Γερμανία: Αποδέσμευση έως 15 εκατ. βαρελιών πετρελαίου μετά τη συμφωνία της G7

Στην αποδέσμευση έως και 15 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων από τα έκτακτα αποθέματά της προχωρά η Γερμανία, στο πλαίσιο της συμφωνίας των χωρών της Ομάδας των Επτά (G7) για τη διάθεση συνολικά 100 εκατομμυρίων βαρελιών αργού πετρελαίου και ντίζελ, σύμφωνα με ανακοίνωση του γερμανικού υπουργείου Οικονομίας την Παρασκευή 9/10.

Όπως δήλωσε στο Reuters η υπουργός Οικονομίας της Γερμανίας, Κατερίνα Ράιχε, η διάθεση των αποθεμάτων θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με προτεραιότητα στο ντίζελ και το πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει το αργό πετρέλαιο. Η ίδια διευκρίνισε ότι το Βερολίνο θα εφαρμόσει πλήρως τη συμφωνία που επιτεύχθηκε στο πλαίσιο της G7.

«Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού. Τα διαθέσιμα αποθέματα αργού πετρελαίου από μόνα τους δεν αρκούν», σημείωσε η Ράιχε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διασφαλιστεί η επάρκεια των προϊόντων σε όλα τα στάδια της τροφοδοσίας.

Πίεση από τις ΗΠΑ για την αποδέσμευση αποθεμάτων

Η απόφαση της G7 έρχεται έπειτα από πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποδέσμευση μέρους των έκτακτων αποθεμάτων ντίζελ, με στόχο την ενίσχυση της προσφοράς στην αγορά.

Σύμφωνα με το Reuters, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση, οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να εξετάσουν την απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ.

Η συμφωνία για την αποδέσμευση των αποθεμάτων αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαθεσιμότητας πετρελαίου και πετρελαϊκών προϊόντων, με τη Γερμανία να ανακοινώνει τη δική της συνεισφορά στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας των χωρών της G7.