Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ - Εμπλέκεται ο Φίλιππος Καμπούρης

H Δίωξη Οικονομικών Εγκλημάτων σε περιοχές της Αττικής προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η οργάνωση φέρεται να δρούσε από το 2021. Τα μέλη της άνοιγαν εταιρείες χρησιμοποιώντας «αχυρανθρώπους», χωρίς στη συνέχεια να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που όφειλαν στον e-ΕΦΚΑ.

Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, οι εταιρείες έκλειναν και οι οφειλές έμεναν απλήρωτες. Η συνολική ζημιά για τον ασφαλιστικό φορέα εκτιμάται ότι ξεπερνά το 1,5 εκατ. ευρώ.



Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί οκτώ άτομα, μεταξύ των οποίων λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι».

Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους συλληφθέντες.

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