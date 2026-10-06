Πετρέλαιο: Υποχωρούν οι τιμές καθώς αυξάνονται οι εξαγωγές στη Μέση Ανατολή

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν την Τρίτη 6/10, καθώς η ανθεκτικότητα των εξαγωγών αργού από τη Μέση Ανατολή και η απόφαση της G7 να αποδεσμεύσει πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα περιόρισαν τις ανησυχίες για την προσφορά. Ωστόσο, οι επίμονοι κίνδυνοι ασφαλείας στην περιοχή περιόρισαν τις απώλειες.

Το μεσημέρι της Τρίτης, τα futures του Brent υποχωρούν κατά 1,88%, στα 98,46 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα futures του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν πτώση 1,79%, στα 87,85 δολάρια το βαρέλι.

«Τα στοιχεία για τη ναυτιλία δείχνουν ότι οι περιφερειακές εξαγωγές αργού ξεπέρασαν στην πραγματικότητα τα προπολεμικά επίπεδα σε αρκετές ημέρες στα τέλη Σεπτεμβρίου. Εναλλακτικές διαδρομές και προσαρμογές στην εφοδιαστική έχουν επιτρέψει κατά κάποιον τρόπο στους παραγωγούς να συνεχίσουν να μεταφέρουν φορτία, παρά τις διαταραχές γύρω από τα Στενά του Ορμούζ», δήλωσε η Priyanka Sachdeva, επικεφαλής ανάλυσης αγορών στην Phillip Nova.

Ωστόσο, όπως σημείωσε, δεν θα ήταν ακόμη δικαιολογημένο να γίνει λόγος για πλήρη ομαλοποίηση της προσφοράς. «Υπήρξαν νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και ο αριθμός των περιστατικών έχει αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι τα φορτία εξακολουθούν να μετακινούνται, το κόστος, η ασφάλιση, οι διαδρομές και οι κίνδυνοι ασφαλείας για τη μεταφορά τους παραμένουν αυξημένα», ανέφερε.

Αυξάνονται οι ροές πετρελαίου από τον Κόλπο

Οι ροές πετρελαίου από τις χώρες του Κόλπου, εξαιρουμένου του Ιράν, αυξήθηκαν τον Σεπτέμβριο σε περισσότερο από το 81% των προπολεμικών επιπέδων, σύμφωνα με στοιχεία.

Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στην ανάκαμψη των εξαγωγών της Σαουδικής Αραβίας, παρά τις επιθέσεις στις πετρελαϊκές υποδομές της χώρας και την κλιμάκωση των ιρανικών επιθέσεων στη ναυτιλία της περιοχής. Την ίδια ώρα, οι ιρανικές εξαγωγές υποχώρησαν στο μηδέν, λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού.

«Ενώ η αγορά παραμένει ανήσυχη για ενδεχόμενες διαταραχές στην προσφορά από την περιοχή, οι παραγωγοί πετρελαίου του Κόλπου συνεχίζουν να προσαρμόζονται στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί», ανέφεραν αναλυτές της ING σε σημείωμά τους την Τρίτη.

Όπως σημείωσαν, το Κουβέιτ δήλωσε ότι η παραγωγή του βρίσκεται στο 75% των προπολεμικών επιπέδων, ενώ η Σαουδική Αραβία μείωσε απροσδόκητα την επίσημη τιμή πώλησης του Arab Light προς την Ασία για τα φορτία του Νοεμβρίου. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τους αναλυτές, ένδειξη βελτίωσης της εικόνας στην πλευρά της προσφοράς.

Η αποδέσμευση αποθεμάτων της G7

Πρόσθετη ανακούφιση στις ανησυχίες για την προσφορά προσέφερε η συμφωνία των χωρών της G7 την Παρασκευή για την αποδέσμευση 100 εκατ. βαρελιών ντίζελ και αργού πετρελαίου από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης.

Παράλληλα, οι χώρες της G7 δεσμεύθηκαν να μην επιβάλουν περιορισμούς στις εξαγωγές ενέργειας, μετά από πιέσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Παραμένουν οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι

Παρά την υποχώρηση των τιμών, οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να δημιουργούν αβεβαιότητα για την ομαλή τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου.

Η σύγκρουση μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας και των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη, που υποστηρίζονται από το Ιράν, συνεχίζει να προκαλεί ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές από τον μεγαλύτερο πετρελαιοπαραγωγό της περιοχής, ενώ οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Δυνάμεις της κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, πραγματοποίησαν τη Δευτέρα ταχεία προέλαση, ανακτώντας τον έλεγχο της παράκτιας περιοχής γύρω από τα Στενά του Μπαμπ ελ-Μαντέμπ έως την πόλη Μόχα, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές.

Σε απάντηση, οι Χούθι ανέφεραν ότι επιτέθηκαν σε στρατηγικές τοποθεσίες στη Σαουδική Αραβία, μεταξύ των οποίων και σε διυλιστήριο της Aramco στη Ραμπίγκ. Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν κατέστη δυνατό να επαληθευτούν άμεσα.

Σημαντική άνοδος για το φυσικό αέριο - Κέρδη και στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Τρίτης ανεβαίνοντας κατά 4,288% στα 76,665 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,57% στα 4.180,65 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια ώρα, το ασήμι σημειώνει ελαφριά κέρδη 0,03% στα 61,32 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ανεβαίνει 0,10% στα 6,6478 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο χάνει 0,20% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1245 δολάρια ανά ευρώ, ενώ με απώλειες εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,21% με την ισοτιμία στα 1,3247 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα εμφανίζεται ενισχυμένη κατά 0,02% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8489 λίρα ανά ευρώ.