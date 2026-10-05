Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

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Στη σύλληψη μιας 42χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να κατείχε 450 λαθραία καπνικά προϊόντα, προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (4/10) αστυνομικοί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η γυναίκα συνελήφθη για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την κατοχή των λαθραίων προϊόντων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν την 42χρονη στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου και προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών της.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 450 καπνικά προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της.