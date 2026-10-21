Carrefour: «Βουτιά» 14% μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων για τα κέρδη του 2026

Οι μετοχές της γαλλικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Carrefour καταγράφουν «βουτιά» 14% την Τετάρτη (21/10), μετά την υποβάθμιση των προβλέψεων της εταιρείας για τα κέρδη του συνόλου του έτους, με την ίδια να επικαλείται «μια πρωτοφανή κατάσταση στη Γαλλία».

«Υπό το πρίσμα της επιδείνωσης της κοινωνικής κατάστασης και των συνθηκών ασφαλείας, ο όμιλος εκτιμά ότι οι τάσεις στην κατανάλωση και οι συνθήκες λειτουργίας στη Γαλλία επιδεινώνονται», ανέφερε η εταιρεία στην έκθεση οικονομικών αποτελεσμάτων για το τρίτο τρίμηνο, η οποία δημοσιεύθηκε αργά την Τρίτη.

Σύμφωνα με το CNBC, η Carrefour προβλέπει πλέον αύξηση του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους κατά μόλις 0 έως 15 μονάδες βάσης, έναντι της προηγούμενης εκτίμησης για άνοδο κατά 25 μονάδες βάσης.

Παράλληλα, εκτιμά ότι τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή θα παραμείνουν σταθερά ή θα σημειώσουν μικρή αύξηση, ενώ προηγουμένως ανέμενε αύξηση σε υψηλό μονοψήφιο ποσοστό. Επιπλέον, προβλέπει μικρή μείωση των ελεύθερων ταμειακών ροών, ανατρέποντας την προηγούμενη εκτίμησή της για μέτρια αύξηση.

Ο κολοσσός του λιανεμπορίου προειδοποίησε ότι η πρωτοφανής κοινωνική αναταραχή στη Γαλλία διαταράσσει τη λειτουργία των καταστημάτων και επιβαρύνει την καταναλωτική δαπάνη, η οποία βρίσκεται ήδη υπό πίεση εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους, ενόψει της κρίσιμης περιόδου των αγορών στο τέλος του έτους.

Οι μετοχές της εταιρείας υποχωρούσαν τελευταία κατά 14%, καταλαμβάνοντας τη χειρότερη θέση μεταξύ των μετοχών του δείκτη Stoxx 600.

Παρά τη μεγάλη αυτή πτώση, οι μετοχές της Carrefour εξακολουθούν να καταγράφουν άνοδο περίπου 2,5% από την αρχή του έτους, υπεραποδίδοντας έναντι του γαλλικού χρηματιστηριακού δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης CAC 40, ο οποίος υποχωρεί σχεδόν κατά 4% την ίδια περίοδο.

Πέρα από την υποβάθμιση των προβλέψεών της για το 2026, η Carrefour ανακοίνωσε αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 2,3% το τρίτο τρίμηνο, σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες. Η επίδοση ήταν σύμφωνη με τις εκτιμήσεις της FactSet και ελαφρώς υψηλότερη από τον ρυθμό ανάπτυξης που είχε καταγράψει η εταιρεία κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους.

Η γαλλική αγορά απέφερε στην εταιρεία πωλήσεις ύψους 11,9 δισ. ευρώ (13,4 δισ. δολαρίων), ποσό που αντιστοιχεί σε λίγο περισσότερο από το ήμισυ των συνολικών εσόδων του ομίλου. Οι πωλήσεις στη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,2% το τρίτο τρίμηνο.