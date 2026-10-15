UniCredit: Ένα βήμα πιο κοντά στον έλεγχο της Commerzbank με το πράσινο φως της ΕΚΤ

Ένα σημαντικό βήμα προς την απόκτηση του ελέγχου της γερμανικής Commerzbank έκανε η UniCredit, εξασφαλίζοντας την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για την αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στον γερμανικό τραπεζικό όμιλο.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στον διευθύνοντα σύμβουλο της UniCredit, Αντρέα Ορσέλ, να προχωρήσει τα σχέδιά του για μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συναλλαγές των τελευταίων δύο δεκαετιών, παρά τις ισχυρές αντιδράσεις που συναντά από τη γερμανική κυβέρνηση και τη διοίκηση της Commerzbank.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη η ιταλική τράπεζα, η απόφαση της ΕΚΤ της δίνει τη δυνατότητα να αυξήσει τη συμμετοχή της στην Commerzbank πάνω από το 30%, διατηρώντας παράλληλα την προοπτική να αποκτήσει ακόμη και το σύνολο των μετοχών της γερμανικής τράπεζας.

«Η απόφαση αποτελεί σημαντικό ορόσημο στην εξαγορά της Commerzbank από τη UniCredit, υπογραμμίζοντας τη θετική αξιολόγηση της συναλλαγής από την ΕΚΤ και την εμπιστοσύνη στα ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη της UniCredit και στη θέση της στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα», ανέφερε η ιταλική τράπεζα.

Το deal των 42 δισ. ευρώ και τα σχέδια του Ορσέλ

Η έγκριση της ΕΚΤ αποτελεί ακόμη μία σημαντική νίκη για τον Αντρέα Ορσέλ, ο οποίος έχει εκδηλώσει ανοιχτά το ενδιαφέρον του για την εξαγορά της Commerzbank από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Η χρηματιστηριακή αξία της γερμανικής τράπεζας ανέρχεται σε περίπου 42 δισ. ευρώ, ή 47 δισ. δολάρια, γεγονός που καθιστά μια ενδεχόμενη εξαγορά της μία από τις μεγαλύτερες τραπεζικές συμφωνίες διεθνώς κατά την τελευταία εικοσαετία.

Αν και η θετική απόφαση της ΕΚΤ θεωρούνταν σε μεγάλο βαθμό αναμενόμενη, αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα ρυθμιστικά εμπόδια που έπρεπε να ξεπεράσει η UniCredit. Η έγκριση είναι κρίσιμη προκειμένου να μπορέσει να αποκτήσει τις μετοχές της Commerzbank που της προσφέρθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας πρότασης εξαγοράς που υπέβαλε νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι διαδικασίες και δοθούν οι υπόλοιπες απαιτούμενες εγκρίσεις, ο Ορσέλ εκτιμάται ότι θα ελέγχει σχεδόν το 50% των δικαιωμάτων ψήφου της Commerzbank.

Μια τέτοια συμμετοχή θα του έδινε ουσιαστικά τη δυνατότητα να διαμορφώνει πλειοψηφίες στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων, διευκολύνοντας την προώθηση τουλάχιστον ενός μέρους των εκτεταμένων αλλαγών που σχεδιάζει για τον γερμανικό όμιλο.

Αλλαγές στο εποπτικό συμβούλιο και στην ανώτατη διοίκηση

Κεντρικό στοιχείο του σχεδιασμού του Ορσέλ είναι η αναδιάρθρωση της διοικητικής δομής της Commerzbank.

Ο επικεφαλής της UniCredit έχει αφήσει να εννοηθεί ότι σκοπεύει να επιδιώξει την αντικατάσταση αρκετών μελών του εποπτικού συμβουλίου της γερμανικής τράπεζας, ανοίγοντας στη συνέχεια τον δρόμο για παρεμβάσεις στην ανώτατη διοικητική ομάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ενδέχεται να βρεθεί στο επίκεντρο και η διευθύνουσα σύμβουλος της Commerzbank, Μπετίνα Όρλοπ.

Πηγές με γνώση των σχετικών διεργασιών αναφέρουν ότι ο Ορσέλ έχει ήδη ξεκινήσει να διερευνά πιθανά πρόσωπα που θα μπορούσαν να διαδεχθούν την Όρλοπ στην ηγεσία της τράπεζας.

Η διαδικασία, ωστόσο, απέχει ακόμη από την ολοκλήρωσή της, καθώς εκκρεμούν πρόσθετες ρυθμιστικές εγκρίσεις.

Ειδικότερα, η UniCredit χρειάζεται ακόμη την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού, της αμερικανικής Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reserve), καθώς και της αρμόδιας εποπτικής αρχής στην Πολωνία. Η τελευταία έγκριση έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Commerzbank διαθέτει σημαντική παρουσία στην πολωνική αγορά μέσω της θυγατρικής της mBank.

Όρλοπ: Οι εκκρεμείς εγκρίσεις έως τις αρχές του 2027

Μιλώντας την Τετάρτη στο Bloomberg TV, η Μπετίνα Όρλοπ εκτίμησε ότι οι υπόλοιπες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να έχουν εξασφαλιστεί έως το τέλος του 2026 ή, το αργότερο, στις αρχές του 2027.

Αναφερόμενη στο ενδεχόμενο αποχώρησής της από την Commerzbank, η επικεφαλής της γερμανικής τράπεζας σημείωσε ότι η σύμβασή της έχει ισχύ έως το 2029. Όπως διευκρίνισε, πρόθεσή της είναι να παραμείνει στη θέση της όσο εξακολουθεί να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη του εποπτικού συμβουλίου και υπάρχει κοινή αντίληψη για τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει η τράπεζα.

Η απόκτηση του ελέγχου της Commerzbank θα επιφέρει, παράλληλα, αλλαγές και στο εποπτικό πλαίσιο που διέπει τη UniCredit.

Ειδικότερα, η ΕΚΤ αναμένεται να αντιμετωπίζει τη γερμανική τράπεζα ως θυγατρική του ιταλικού ομίλου για εποπτικούς σκοπούς. Μια τέτοια εξέλιξη θα συνεπαγόταν αυξημένες κεφαλαιακές απαιτήσεις για τη UniCredit.

Η Όρλοπ ανέφερε ακόμη ότι η λογιστική ενοποίηση των δύο τραπεζών θα μπορούσε να καλύψει είτε ολόκληρη τη χρήση του 2026 είτε να ξεκινήσει από το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Οι όροι του Βερολίνου και η επόμενη ημέρα της Commerzbank

Την ίδια ώρα, η UniCredit βρίσκεται σε επαφή με τη γερμανική κυβέρνηση, με αντικείμενο τις προοπτικές της Commerzbank και τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει μια ενδεχόμενη εξαγορά.

Το γερμανικό Δημόσιο εξακολουθεί να διατηρεί συμμετοχή περίπου 13% στην τράπεζα και έχει εκφράσει επανειλημμένα την αντίθεσή του στα σχέδια του ιταλικού ομίλου.

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση των συνομιλιών, η γερμανική πλευρά επιδιώκει να εξασφαλίσει συγκεκριμένες δεσμεύσεις από τη UniCredit για τη διατήρηση της χρηματιστηριακής παρουσίας της Commerzbank, καθώς και της έδρας της στη Φρανκφούρτη.

Το Βερολίνο ζητά επίσης εγγυήσεις για τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη συνέχιση της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο συγκεκριμένος τομέας αποτελεί διαχρονικά βασικό πυλώνα των δραστηριοτήτων της Commerzbank και έχει ιδιαίτερη σημασία για τη γερμανική οικονομία.

Η έγκριση της ΕΚΤ ενισχύει σημαντικά τη θέση του Αντρέα Ορσέλ και φέρνει τη UniCredit πιο κοντά στον στόχο της, χωρίς όμως να ισοδυναμεί με την ολοκλήρωση της εξαγοράς ή την απόκτηση πλήρους ελέγχου της Commerzbank.

Η έκβαση της υπόθεσης θα εξαρτηθεί από την εξασφάλιση των υπόλοιπων ρυθμιστικών εγκρίσεων, αλλά και από τις διαπραγματεύσεις με τη γερμανική κυβέρνηση, σε μια διαδικασία που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τον ευρωπαϊκό τραπεζικό χάρτη.