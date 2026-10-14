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Lufthansa: Επικρατέστερη για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της TAP Air Portugal
Επιχειρήσεις
12:28 - 14 Οκτ 2026

Lufthansa: Επικρατέστερη για την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού της TAP Air Portugal

Reporter.gr Newsroom

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Η Lufthansa φέρεται να βρίσκεται στην πρώτη θέση για την απόκτηση μειοψηφικής συμμετοχής στην κρατική αεροπορική εταιρεία της Πορτογαλίας, TAP Air Portugal, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το οποίο επικαλείται πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων.

Η πορτογαλική κυβέρνηση αναμένεται να γνωστοποιήσει την απόφασή της μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στη Λισαβόνα την Τετάρτη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι οποίες ζήτησαν να μην κατονομαστούν, καθώς οι σχετικές συζητήσεις δεν είναι δημόσιες.

Εκπρόσωποι του πορτογαλικού υπουργείου Οικονομικών, που έχει την εποπτεία της TAP, και της Lufthansa απέφυγαν να σχολιάσουν τις πληροφορίες. Χωρίς σχόλιο παρέμεινε και η Air France-KLM, η οποία συμμετέχει επίσης στη διεκδίκηση της πορτογαλικής αεροπορικής εταιρείας.

Η γερμανική πρόταση και ο ανταγωνισμός με την Air France-KLM

Προηγούμενο δημοσίευμα του πορτογαλικού τηλεοπτικού δικτύου SIC Notícias ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται προς τη Lufthansa, αποδίδοντας την εξέλιξη στους ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους της γερμανικής πρότασης σε σύγκριση με εκείνη της Air France-KLM.

Οι δύο ευρωπαϊκοί αεροπορικοί όμιλοι διεκδικούν ποσοστό έως 44,9% της TAP, ενώ επιπλέον 5% προβλέπεται να διατεθεί στους εργαζομένους της εταιρείας.

Στόχος της πορτογαλικής κυβέρνησης είναι η προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή που θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική της TAP, θα συμβάλει στη διεύρυνση του δικτύου δρομολογίων της και θα βελτιώσει τη χρηματοοικονομική της θέση. Παράλληλα, επιδιώκεται η διασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας και της ανταγωνιστικότητας του αερομεταφορέα.

Το δίκτυο της TAP και το ενδιαφέρον της Lufthansa

Η TAP διατηρεί σημαντική παρουσία στις αεροπορικές συνδέσεις μεταξύ Ευρώπης, Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην αγορά της Βραζιλίας. Το συγκεκριμένο δίκτυο αποτελεί βασικό πλεονέκτημα για τους υποψήφιους επενδυτές, καθώς προσφέρει πρόσβαση σε αγορές με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης και δημιουργεί περιθώρια ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων.

Για τη Lufthansa, μια ενδεχόμενη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της TAP θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω τη διεθνή παρουσία της, ενισχύοντας ειδικότερα τη θέση της στις υπερατλαντικές μεταφορές και τις συνδέσεις με τη Λατινική Αμερική.

Η επιλογή του στρατηγικού εταίρου αποκτά, συνεπώς, ιδιαίτερη σημασία για τη μελλοντική θέση της TAP στην ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά αερομεταφορών.

Οι οικονομικές πιέσεις και οι ζημιές του πρώτου εξαμήνου

Η διαδικασία ιδιωτικοποίησης εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία η TAP εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19, η εταιρεία έλαβε κρατική στήριξη ύψους δισεκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να περιορίσει τις επιπτώσεις της κρίσης στον κλάδο των αερομεταφορών.

Στο πρώτο εξάμηνο του έτους, η TAP κατέγραψε ζημιές ύψους 99 εκατ. ευρώ, με την αύξηση του κόστους των καυσίμων να ασκεί πιέσεις στα οικονομικά της αποτελέσματα.

Υπό αυτές τις συνθήκες, η είσοδος στρατηγικού επενδυτή εκτιμάται ότι μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της χρηματοοικονομικής ανθεκτικότητας της εταιρείας και στη διαμόρφωση των μελλοντικών αναπτυξιακών της προοπτικών. Η τελική επιλογή της πορτογαλικής κυβέρνησης θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό την επόμενη ημέρα της TAP, καθώς η χώρα επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη διεθνή θέση του εθνικού της αερομεταφορέα.

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