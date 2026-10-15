ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων
Επιχειρήσεις
08:02 - 15 Οκτ 2026

Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Apple έγινε την Τετάρτη η δεύτερη εταιρεία με χρηματιστηριακή αξία άνω των 5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, ολοκληρώνοντας την εποχή του Τιμ Κουκ και θέτοντας μια έμμεση πρόκληση για τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο, Τζον Τέρνους.

Οι μετοχές της κατασκευάστριας εταιρείας του iPhone έκλεισαν σε ιστορικό υψηλό, ωθώντας τη χρηματιστηριακή της αξία σε επίπεδα στα οποία βρίσκεται μόνο ένας ακόμη κολοσσός του κλάδου των ημιαγωγών, η Nvidia. Η χρηματιστηριακή αξία της Apple είχε ξεπεράσει τα 5 τρισεκατομμύρια δολάρια έξι φορές στο παρελθόν κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων, αλλά ποτέ δεν είχε κλείσει πάνω από αυτό το επίπεδο. Την Τετάρτη, κατάφερε οριακά να το ξεπεράσει, ολοκληρώνοντας την ημέρα στα 5,005 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα στοιχεία της Dow Jones Market Data.

Βέβαια, όπως επισημαίνει η Wall Street Journal, το έργο της διαδοχής του Κουκ θα είναι δύσκολο. Κατά τη διάρκεια της 15ετούς θητείας του ως διευθύνοντος συμβούλου, η οποία ολοκληρώθηκε στις 31 Αυγούστου, η χρηματιστηριακή αξία της Apple αυξήθηκε κατά 13 φορές. Σχεδόν τετραπλασίασε τον αριθμό των iPhone που πωλούνται ετησίως. Ανέπτυξε την εξαιρετικά κερδοφόρα δραστηριότητα υπηρεσιών της εταιρείας, από 10 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια. Παρουσίασε το Apple Watch και τα AirPods, τα οποία μαζί αποφέρουν περισσότερα από 30 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο. Παράλληλα, διέθεσε πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια από τα ταμειακά διαθέσιμα της Apple για επαναγορές μετοχών και καταβολή μερισμάτων.

Σήμερα, οι μετοχές της Apple διαπραγματεύονται με υψηλότερη αποτίμηση σε σύγκριση με τον ευρύτερο δείκτη S&P 500, παρόλο που ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της εταιρείας είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο του δείκτη. Αυτό συμβαίνει επειδή οι επενδυτές θεωρούν τις μετοχές της ασφαλή επιλογή και την επιχειρηματική της δραστηριότητα προβλέψιμη, σύμφωνα με αναλυτές.

Ένας βασικός παράγοντας της επιτυχίας της Apple υπό τον Κουκ είναι ο τρόπος με τον οποίο περιόρισε τις κεφαλαιουχικές δαπάνες, ενισχύοντας τις αποδόσεις για τους επενδυτές και μειώνοντας σημαντικά τους επιχειρηματικούς κινδύνους. Αυτό δεν έγινε ποτέ πιο εμφανές απ’ ό,τι κατά την ανάπτυξη των υποδομών τεχνητής νοημοσύνης, όταν οι μεγάλοι ανταγωνιστές της στον τεχνολογικό κλάδο έσπευσαν να δαπανήσουν αστρονομικά ποσά για κέντρα δεδομένων, ενώ η Apple επικεντρώθηκε στις βασικές δραστηριότητές της: την κατασκευή συσκευών και την πώληση υπηρεσιών υψηλού περιθωρίου κέρδους για αυτές.

Οι επενδυτές της Apple έχουν τόσο μεγάλη εμπιστοσύνη στην επιχείρησή της, ώστε έχουν οδηγήσει τη μετοχή της σε άνοδο, παρά τις σημαντικές αυξήσεις του κόστους που απειλούν τα περιθώρια κέρδους. Το κόστος των τσιπ μνήμης και αποθήκευσης που ενσωματώνονται στα iPhone, τα Mac και τα iPad έχει εκτοξευθεί, καθώς η αυξημένη ζήτηση για αυτά τα τσιπ από τα κέντρα δεδομένων έχει προκαλέσει ελλείψεις. Η Apple απάντησε αυξάνοντας τις τιμές σε ολόκληρη τη σειρά συσκευών της, ακόμη και σε παλαιότερα μοντέλα iPhone, για τα οποία υπό κανονικές συνθήκες θα προχωρούσε σε μείωση τιμών.

Θεωρητικά, μια τέτοια κίνηση θα μπορούσε να βλάψει την Apple, καθώς οι αγοραστές iPhone ενδέχεται να καθυστερήσουν την αναβάθμιση των συσκευών τους. Ωστόσο, από το πρώτο κύμα αυξήσεων των τιμών και μετά, οι μετοχές της Apple έχουν σημειώσει άνοδο 25%.

Ένας από τους λόγους είναι ότι οι επενδυτές πιστεύουν πως οι αγοραστές συσκευών Apple θα αποδεχθούν τις υψηλότερες τιμές. Αυτό θα επιτρέψει στην εταιρεία να αποκομίσει συνολικά τα ίδια ή και περισσότερα κέρδη, ακόμη κι αν τα περιθώρια κέρδους μειωθούν, δήλωσε ο Γουάμσι Μοχάν, αναλυτής της Bank of America. Πρόσθεσε ότι το νέο αναδιπλούμενο iPhone Duo της Apple είναι πιθανό να γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και ότι η νέα έκδοση της Siri με τεχνητή νοημοσύνη θα παρακινήσει τους καταναλωτές να αναβαθμίσουν τα iPhone τους.

Η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται εδώ και καιρό η αχίλλειος πτέρνα της Apple. Η εταιρεία απέτυχε στις προσπάθειές της να αναπτύξει το δικό της προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης αιχμής, ενώ επέτρεψε και στη βοηθό Siri να μείνει πολύ πίσω από τους ανταγωνιστές της. Το ChatGPT έφερε επανάσταση στις προσδοκίες των χρηστών smartphone σχετικά με τις δυνατότητες των chatbot.

Η Apple ελπίζει ότι η νέα Siri με τεχνητή νοημοσύνη θα σηματοδοτήσει μια νέα αρχή. Η ανασχεδιασμένη ψηφιακή βοηθός, που αναπτύχθηκε με τη βοήθεια της Google, κυκλοφόρησε αυτό το φθινόπωρο. Εξακολουθεί, ωστόσο, να υστερεί σε σημαντικούς τομείς έναντι ανταγωνιστικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης. Διαθέτει, όμως, ένα πλεονέκτημα: είναι ενσωματωμένη απευθείας στη συσκευή που ήδη χρησιμοποιούν πολλοί άνθρωποι, το iPhone τους. Η Apple έχει επίσης πρόσβαση σε περισσότερα προσωπικά δεδομένα, τα οποία θεωρητικά θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ιδιαίτερα χρήσιμων λειτουργιών τεχνητής νοημοσύνης. Ωστόσο, τα νέα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργούν ως αυτόνομοι ψηφιακοί πράκτορες δείχνουν ότι η τεχνολογία εξελίσσεται ταχύτερα από όσο μπορεί να ακολουθήσει η Apple.

Οι ανταγωνιστές στον τεχνολογικό κλάδο γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να ελέγχουν τις συσκευές μέσω των οποίων οι άνθρωποι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Ίσως η μεγαλύτερη απειλή για την Apple να προέρχεται από την OpenAI, η οποία σχεδιάζει μια σειρά συσκευών με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία έχει προσελκύσει εκατοντάδες εργαζομένους της Apple, προκειμένου να ενισχύσει τη στρατηγική της στον τομέα των συσκευών. Η Apple απάντησε τον Ιούλιο καταθέτοντας αγωγή κατά της OpenAI, κατηγορώντας την ότι υπέκλεψε εμπορικά απόρρητα της Apple.

Η OpenAI δήλωσε ότι «δεν γνωρίζει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι η καταγγελία αυτή είναι βάσιμη». Σε νέα δικαστική κατάθεση την Τετάρτη, υποστήριξε επίσης ότι η Apple προσέλαβε έναν δικό της εργαζόμενο, ο οποίος πήρε μαζί του εμπιστευτικά αρχεία. Η Apple απάντησε ότι δεν έχει εντοπίσει κανένα στοιχείο που να επιβεβαιώνει τη νέα αυτή κατηγορία.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει το πεδίο της μάχης στο οποίο ο Τέρνους θα αφήσει το προσωπικό του αποτύπωμα: είτε εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή καινοτομίας και ανάπτυξης για την Apple είτε οδηγώντας την, για πρώτη φορά, στην απώλεια της θέσης της ως εταιρείας που έχει καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές.

Τελευταία τροποποίηση στις 15/10/2026 - 08:26
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία
Χρηματιστήρια

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

«Πιέσεις» στη Wall Street από την άνοδο πληθωρισμού και αμερικανικών ομολόγων
Χρηματιστήρια

«Πιέσεις» στη Wall Street από την άνοδο πληθωρισμού και αμερικανικών ομολόγων

Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης
Χρηματιστήρια

Wall: Νευρικότητα με φόντο τα αποτελέσματα των τραπεζών – Βουτιά στις μετοχές τσιπ μνήμης

Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών
Χρηματιστήρια

Wall Street: Μικτή εικόνα με το βλέμμα στα αποτελέσματα των τραπεζών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ακίνητα
15/10/2026 - 09:27

15.000 ακίνητα στα χαρτοφυλάκια τραπεζών και servicers: Γιατί παραμένουν εκτός αγοράς

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
15/10/2026 - 09:25

Τράπεζα Πειραιώς: Πώς συνδέεται η βιώσιμη χρηματοδότηση με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων

Χρηματιστήρια
15/10/2026 - 09:18

Μαζικό sell-off στα ασιατικά χρηματιστήρια με φόντο τσιπ και πληθωρισμό ΗΠΑ: Βουτιά 7,3% για Kospi

Οικονομία
15/10/2026 - 09:07

Επιδότηση καυσίμων και επίδομα θέρμανσης: Όλα τα μέτρα, τα ποσά και οι δικαιούχοι

Πολιτική
15/10/2026 - 08:52

Κεφαλογιάννη: Στο Παρίσι για τον πολιτιστικό τουρισμό, στις Βρυξέλλες για την κλιματική ανθεκτικότητα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
15/10/2026 - 08:43

Στην πεντάδα των μεσογειακών προορισμών η Ελλάδα για ταξιδιώτες μακρινών αποστάσεων – Στοίχημα η επιμήκυνση της σεζόν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15/10/2026 - 08:31

METLEN και Όμιλος Καράτζη: Εγκαινιάστηκε στη Θεσσαλία η μεγαλύτερη αυτόνομη μονάδα αποθήκευσης ενέργειας στην Ελλάδα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
15/10/2026 - 08:25

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Πώς επηρεάζει το πλαφόν των 500 MW τις επενδύσεις στις μπαταρίες

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:15

Ο Μασκ «δείχνει» την αμερικανική κυβέρνηση για τον περιορισμό της ταχύτητας των ουκρανικών drones

Πολιτική
15/10/2026 - 08:12

Η δικαίωση του Ανδρουλάκη στην υπόθεση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Επιχειρήσεις
15/10/2026 - 08:02

Η Apple μαζί με την Nvidia στο κλαμπ των εταιρειών με αποτίμηση 5 τρισ. δολαρίων

Ειδήσεις
15/10/2026 - 08:00

Η δίκη για το Nord Stream: Αναπάντητα ερωτήματα και γεωπολιτικά διακυβεύματα

ΜΕΤΑΛΛΑ
15/10/2026 - 07:59

Έναρξη παραγωγής στο νέο μεταλλείο Σκουριών: Η τεχνολογία στην αιχμή της μεταλλευτικής δραστηριότητας

Ειδήσεις
15/10/2026 - 07:49

Οι πραγματικοί μισθοί των Αμερικανών δεν έχουν αυξηθεί καθόλου στη δεύτερη θητεία του Τραμπ

Ναυτιλία
15/10/2026 - 07:35

Αντώνης Λαιμός: Η Ευρώπη πρέπει να επενδύσει στη ναυτιλιακή της ισχύ και όχι στη μαζική ναυπήγηση εμπορικών πλοίων

Magazino
14/10/2026 - 23:55

Cabaret dinner show «BIJOUX»: Λαμπερή avant-première στο ανανεωμένο Baraonda Cabaret Dinner Club

Χρηματιστήρια
14/10/2026 - 23:23

Στο «κόκκινο» η Wall Street: Πιέσεις από πληθωρισμό, ομόλογα, τεχνολογία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 23:05

«Καμπανάκι» Κουμπίλιους για την ευρωπαϊκή άμυνα ενόψει των περικοπών στον προϋπολογισμό

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 22:40

Εθνική Τράπεζα: Απόκτηση του 30% της Allianz και αποκλειστική συνεργασία bancassurance

Magazino
14/10/2026 - 22:30

Αγόρια – Κορίτσια: Οι διαφορές από την πρώτη ημέρα της ζωής – Τι αποκαλύπτει νέα μελέτη

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:20

Λεπέν: Αμφισβητεί τη συνέχιση της χρηματοδότησης προς την Ουκρανία

Ειδήσεις
14/10/2026 - 22:05

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
14/10/2026 - 21:47

Πειραιώς: UNEP FI Mediterranean Forum 2026 στην Αθήνα - Για την προώθηση της βιώσιμης ανταγωνιστικότητας στη Μεσόγειο

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:30

Γροιλανδία: Διαψεύδει τον Τραμπ για μαζικές έρευνες πετρελαίου και ορυκτών

Ειδήσεις
14/10/2026 - 21:04

Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Magazino
14/10/2026 - 20:56

Πώς βλέπουν τον κόσμο τα μωρά;

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:48

Ζελένσκι κατά Τραμπ: Είναι οδυνηρό που παίρνει το μέρος της Ρωσίας

Ειδήσεις
14/10/2026 - 20:30

Πάπας Λέων: Ομαλά εξελίσσεται η ανάρρωσή του μετά την εγχείρηση στην οποία υποβλήθηκε

Ακίνητα
14/10/2026 - 20:10

Νέος οργανισμός για Κτηματολόγιο και πολεοδομίες - Από 11% σε 5% η μη συμμόρφωση στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Πολιτική
14/10/2026 - 20:07

Παπαθανάσης: €9 εκατ. για νέα Ογκολογική Μονάδα στο Παναρκαδικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ