Παγκράτι: Πυροβολισμοί τα ξημερώματα σε πολυκατοικία – Συνελήφθησαν τρεις νεαροί

Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Παγκράτι, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τριών νεαρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τη 1:00, στην οδό Βασιλείου Λάσκου, όταν, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, προηγήθηκε διαπληκτισμός σε κοινόχρηστο χώρο πολυκατοικίας.

Την Αστυνομία ειδοποίησε ένας 26χρονος ένοικος της πολυκατοικίας, ο οποίος φέρεται να κάλεσε τις Αρχές μετά τους πυροβολισμούς.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, τα περισσότερα από τα άτομα που φέρεται να είχαν συμμετάσχει στο επεισόδιο είχαν ήδη απομακρυνθεί από τον κοινόχρηστο χώρο.

Στο πλαίσιο της έρευνας, οι αστυνομικοί εντόπισαν τελικά τρεις νεαρούς, οι οποίοι φέρεται να είχαν κινηθεί προς τον πέμπτο όροφο της πολυκατοικίας στην προσπάθειά τους να διαφύγουν. Πρόκειται για έναν 20χρονο, έναν 19χρονο και έναν 18χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν.

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Σε βάρος του 19χρονου σχηματίζεται δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ στους άλλους δύο συλληφθέντες αποδίδεται κατηγορία για συνέργεια.

Κατά την έρευνα στους χώρους της πολυκατοικίας, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο υπόγειο έναν κάλυκα και δύο βλήματα. Παράλληλα, στον ακάλυπτο χώρο βρέθηκε ένα πιστόλι, μήκους περίπου 22 εκατοστών.

Την προανάκριση έχει αναλάβει η αρμόδια Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, η οποία εξετάζει τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, αλλά και τα γεγονότα που προηγήθηκαν των πυροβολισμών.

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