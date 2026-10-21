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eBay: Νέο κύμα απολύσεων, περικοπές στο 9% του προσωπικού
Επιχειρήσεις
16:57 - 21 Οκτ 2026

eBay: Νέο κύμα απολύσεων, περικοπές στο 9% του προσωπικού

Reporter.gr Newsroom

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Σε νέο γύρο απολύσεων προχωρά φέτος η eBay, περικόπτοντας το 9% του ανθρώπινου δυναμικού της, καθώς επιδιώκει να αναδιοργανώσει τη λειτουργία της και να επικεντρώσει τους πόρους της στους τομείς που παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις, σύμφωνα με το Reuters.  

«Καθώς προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τις σημαντικές ευκαιρίες που μας περιμένουν, αυτό το μέτρο ελήφθη για να διασφαλίσουμε ότι θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε από θέση ισχύος, ευθυγραμμίζοντας τις ομάδες και τους πόρους μας με τις κορυφαίες στρατηγικές μας προτεραιότητες», δήλωσε εκπρόσωπος της eBay.

Οι νέες περικοπές έρχονται μετά την απόφαση της εταιρείας, τον περασμένο Φεβρουάριο, να καταργήσει περίπου 800 θέσεις εργασίας, αριθμός που αντιστοιχούσε τότε στο 6% του προσωπικού της. Η eBay έχει προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις αναδιάρθρωσης και στο παρελθόν, με απολύσεις στις αρχές του 2023 και του 2024.

Στο μεταξύ, νωρίτερα μέσα στο έτος, η εταιρεία εξαγόρασε την πλατφόρμα μεταχειρισμένων ενδυμάτων Depop, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά και να ανταγωνιστεί τη λιθουανική νεοφυή επιχείρηση Vinted, η οποία επεκτείνει την παρουσία της στις ΗΠΑ.

Τον Αύγουστο, η eBay γνωστοποίησε ότι το κόστος της συμφωνίας για την εξαγορά της Depop ήταν κατά 200 εκατ. δολάρια υψηλότερο από το ποσό που είχε ανακοινωθεί αρχικά. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τα κέρδη της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο.

Η eBay αναμένεται να δημοσιοποιήσει τα οικονομικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης περιόδου στις 28 Οκτωβρίου.

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