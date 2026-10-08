Samsung: Εννιαπλασιασμός κερδών από την «έκρηξη» των τσιπ τεχνητής νοημοσύνης

Η Samsung Electronics προχώρησε την Πέμπτη (8/10) στην εκτίμηση ότι τα τριμηνιαία κέρδη της θα ξεπεράσουν τα 100 τρισ. γουόν, κάτι που θα αποτελούσε παγκόσμια πρωτιά για εταιρεία τεχνολογίας. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη μεταφράζεται ουσιαστικά στον πολλαπλασιασμό των κερδών της κατά εννέα φορές πάνω στο τρίτο τρίμηνο, καθώς η εκρηκτική ζήτηση για τσιπ τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε σημαντικά τις πωλήσεις μνημών.

Όπως μεταδίδει το Reuters, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης στον κόσμο εκτίμησε ότι τα λειτουργικά κέρδη της για την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου θα ανέλθουν σε 107,4 τρισ. γουόν -ποσό που αντιστοιχεί σε 80,17 δισ. δολάρια-, ελαφρώς υψηλότερα δηλαδή από την εκτίμηση SmartEstimate της LSEG, η οποία έκανε λόγο για 106,1 τρισ. γουόν.

Κατ' επέκταση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη σηματοδοτεί το τέταρτο συνεχόμενο τρίμηνο με κέρδη-ρεκόρ για τη Samsung, αναδεικνύοντας τη βαθύτερη παγκόσμια έλλειψη τσιπ μνήμης, καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται ταχύτερα από την προσφορά, οδηγώντας τις τιμές των τσιπ σε απότομη άνοδο.

Η Samsung και η Micron αναμένουν ότι η ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης θα διατηρηθεί έως το 2028, αν και ο κινεζικός ανταγωνισμός και μια πιθανή επιβράδυνση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη δημιουργούν κινδύνους για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές των κερδών.

Σε αυτό το φόντο, οι μετοχές της Samsung κινήθηκαν χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση, παρά την ανακοίνωση ενός ακόμη κέρδους-ρεκόρ. Η τιμή της μετοχής έχει υποχωρήσει περισσότερο από 25% από το ιστορικό υψηλό του Ιουνίου, εν μέσω ανησυχιών για τη διάρκεια του ράλι που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι αναλυτές έχουν επίσης μειώσει πρόσφατα τις προβλέψεις τους, λόγω της σημαντικής ανατίμησης του νοτιοκορεατικού νομίσματος, η οποία μειώνει την αξία των πωλήσεων της εταιρείας στο εξωτερικό που πραγματοποιούνται σε δολάρια, όταν αυτές μετατρέπονται στο εγχώριο νόμισμα.

«Το ενδιαφέρον της αγοράς έχει μετατοπιστεί στο κατά πόσο η απότομη αύξηση των κερδών, η οποία ξεκίνησε πριν από έναν χρόνο, θα είναι διατηρήσιμη», δήλωσε ο αναλυτής της αγοράς Κιμ Σέοκ-Χουάν της Mirae Asset Securities.

Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου αναμένεται να αυξηθούν κατά 127%, στα 195 τρισ. γουόν, σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα, ανακοίνωσε η Samsung.

Κλείνοντας, να σημειωθεί ότι η εταιρεία θα δημοσιοποιήσει τα αναλυτικά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των κερδών ανά επιχειρηματικό τομέα, στις 29 Οκτωβρίου.