Σε νέο υψηλό 24 ετών η απόδοση του 10ετούς και του 30ετούς αμερικανικού ομολόγου

Οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων αυξήθηκαν την Τετάρτη (7/10), κινούμενες ξανά κοντά σε υψηλά πολλών ετών.

Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού Treasury, που αποτελεί σημείο αναφοράς, αυξήθηκε σχεδόν κατά 8 μονάδες βάσης, στο 5,35%, το υψηλότερο επίπεδο από το 2002. Η απόδοση του 30ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 8,3 μονάδες βάσης, στο 5,724%, φτάνοντας επίσης σε υψηλό 24 ετών. Η απόδοση του 2ετούς Treasury αυξήθηκε κατά 2,7 μονάδες βάσης, στο 4,818%.

Μία μονάδα βάσης (basis point) ισούται με 0,01%, ενώ οι αποδόσεις και οι τιμές των ομολόγων κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών σχεδιάζει να πουλήσει 10ετή ομόλογα αξίας 39 δισ. δολαρίων σε δημοπρασία την Τετάρτη. Η δημοπρασία θα αποτελέσει δοκιμασία για το κατά πόσο οι τρέχουσες αποδόσεις είναι πλέον αρκετά ελκυστικές ώστε να προσελκύσουν αγοραστές ή αν οι επενδυτές θα απαιτήσουν ακόμη υψηλότερη απόδοση ως «ασφάλιστρο», εν μέσω ανησυχιών για τον πληθωρισμό, τα επίπεδα του χρέους και τον κίνδυνο διάρκειας (term risk).

Αυτή θα είναι η δεύτερη από τις τρεις δημοπρασίες του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών αυτή την εβδομάδα. Την Τρίτη, το αμερικανικό Δημόσιο πούλησε 58 δισ. δολάρια σε 3ετή ομόλογα, ενώ την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί η πώληση 22 δισ. δολαρίων σε 30ετή ομόλογα.

Το ΥΠΟΙΚ των ΗΠΑ θα πραγματοποιήσει επίσης την τελευταία του επιχείρηση επαναγοράς ομολόγων (buyback) την Πέμπτη, στοχεύοντας ομόλογα με λήξεις μεταξύ 20 και 30 ετών. Η πράξη παροχής ρευστότητας θα είναι τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια, δηλαδή διπλάσια από το συνηθισμένο μέγεθος. Η προηγούμενη επαναγορά στην ίδια κατηγορία λήξεων ανήλθε σε λίγο πάνω από 4 δισ. δολάρια.

Τα ομόλογα έχουν δεχθεί ισχυρές πιέσεις πώλησης το τελευταίο διάστημα, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για τον πληθωρισμό και την άνοδο των τιμών της ενέργειας. Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου έχει αυξηθεί κατά 60 μονάδες βάσης από τα τέλη Ιουλίου, ενώ οι τιμές του αμερικανικού αργού πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 20% την ίδια περίοδο.

Οι πιέσεις πώλησης εντείνονται και στις αγορές του εξωτερικού. Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού ομολόγου αυξήθηκε κατά 12 μονάδες βάσης, στο 4,876%. Η απόδοση του 10ετούς βρετανικού Gilt αυξήθηκε κατά 7 μονάδες βάσης, στο 5,447%.