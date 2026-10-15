Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας του iPhone έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό, ωθώντας τη χρηματιστηριακή της αξία σε επίπεδα στα οποία βρίσκεται μόνο ένας ακόμη κολοσσός του κλάδου των ημιαγωγών, η Nvidia. Η χρηματιστηριακή αξία της Apple είχε ξεπεράσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έξι φορές στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αλλά ποτέ δεν είχε κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο. Την Τετάρτη, κατάφερε οριακά να το ξεπεράσει, ολοκληρώνοντας την ημέρα στα 5,005 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Βέβαια, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, το έργο της διαδοχής του Κουκ θα είναι δύσκολο. Κατά τη διάρκεια της 15ετούς θητείας του ως διευθύνοντος συμβούλου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά 13 φορές. Σχεδόν τετραπλασίασε τον αριθμό των iPhone που πωλούνται ετησίως. Ανέπτυξε την εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα υπηρεσιών της εταιρείας, από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια. Παρουσίασε το Apple Watch και τα AirPods, τα οποία μαζί αποφέρουν περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Παράλληλα, διέθεσε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τα ταμειακά διαθέσιμα της Apple για επαναγορές μετοχών και καταβολή μερισμάτων.

Σήμερα, οι μετοχές της Apple διαπραγματεύονται με υψηλότερη αποτίμηση σε σύγκριση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, παρόλο που ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της εταιρείας είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο του δείκτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές θεωρούν τις μετοχές της ασφαλή επιλογή και την επιχειρηματική της δραστηριότητα προβλέψιμη, σύμφωνα με αναλυτές.

Ένας βασικός παράγοντας της επιτυχίας της Apple υπό τον Κουκ είναι ο τρόπος με τον οποίο περιόρισε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενισχύοντας τις αποδόσεις για τους επενδυτές και μειώνοντας σημαντικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Αυτό δεν έγινε ποτέ πιο εμφανές απ’ ό,τι κατά την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όταν οι μεγάλοι ανταγωνιστές της στον τεχνολογικό κλάδο έσπευσαν να δαπανήσουν αστρονομικά ποσά για κέντρα δεδομένων, ενώ η Apple επικεντρώθηκε στις βασικές δραστηριότητές της: την κατασκευή συσκευών και την πώληση υπηρεσιών υψηλού περιθωρίου κέρδους για αυτές.

Οι επενδυτές της Apple έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην επιχείρησή της, ώστε έχουν οδηγήσει τη μετοχή της σε άνοδο, παρά τις σημαντικές αυξήσεις του κόστους που απειλούν τα περιθώρια κέρδους. Το κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης που ενσωματώνονται στα iPhone, τα Mac και τα iPad έχει εκτοξευθεί, καθώς η αυξημένη ζήτηση για αυτά τα τσιπ από τα κέντρα δεδομένων έχει προκαλέσει ελλείψεις. Η Apple απάντησε αυξάνοντας τις τιμές σε ολόκληρη τη σειρά συσκευών της, ακόμη και σε παλαιότερα μοντέλα iPhone, για τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα προχωρούσε σε μείωση τιμών.

Θεωρητικά, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την Apple, καθώς οι αγοραστές iPhone ενδέχεται να καθυστερήσουν την αναβάθμιση των συσκευών τους. Ωστόσο, από το πρώτο κύμα αυξήσεων των τιμών και μετά, οι μετοχές της Apple έχουν σημειώσει άνοδο 25%.

Ένας από τους λόγους είναι ότι οι επενδυτές πιστεύουν πως οι αγοραστές συσκευών Apple θα αποδεχθούν τις υψηλότερες τιμές. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποκομίσει συνολικά τα ίδια ή και περισσότερα κέρδη, ακόμη κι αν τα περιθώρια κέρδους μειωθούν, δήλωσε ο Γουάμσι Μοχάν, αναλυτής της Bank of America. Πρόσθεσε ότι το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo της Apple είναι πιθανό να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και ότι η νέα έκδοση της Siri με τεχνητή νοημοσύνη θα παρακινήσει τους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τα iPhone τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται εδώ και καιρό η αχίλλειος πτέρνα της Apple. Η εταιρεία απέτυχε στις προσπάθειές της να αναπτύξει το δικό της προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, ενώ επέτρεψε και στη βοηθό Siri να μείνει πολύ πίσω από τους ανταγωνιστές της. Το ChatGPT έφερε επανάσταση στις προσδοκίες των χρηστών smartphone σχετικά με τις δυνατότητες των chatbot.

Η Apple ελπίζει ότι η νέα Siri με τεχνητή νοημοσύνη θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Η ανασχεδιασμένη ψηφιακή βοηθός, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της Google, κυκλοφόρησε αυτό το φθινόπωρο. Εξακολουθεί, ωστόσο, να υστερεί σε σημαντικούς τομείς έναντι ανταγωνιστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει, όμως, ένα πλεονέκτημα: είναι ενσωματωμένη απευθείας στη συσκευή που ήδη χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι, το iPhone τους. Η Apple έχει επίσης πρόσβαση σε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θεωρητικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ιδιαίτερα χρήσιμων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, τα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως αυτόνομοι ψηφιακοί πράκτορες δείχνουν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από όσο μπορεί να ακολουθήσει η Apple.

Οι ανταγωνιστές στον τεχνολογικό κλάδο γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν τις συσκευές μέσω των οποίων οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την Apple να προέρχεται από την OpenAI, η οποία σχεδιάζει μια σειρά συσκευών με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία έχει προσελκύσει εκατοντάδες εργαζομένους της Apple, προκειμένου να ενισχύσει τη στρατηγική της στον τομέα των συσκευών. Η Apple απάντησε τον Ιούλιο καταθέτοντας αγωγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την ότι υπέκλεψε εμπορικά απόρρητα της Apple.

Η OpenAI δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η καταγγελία αυτή είναι βάσιμη». Σε νέα δικαστική κατάθεση την Τετάρτη, υποστήριξε επίσης ότι η Apple προσέλαβε έναν δικό της εργαζόμενο, ο οποίος πήρε μαζί του εμπιστευτικά αρχεία. Η Apple απάντησε ότι δεν έχει εντοπίσει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη νέα αυτή κατηγορία.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει το πεδίο της μάχης στο οποίο ο Τέρνους θα αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα: είτε εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή καινοτομίας και ανάπτυξης για την Apple είτε οδηγώντας την, για πρώτη φορά, στην απώλεια της θέσης της ως εταιρείας που έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές.