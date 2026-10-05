Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που καίει σε δασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Ρούσας, στο Σουφλί, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς το μέτωπο πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, στη μάχη με τις φλόγες επιχειρούν 220 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 12 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 2ης, 4ης, 5ης, 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 48 πυροσβεστικά οχήματα.

Σημαντική είναι και η συνδρομή των εναέριων μέσων, καθώς για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 12 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Ένα από τα ελικόπτερα έχει αναλάβει το συντονισμό των επιχειρήσεων από αέρος.

Στην περιοχή μεταβαίνει με επιπλέον ελικόπτερο και ο υπαρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, αντιστράτηγος Αναστάσιος Παππάς, προκειμένου να συντονίσει τις πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο.

Παράλληλα, έχει προγραμματιστεί η αεροπορική μεταφορά ακόμη 30 πυροσβεστών της 1ης ΕΜΟΔΕ από την Ελευσίνα στην Αλεξανδρούπολη, με αεροσκάφος C-27. Μετά την άφιξή τους, οι δασοκομάντος θα μετακινηθούν στο μέτωπο της πυρκαγιάς, ενισχύοντας τις ήδη ισχυρές επίγειες δυνάμεις.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Σουφλίου, έχοντας διαθέσει υδροφόρες για την υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη Ρούσα περίπου στις 12:30 το μεσημέρι της Κυριακής (4/10) και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μέτωπο πέρασε στο ελληνικό έδαφος από τη Βουλγαρία.

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