37

Πηγές ΥΠΕΞ για Λιβύη: Ανυπόστατοι οι ισχυρισμοί – Δεν πρόκειται για νέα Ρηματική Διακοίνωση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 20:26

Εξάρχου για Γκιλφόιλ: Καθοριστική η συμβολή της στην προώθηση του Κάθετου Διαδρόμου

Χρηματιστήρια
13/10/2026 - 20:15

Ευρωαγορές: Τεχνολογία και LVMH οδήγησαν σε μικρές απώλειες τους δείκτες

Magazino
13/10/2026 - 19:59

Ένας στους τέσσερις εφήβους θέλει να γίνει influencer – Ποια επαγγέλματα προτιμούν οι νέοι

Πολιτική
13/10/2026 - 19:55

Opinion Poll: Στο 30,3% η ΝΔ – Προβάδισμα 14,4 μονάδων από την ΕΛ.Α.Σ. του Τσίπρα

Ναυτιλία
13/10/2026 - 19:41

Piraeus Container Terminal: Περισσότερα κέρδη με λιγότερα εμπορευματοκιβώτια

Ειδήσεις
13/10/2026 - 19:35

Αλβανία: Φοιτητές εναντίον Ράμα - Άγριες συγκρούσεις με την αστυνομία στα Τίρανα

Πολιτική
13/10/2026 - 19:30

Τα 13 βασικά σημεία της πρότασης νόμου του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ειδήσεις
13/10/2026 - 19:15

Φον ντερ Λάιεν: Οι 5 προτεραιότητες της ΕΕ για το μεταναστευτικό

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 18:56

Alpha Bank: Διάθεση 140.300 μετοχών στο πλαίσιο του Stock Options Plan

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:52

Ο Τραμπ... απαρνείται την Γκιλφόιλ για να μην χρεωθεί το πολιτικό κόστος

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:51

Τουρκία: Επαναφέρει την απαίτηση για άδεια στην ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/10/2026 - 18:45

Στασινός (ΤΕΕ): Αυθαίρετο το όριο των €25 εκατ. για υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα

Ναυτιλία
13/10/2026 - 18:38

Κικίλιας: Η πράσινη μετάβαση της ναυτιλίας δεν μπορεί να γίνει εις βάρος των πολιτών

Ναυτιλία
13/10/2026 - 18:31

Ένωση Ελληνικών Ναυπηγείων: Χωρίς ναυπηγεία δεν υπάρχει ReArm Europe

Ειδήσεις
13/10/2026 - 18:29

Γκιλφόιλ μετά την αποπομπή της: Οι καταγγελίες είναι ψευδείς – Παραμένω πιστή στον Τραμπ

Υγεία
13/10/2026 - 18:04

Αγαπηδάκη: Νέος κύκλος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ» - Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας

Πολιτική
13/10/2026 - 18:02

Μάντζος: Η αποπομπή Γκιλφόιλ επιβεβαιώνει ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας

Ανακοινώσεις
13/10/2026 - 18:00

Alpha Bank: Εισαγωγή 140.300 νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:57

Δένδιας: Εγκαινίασε τον «Πυρπολητή» του Πολεμικού Ναυτικού

Ειδήσεις
13/10/2026 - 17:44

Χαμένοι στη μετάφραση Τραμπ, Πούτιν και Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχειρία

Σχόλια Αγοράς
13/10/2026 - 17:43

Χρηματιστήριο: Δεύτερη σερί άνοδος, αλλά «κόλλησε» στις 2.600 μονάδες

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/10/2026 - 17:22

Φυσικό αέριο: Άλμα 169% στις εξαγωγές σε εννέα μήνες – Στα 63,5 TWh η συνολική ζήτηση

Περιβάλλον
13/10/2026 - 17:15

ΠΑΚΟΕ: Καμπανάκι για τον Ασωπό ποταμό – Εντοπίστηκε το βακτήριο της χολέρας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ