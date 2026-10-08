«Άλμα» 4% στο πετρέλαιο λόγω διαταραχών στην προσφορά - Κοντά στα $80 το φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν άνοδο σχεδόν 4% την Πέμπτη (8/10), καθώς παραμένουν οι ανησυχίες για τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή, εν μέσω αύξησης των επιθέσεων κατά πλοίων στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, ενώ οι ΗΠΑ περιόρισαν την παραγωγή καθώς ένας τυφώνας απειλεί τις υπεράκτιες εγκαταστάσεις εξόρυξης.

Στο φόντο λοιπόν των παραπάνω γεωπολιτικών εξελίξεων, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύονται 4,19% στα 104,39 δολάρια το βαρέλι, ενώ και τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού West Texas Intermediate (WTI) σημειώνουν άνοδο 4,08% στα 91,90 δολάρια το βαρέλι.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της IG, Κρις Μποσάμπ, δήλωσε ότι η επικείμενη καταιγίδα στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον προετοιμαζόταν να επαναλάβει μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, διατηρούν τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

«Οι ΗΠΑ πιθανότατα επιχειρούν να αυξήσουν την πίεση, σε μια προσπάθεια να φέρουν το Ιράν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο ενός νέου γύρου επιθέσεων. Οι επενδυτές σίγουρα δεν φαίνεται να θέλουν να ρισκάρουν», δήλωσε.

Παράλληλα, η Συρία φαίνεται να εξετάζει από τη μεριά της το ενδεχόμενο να παράσχει στρατιωτική βοήθεια στη Σαουδική Αραβία -η οποία αποτελεί βασική της σύμμαχο-, για την αντιμετώπιση της κλιμακούμενης σύγκρουσής της με τους Χούθι στην Υεμένη, -οι οποίοι υποστηρίζονται από το Ιράν-, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο και Σύρο στρατιωτικό αξιωματούχο που έχουν ενημερωθεί σχετικά.

Ειδικότερα, μεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι η παροχή αμυντικής βοήθειας ή η ανάπτυξη δυνάμεων σε επιθετικό ρόλο, προκειμένου να υποστηριχθούν οι δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, ανέφεραν οι πηγές.

Επιμένουν οι διαταραχές στην προσφορά

Υπενθυμίζεται ότι οι τιμές διαμορφώθηκαν χαμηλότερα την Τετάρτη (7/10), μετά τη συμφωνία του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να επιταχύνει την αποδέσμευση πετρελαϊκών αποθεμάτων και να δώσει προτεραιότητα στις προμήθειες ντίζελ, καθώς οι κυβερνήσεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις τιμές καυσίμων που έχουν φτάσει σε επίπεδα-ρεκόρ, καθώς και τις διαταραχές στην προσφορά που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν.

Ωστόσο, οι απειλές για τις μεταφορές πετρελαίου στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, από τα οποία πριν από τον πόλεμο περνούσαν φορτία που αντιστοιχούσαν περίπου στο 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και των καυσίμων, έχουν αυξηθεί τον Οκτώβριο, καθώς η σύγκρουση με το Ιράν εισέρχεται στον όγδοο μήνα, ενισχύοντας τις τιμές.

Επισημαίνεται ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια που διέρχονται από τα στενά την περασμένη εβδομάδα έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από την έναρξη του πολέμου, την ώρα που οι χώρες του Κόλπου αύξησαν τις εξαγωγές τους.

«Η συχνότητα των ιρανικών επιθέσεων σε πλοία βρίσκεται πλέον στο υψηλότερο σημείο από την έναρξη του πολέμου και είναι πιθανό να ενταθεί περαιτέρω», δήλωσε ο Σολ Καβόνικ, επικεφαλής ενέργειας της MST Marquee.

«Οι περιορισμένες ροές πετρελαϊκών προϊόντων, το εξαιρετικά υψηλό κόστος της εφοδιαστικής αλυσίδας και η υψηλή πιθανότητα κλιμάκωσης από το Ιράν διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα», πρόσθεσε.

Οι τιμές του πετρελαίου ενισχύονται επίσης λόγω των περιορισμών στην παραγωγή, καθώς ένας τυφώνας κινείται προς τις υπεράκτιες περιοχές παραγωγής στις ΗΠΑ, τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγό χώρα στον κόσμο, προκαλώντας το κλείσιμο πλατφορμών από τις πετρελαϊκές εταιρείες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Shell και η Chevron ανακοίνωσαν την Τετάρτη ότι περιορίζουν τις υπεράκτιες δραστηριότητές τους στον Κόλπο του Μεξικού, καθώς πλησιάζει ο τυφώνας Ισαΐας.

Συνολικά, οι παραγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου στον Κόλπο του Μεξικού είχαν διακόψει περίπου το 25,08% της τρέχουσας παραγωγής πετρελαίου και το 16,37% της τρέχουσας παραγωγής φυσικού αερίου έως την Τετάρτη, λόγω της καταιγίδας, σύμφωνα με τη Διεύθυνση Θαλάσσιων Ορυκτών.

Τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ, -τη μεγαλύτερη καταναλώτρια πετρελαίου στον κόσμο-, ήταν επίσης υποστηρικτικά για τις τιμές, καθώς τα αποθέματα αργού πετρελαίου μειώθηκαν περισσότερο από ό,τι αναμενόταν, ενώ τα αποθέματα ντίζελ υποχώρησαν ελαφρώς.

«Εκτόξευση» στο φυσικό αέριο - Μικτά πρόσημα στα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν «άλμα» το μεσημέρι της Πέμπτης κατά 1,92% στα 79,58 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,17% στα 4,148.05 δολάρια η ουγγιά. Αντίθετα, το ασήμι σημειώνει απώλειες 1,88% στα 59,17 δολάρια η ουγγιά. Τέλος, ο χαλκός ανεβαίνει ελαφρώς 0,25% στα 6,6653 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κερδίζει 0,13% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1180 δολάρια ανά ευρώ, ενώ ενισχυμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,23% με την ισοτιμία στα 1,3190 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς κατά 0,08% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8477 λίρα ανά ευρώ.