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Γαλλία: Πιέσεις στα ομόλογα μετά τα επεισόδια – Στις 146 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία
Ομόλογα
13:15 - 19 Οκτ 2026

Γαλλία: Πιέσεις στα ομόλογα μετά τα επεισόδια – Στις 146 μονάδες βάσης το spread με τη Γερμανία

Reporter.gr Newsroom

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Υπό πίεση βρίσκονται ξανά στο ξεκίνημα της εβδομάδας τα γαλλικά κρατικά ομόλογα μετά το κύμα βίαιων επεισοδίων που σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για τις κοινωνικές και δημοσιονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση Μακρόν.

Οι εξελίξεις αναδεικνύουν το δύσκολο περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται να κινηθεί το Παρίσι, με την αυξημένη δυσαρέσκεια των πολιτών για το κόστος διαβίωσης να προστίθεται στους περιορισμούς που δημιουργούν τα στενά δημοσιονομικά περιθώρια για την αντιμετώπιση των κοινωνικών πιέσεων.

Τα γαλλικά ομόλογα εμφάνισαν ασθενέστερη πορεία σε σύγκριση με άλλους ευρωπαϊκούς κρατικούς τίτλους. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ των 10ετών γαλλικών και γερμανικών ομολόγων διευρύνθηκε έως και κατά οκτώ μονάδες βάσης, φθάνοντας στις 146 μονάδες βάσης, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο εβδομάδων.

Η απόδοση του 10ετούς γαλλικού κρατικού ομολόγου αυξήθηκε κατά περισσότερες από 10 μονάδες βάσης, παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο επίπεδό της εδώ και δεκαετίες. Οι υψηλότερες αποδόσεις σημαίνουν αυξημένο κόστος δανεισμού για το κράτος στην αγορά ομολόγων. Οι αποδόσεις των γαλλικών διετών και 30ετών ομολόγων αυξήθηκαν κατά 6 και 8 μονάδες βάσης αντίστοιχα.

Παράλληλα, η διαφορά απόδοσης των γαλλικών ομολόγων έναντι των αντίστοιχων ιταλικών διευρύνθηκε σε νέο ιστορικό υψηλό, υποδηλώνοντας την αυξημένη πίεση που δέχεται το γαλλικό χρέος σε σχέση με άλλους ευρωπαϊκούς τίτλους.

Αρνητικό ήταν το κλίμα και στις υπόλοιπες αγορές της Γαλλίας. Το ευρώ κινήθηκε πτωτικά, ενώ ο χρηματιστηριακός δείκτης CAC 40 του Παρισιού υποχωρεί κατά 1,2%.

Η πορεία των αγορών καταγράφεται σε μια περίοδο πολιτικής και κοινωνικής έντασης, με τις κινητοποιήσεις κατά της ακρίβειας και τα επεισόδια να εντείνουν την αβεβαιότητα. Οι δημοσιονομικοί περιορισμοί αποτελούν, παράλληλα, πρόσθετη πρόκληση για την κυβέρνηση, καθώς περιορίζουν τα περιθώρια αντίδρασης στις κοινωνικές πιέσεις.

Η γαλλική χρηματιστηριακή αγορά έχει παρουσιάσει σημαντικά χειρότερες επιδόσεις σε σύγκριση με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές αγορές τα τελευταία χρόνια, καθώς εντείνεται η πολιτική αστάθεια, παρότι μόλις περίπου το 15% των εσόδων των γαλλικών εισηγμένων εταιρειών προέρχεται από την εγχώρια αγορά. Ιδιαίτερα έντονες πιέσεις δέχεται ο τραπεζικός κλάδος.

Οι ανησυχίες

Η διεύρυνση των διαφορών απόδοσης των κρατικών ομολόγων προκαλεί ανησυχίες σχετικά με το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις και ενισχύει τους φόβους για υψηλότερους φόρους και αυστηρότερη ρύθμιση της οικονομίας.

«Εάν είστε ένας διεθνής επενδυτής και σκέφτεστε αν θέλετε να επενδύσετε σε γαλλικά ομόλογα, αυτή η κατάσταση δεν βοηθά», δήλωσε τη Δευτέρα ο Mike Bell, επικεφαλής στρατηγικής αγορών στην RBC BlueBay Asset Management, στην εκπομπή Squawk Box Europe του CNBC.

«Φαίνεται ότι είτε θα εξεγερθούν οι αγορές ομολόγων είτε ο λαός — ή και οι δύο», είπε ο Bell.

Οι ξένοι επενδυτές κατέχουν αυξανόμενο μερίδιο του γαλλικού δημόσιου χρέους. Το ποσοστό τους αυξήθηκε από περίπου 48% στις αρχές του 2022 σε σχεδόν 60% στις αρχές του 2026. Αυτό ενδέχεται να οδηγήσει σε μεγαλύτερη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων όταν οι επενδυτές αποφεύγουν τον κίνδυνο.

«Αυτό που χρειάζεται στη Γαλλία είναι να μπει σε τάξη η δημοσιονομική της κατάσταση. Πρέπει να αυξηθεί το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης — δεν μπορείς να συνταξιοδοτείσαι στα 62 όταν ο μέσος άνθρωπος ζει μέχρι τα 84. Όμως, αν συμβαίνουν όλα αυτά προτού καν αρχίσουν να συζητούν ένα τέτοιο μέτρο, φανταστείτε τι θα συνέβαινε στους δρόμους της Γαλλίας αν προσπαθούσαν να αυξήσουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στο… Εδώ, στο Ηνωμένο Βασίλειο, είναι τα 68», πρόσθεσε ο Bell.

«Αυτό δεν κάνει τη χώρα να φαίνεται ιδιαίτερα εύκολη στη διακυβέρνηση, σε μια περίοδο κατά την οποία πρέπει να ληφθούν δύσκολες αποφάσεις».

Η πρόκληση του προϋπολογισμού

Το κόστος δανεισμού της Γαλλίας, όπως αποτυπώνεται στις αποδόσεις των βασικών κρατικών ομολόγων της, αγγίζει το υψηλότερο επίπεδο από το 2002, καθώς οι επενδυτές απαιτούν υψηλότερη απόδοση για να χρηματοδοτήσουν τις κρατικές δαπάνες.

Στις βασικές ανησυχίες περιλαμβάνονται η αβεβαιότητα ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, στις οποίες η ακροδεξιά Μαρίν Λεπέν προηγείται σε πολλές δημοσκοπήσεις, καθώς και το κατά πόσο η κυβέρνηση μειοψηφίας του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί θα μπορέσει να εγκρίνει τον προϋπολογισμό του 2027, ο οποίος βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση.

Οι διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό γίνονται ολοένα πιο δύσκολες στη Γαλλία και έχουν ήδη οδηγήσει στην πτώση δύο προηγούμενων πρωθυπουργών που διαδέχθηκαν τον Lecornu.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι οι δανειστές θέλουν ένα αξιόπιστο σχέδιο δημοσιονομικής εξυγίανσης, ώστε η Γαλλία να αποφύγει έναν φαύλο κύκλο χρέους.

Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη και το επίμονα υψηλό δημοσιονομικό έλλειμμα ως ποσοστό του ΑΕΠ ωθούν τις αποδόσεις των ομολόγων προς τα πάνω. Αυτό αυξάνει το κόστος εξυπηρέτησης του δημόσιου χρέους και διευρύνει περαιτέρω το έλλειμμα, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερο κόστος δανεισμού.

Τελευταία τροποποίηση στις 19/10/2026 - 14:10
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