Τραμπ: Με «τεράστιο μειονέκτημα» οι Ρεπουμπλικανοί στις ενδιάμεσες εκλογές

Την εκτίμηση ότι οι Ρεπουμπλικανοί θα αντιμετωπίσουν αντίστοιχες δυσκολίες στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν τον έλεγχο τόσο της Βουλής των Αντιπροσώπων όσο και της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ερωτηθείς αν η μάχη για τη διατήρηση της πλειοψηφίας θα είναι δυσκολότερη στην Άνω ή στην Κάτω Βουλή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απάντησε ότι οι δύο αναμετρήσεις θα είναι εξίσου απαιτητικές.

Ο Τραμπ αναγνώρισε, παράλληλα, ότι οι ενδιάμεσες εκλογές αποτελούν παραδοσιακά μια δύσκολη δοκιμασία για το κόμμα του εν ενεργεία προέδρου, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις της κυβέρνησής του.

«Για τον έναν ή τον άλλο λόγο, ο εν ενεργεία πρόεδρος, όσο καλός κι αν φαίνεται ότι είναι – και κανείς δεν έχει κάνει όσα έχω κάνει εγώ, ούτε κατά διάνοια – έχει ένα τεράστιο μειονέκτημα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε στις δηλώσεις αυτές πριν αναχωρήσει για σειρά προεκλογικών συγκεντρώσεων στις δυτικές Ηνωμένες Πολιτείες, με σταθμούς στην Αλάσκα, τη Νεβάδα, την Αριζόνα και τη Μοντάνα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η ενεργή συμμετοχή του στην προεκλογική εκστρατεία μπορεί να ενισχύσει την εκλογική δυναμική των Ρεπουμπλικανών, σημειώνοντας ότι διοργανώνει συγκεντρώσεις και ότι, κατά την εκτίμησή του, ο ενθουσιασμός για το κόμμα αυξάνεται.

Οι δημοσκοπήσεις και οι πιθανότητες των Δημοκρατικών

Το εκλογικό τοπίο παραμένει δύσκολο για τους Ρεπουμπλικανούς, καθώς η δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την πορεία των τιμών, ιδίως στα πρατήρια καυσίμων, ενισχύει την πίεση προς την κυβέρνηση.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις που επικαλείται το δημοσίευμα δείχνουν ότι οι Ρεπουμπλικανοί κινδυνεύουν να χάσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Ωστόσο, η μάχη για τη Γερουσία εμφανίζεται πιο αμφίρροπη σε σύγκριση με εκείνη για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του εκλογικού μοντέλου Decision Desk HQ, οι Δημοκρατικοί έχουν πιθανότητα 56% να ανακτήσουν τον έλεγχο της Γερουσίας, εξασφαλίζοντας οριακή πλειοψηφία 51 εδρών σε σύνολο 100. Για τη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι πιθανότητες επικράτησής τους εκτιμώνται στο 77%.

Οι συγκεκριμένες προβλέψεις αποτυπώνουν τις πιθανότητες που αποδίδει το μοντέλο στα διαθέσιμα δεδομένα και δεν συνιστούν βεβαιότητα για το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Οι συνέπειες για την υπόλοιπη θητεία Τραμπ

Μια ήττα των Ρεπουμπλικανών σε μία ή και στις δύο κοινοβουλευτικές αίθουσες θα περιόριζε σημαντικά τα περιθώρια του Ντόναλντ Τραμπ να προωθήσει την πολιτική του ατζέντα κατά τα δύο τελευταία χρόνια της θητείας του.

Εφόσον οι Δημοκρατικοί αποκτήσουν τον έλεγχο της Βουλής ή της Γερουσίας, θα μπορούσαν να δυσκολέψουν την έγκριση νομοθετικών πρωτοβουλιών του Λευκού Οίκου και να εντείνουν την κοινοβουλευτική εποπτεία της κυβέρνησης.

Παράλληλα, η ανάληψη του ελέγχου μίας ή και των δύο αιθουσών θα έδινε στους Δημοκρατικούς τη δυνατότητα να προωθήσουν έρευνες για την κυβέρνηση και τους συνεργάτες του προέδρου, τους οποίους κατηγορούν για διαφθορά.