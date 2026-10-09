ΕΕ: «Στο τραπέζι» η επιβολή φόρου στα υπερκέρδη των πετρελαϊκών εταιρειών

Το Λουξεμβούργο ανακοίνωσε την Παρασκευή (9/10) ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα εφαρμογής ενός περιφερειακού φόρου στα έκτακτα κέρδη, προκειμένου να προσφέρει οικονομική ανακούφιση στους πολίτες, σύμφωνα με πρόσωπα που έχουν γνώση του θέματος. Η εξέλιξη αυτή έρχεται έπειτα από τις εκκλήσεις αρκετών κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία, να εξεταστεί μια τέτοια πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με το Bloomberg, κατά τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η ΕΕ θέσπισε ανώτατο όριο στα έσοδα των λεγόμενων παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας υποοριακού κόστους (inframarginal electricity producers), όπως οι παραγωγοί αιολικής και ηλιακής ενέργειας. Ωστόσο, το μέτρο απέφερε πολύ λιγότερα έσοδα από την εκτίμηση για είσπραξη 50 δισ. ευρώ (56 δισ. δολαρίων), ενώ οδήγησε και σε δικαστικές προσφυγές, τις οποίες η ΕΕ εξακολουθεί να αντιμετωπίζει, σύμφωνα με τον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα, Βόπκε Χούκστρα.

«Πρέπει πάντα να εξετάζουμε ολόκληρο το φάσμα των διαθέσιμων λύσεων», δήλωσε ο Χούκστρα στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη συνάντηση της Παρασκευής. «Δεν πρόκειται για κάτι χωρίς επιπλοκές», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι αρκετά κράτη-μέλη αντιτίθενται σε έναν τέτοιο φόρο.

Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει τις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας σε απότομη αύξηση των τιμών προϊόντων, όπως το ντίζελ. Οι κυβερνήσεις των 27 κρατών-μελών της ΕΕ προσπαθούν να βρουν τρόπους να μετριάσουν τις επιπτώσεις για τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, σε μια περίοδο κατά την οποία πολλές χώρες αντιμετωπίζουν ήδη δημοσιονομικούς περιορισμούς.

Σε επιστολή που εστάλη νωρίτερα φέτος, η Γερμανία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, η Ιταλία και η Πολωνία κάλεσαν την ΕΕ να προτείνει την επιβολή φόρου στα έκτακτα κέρδη, προκειμένου να περιοριστεί το οικονομικό πλήγμα. Από τη δική του πλευρά, ο Γερμανός υπουργός Οικονομικών, Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, δήλωσε επίσης ότι η Γαλλία δεν είναι αντίθετη στην ιδέα.

«Βλέπουμε ότι τα διυλιστήρια και οι πετρελαϊκές εταιρείες αποκομίζουν κέρδη από αυτή την κρίση, ενώ τελικά το βάρος επωμίζονται οι καταναλωτές», δήλωσε την Πέμπτη ο Κλίνγκμπαϊλ. «Έχω σαφή προσδοκία ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα καταθέσει πλέον συγκεκριμένες προτάσεις».

Η μείωση των τιμών της ενέργειας αναμένεται να αποτελέσει βασικό θέμα συζήτησης μεταξύ των ηγετών της ΕΕ στη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πολλές προφανείς λύσεις, δεδομένου ότι η Ένωση εξαρτάται από τρίτες χώρες για τη συντριπτική πλειονότητα των προμηθειών της σε ορυκτά καύσιμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη δηλώσει ότι τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο ένα ανώτατο όριο στα έκτακτα κέρδη των επιχειρήσεων.