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Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της Stellantis, με απώλειες σχεδόν 60% φέτος
Επιχειρήσεις
16:02 - 13 Οκτ 2026

Σε ελεύθερη πτώση η μετοχή της Stellantis, με απώλειες σχεδόν 60% φέτος

Reporter.gr Newsroom

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Οι παραδόσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας Stellantis στη Βόρεια Αμερική υποχώρησαν κατά 12% το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, με αποτέλεσμα ο συνολικός όγκος παραδόσεων να μειωθεί κατά 1%.  

Συγκεκριμένα, η εποχική διακοπή της παραγωγής σε ορισμένα εργοστάσια επηρέασε την παραγωγή μοντέλων της Jeep, όπως τα Grand Cherokee και Compass, την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Η πτώση αντισταθμίστηκε εν μέρει από την ισχυρότερη απόδοση της Ram, σύμφωνα με πρόσφατη ανακοίνωση του ομίλου.

Αντίθετα, οι αποστολές στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 10%. Η «Γηραιά Ήπειρος» αντιπροσωπεύει σχεδόν το μισό των συνολικών παραδόσεων.

Η Stellantis βρίσκεται εν μέσω προσπάθειας ανασυγκρότησης, με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία και την αντιμετώπιση του αυξανόμενου ανταγωνισμού από κινεζικές μάρκες, ιδίως στις ευρωπαϊκές δραστηριότητές της. Ως αποτέλεσμα, οι μετοχές της εταιρείας που διαπραγματεύονται στο Μιλάνο έχουν χάσει σχεδόν 60% φέτος, καταγράφοντας τη χειρότερη απόδοση στον δείκτη Stoxx 600.

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