ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα
Ειδήσεις
12:35 - 05 Οκτ 2026

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στη σύλληψη μιας 42χρονης αλλοδαπής, η οποία φέρεται να κατείχε 450 λαθραία καπνικά προϊόντα, προχώρησαν το πρωί της Κυριακής (4/10) αστυνομικοί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Η γυναίκα συνελήφθη για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών που είχαν περιέλθει στις αρμόδιες αρχές σχετικά με την κατοχή των λαθραίων προϊόντων.

Αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών/Γ.Α.Δ.Α. εντόπισαν την 42χρονη στο επίπεδο των αφίξεων του αεροδρομίου και προχώρησαν σε έλεγχο των αποσκευών της.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 450 καπνικά προϊόντα, τα οποία δεν έφεραν την προβλεπόμενη ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης.

Σε βάρος της 42χρονης σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος της.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Λαθρεμπόριο τσιγάρων: Στα 22 δισ. το δημοσιονομικό κόστος για την ΕΕ το 2025 – Η εικόνα στην Ελλάδα
ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Λαθρεμπόριο τσιγάρων: Στα 22 δισ. το δημοσιονομικό κόστος για την ΕΕ το 2025 – Η εικόνα στην Ελλάδα

ΑΑΔΕ: Πάνω από 477.000 λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Πάνω από 477.000 λαθραία τσιγάρα κατασχέθηκαν στο «Ελευθέριος Βενιζέλος»

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια
ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων
Ειδήσεις

ΑΑΔΕ: Κατασχέθηκαν 5,6 εκατ. λαθραία τσιγάρα στο Τελωνείο Κήπων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 13:28

Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Πολιτική
05/10/2026 - 13:24

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 13:20

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:16

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:16

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

Πολιτική
05/10/2026 - 13:10

«Αρχηγική» εμφάνιση Δένδια με αιχμές για Πιερρακάκη, Άδωνι: «Ήμουν πάντα ΝΔ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 13:02

CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 12:53

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:52

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:44

Γαλλία: Νέα εβδομάδα καταλήψεων στα λύκεια ενόψει πανεθνικών διαδηλώσεων

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:35

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 12:34

Εμπορικό «άνοιγμα» της Sunlight Group στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας μέσω της Lehmann Marine

Τεχνολογία
05/10/2026 - 12:31

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Πολιτική
05/10/2026 - 12:30

Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της «Ελπίδας»

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:21

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου

Πολιτική
05/10/2026 - 12:17

Πιερρακάκης: Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε

Πολιτική
05/10/2026 - 12:13

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 12:05

ΥΠΑΑΤ: Με την ΕΘΕΑΣ η εκκίνηση του εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα

Πολιτική
05/10/2026 - 12:01

Χατζηδάκης: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά στηρίζει την παράταξη

Οικονομία
05/10/2026 - 11:59

Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 και πλεόνασμα 3,6% - Τα κυριότερα σημεία

Ειδήσεις
05/10/2026 - 11:57

Έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης στη Λάρισα

Πολιτική
05/10/2026 - 11:51

Παπασταύρου: Δεν προβλέπεται καμία εμπλοκή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

Πολιτική
05/10/2026 - 11:50

Κατρίνης: Αναποτελεσματική σε όλα τα μέτωπα η κυβέρνηση

Οικονομία
05/10/2026 - 11:49

Δημοσιονομικό Συμβούλιο: «Βγαίνει» ο προϋπολογισμός, αλλά προσοχή στην επιβράδυνση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων λόγω εκλογών

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/10/2026 - 11:42

ΕΣΠ: Ανάγκη η βαρύτητα του εμπορίου να αποτυπώνεται και στον οικονομικό σχεδιασμό

Σχόλια Αγοράς
05/10/2026 - 11:37

Χρηματιστήριο: Στοίχημα η σταθεροποίηση μετά τις δύο πτωτικές συνεδριάσεις 

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 11:32

Όμιλος ΕΤΕ: Η θυγατρική Stopanska banka εγκαινίασε τα νέα της κεντρικά γραφεία στα Σκόπια

Ειδήσεις
05/10/2026 - 11:23

Ρωσία: «Συναγερμός» για ύποπτο κρούσμα πανώλης - 189 άνθρωποι υπό ιατρική παρακολούθηση

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 11:16

UBS: Περιθώριο ανόδου στις ελληνικές τράπεζες – Οι νέες τιμές-στόχοι

Τεχνολογία
05/10/2026 - 11:15

Άλτμαν (OpenAI) στο POLITICO: Η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί περισσότερα οφέλη από κινδύνους

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ