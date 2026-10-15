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Anthropic: «Φρενάρει» η ανάπτυξη παρά τα έσοδα των $16,8 δισ.
Επιχειρήσεις
23:11 - 15 Οκτ 2026

Anthropic: «Φρενάρει» η ανάπτυξη παρά τα έσοδα των $16,8 δισ.

Reporter.gr Newsroom

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Η Anthropic ανακοίνωσε έσοδα 16,8 δισ. δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2026, ποσό σχεδόν 12 φορές μεγαλύτερο σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Με αυτή την επίδοση, η εταιρεία που δημιούργησε το Claude επιχειρεί να δείξει στους επενδυτές ότι η ραγδαία εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει όχι μόνο σε εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων, αλλά και σε ουσιαστική κερδοφορία.  

Πίσω, ωστόσο, από τα ισχυρά οικονομικά μεγέθη, οι επενδυτές διακρίνουν μια εξέλιξη που γεννά ερωτήματα: ο ρυθμός αύξησης των εσόδων της Anthropic παρουσιάζει αισθητή κάμψη, σε μια περίοδο κατά την οποία η εταιρεία προετοιμάζει μία από τις μεγαλύτερες αρχικές δημόσιες προσφορές (IPO) που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ στη Wall Street.

Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η Anthropic παρουσίασε την Τετάρτη τα οικονομικά της αποτελέσματα σε δυνητικούς επενδυτές, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο.

Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο, όταν τα έσοδα είχαν διαμορφωθεί στα 11,6 δισ. δολάρια, η αύξηση έφτασε περίπου το 45%. Αν και πρόκειται για μια σημαντική επίδοση, υπολείπεται αισθητά της αύξησης που ξεπερνούσε το 140% και είχε καταγραφεί το προηγούμενο τρίμηνο.

Κερδοφορία με αστερίσκο

Η Anthropic γνωστοποίησε στους επενδυτές ότι εμφάνισε κέρδη κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, διευκρινίζοντας, ωστόσο, ότι το αποτέλεσμα αφορά προσαρμοσμένα οικονομικά μεγέθη και όχι υπολογισμό βάσει των καθιερωμένων λογιστικών προτύπων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, η εταιρεία καταγράφει θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές, μικτό περιθώριο κέρδους 85% και προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο που υπερβαίνει το 11%.

Επιπλέον, το περιθώριο που διατηρεί αφού αφαιρεθούν οι δαπάνες για υπολογιστική ισχύ και τις συναφείς υποδομές ξεπερνά το 40%.

Η εικόνα αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα αν αντιπαραβληθεί με τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025. Τότε, η Anthropic είχε εμφανίσει λειτουργικές ζημιές άνω των 8 δισ. δολαρίων, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές της είχαν προσεγγίσει τα 42 δισ. δολάρια.

Παρά τη σημαντική βελτίωση, εξακολουθεί να μην είναι σαφές ποιες συγκεκριμένες λογιστικές προσαρμογές εφαρμόστηκαν προκειμένου να προκύψει η φετινή εικόνα κερδοφορίας.

Στο τραπέζι αποτίμηση έως 2 τρισ. δολαρίων

Η Anthropic προγραμματίζει να αρχίσει την επίσημη προώθηση της δημόσιας προσφοράς της ακόμη και την εβδομάδα που ξεκινά στις 9 Νοεμβρίου, επιδιώκοντας οι μετοχές της να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση πριν από την αμερικανική γιορτή των Ευχαριστιών.

Ήδη, ορισμένοι επενδυτές θεωρούν εύλογη μια αποτίμηση μεταξύ 1,8 και 2 τρισ. δολαρίων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η εταιρεία επιδιώκει να φτάσει ή ακόμη και να υπερβεί το μέγεθος της δημόσιας προσφοράς της SpaceX.

Το βασικό ερώτημα για την αγορά, πάντως, έχει μετατοπιστεί. Δεν αφορά πλέον αποκλειστικά την ταχύτητα με την οποία αυξάνονται τα έσοδα, αλλά και το κατά πόσο αυτά επαρκούν για να δικαιολογήσουν τις τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες που απαιτούνται για την ανάπτυξη και τη λειτουργία υπολογιστικών υποδομών.

Ο Γκάρι Ταν της Allspring Global Investments επισημαίνει ότι η επιβράδυνση της ανάπτυξης στρέφει πλέον το ενδιαφέρον των επενδυτών σε πιο ουσιαστικούς δείκτες: στην ποιότητα των εσόδων, στα περιθώρια κέρδους και στην αποτελεσματικότητα των δαπανών για υπολογιστική ισχύ.

Ο ανταγωνισμός και οι ανησυχίες για τις αποτιμήσεις

Την ίδια ώρα, η Anthropic βρίσκεται αντιμέτωπη με εντεινόμενο ανταγωνισμό από την OpenAI, ενώ η Meta επιχειρεί να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά με το νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Wonder.

Στους παράγοντες αβεβαιότητας προστίθενται και οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και τα περιστατικά στα οποία αυτόνομα συστήματα εμφανίζουν ανεξέλεγκτη συμπεριφορά. Οι εξελίξεις αυτές συνιστούν έναν επιπλέον κίνδυνο για την Anthropic ενόψει της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο.

Η επιφυλακτικότητα των επενδυτών δεν περιορίζεται στις ίδιες τις εταιρείες ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά επεκτείνεται και στους ομίλους που χρηματοδοτούν και κατασκευάζουν τις αναγκαίες υποδομές.

Ενδεικτική είναι η πορεία της CoreWeave, η μετοχή της οποίας υποχώρησε έως και 17% την Τετάρτη. Την ίδια στιγμή, οι τιμές στην αγορά πιστωτικών παραγώγων υποδηλώνουν ότι η πιθανότητα αθέτησης των υποχρεώσεών της μέσα στην επόμενη πενταετία υπερβαίνει το 50%.

Αμφιβολίες προκαλεί και η συνολική εικόνα της αγοράς νέων εισαγωγών στο χρηματιστήριο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Αν εξαιρεθούν οι μεγάλες εισαγωγές της SpaceX και της SK Hynix, περισσότερες από 100 νέες μετοχές καταγράφουν σταθμισμένη μέση απώλεια 9,7%. Την ίδια περίοδο, ο δείκτης S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 14% και ο Nasdaq 100 κατά 19%.

Η Wall Street απαιτεί αποδείξεις βιώσιμης ανάπτυξης

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Anthropic καλείται να κερδίσει την εμπιστοσύνη μιας αγοράς που αντιμετωπίζει πλέον με αυξημένη αυστηρότητα τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης και τις υψηλές αποτιμήσεις τους.

Τα έσοδα των 16,8 δισ. δολαρίων και η επιστροφή στην κερδοφορία σε προσαρμοσμένη βάση αποτελούν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ της εταιρείας. Δεν επαρκούν, ωστόσο, από μόνα τους για να διαλύσουν τις αμφιβολίες των επενδυτών.

Το κρίσιμο ζήτημα που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της Wall Street είναι αν η εντυπωσιακή ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να διατηρηθεί σε βάθος χρόνου και, κυρίως, αν θα αποφέρει κέρδη με διάρκεια και βιώσιμη οικονομική βάση.

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