e-ΕΦΚΑ: Σε λειτουργία από τη Δευτέρα (12/10) νέα πλατφόρμα για υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών

Σε λειτουργία τίθεται από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου το νέο υποσύστημα του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή ερωτημάτων, αναφορών και καταγγελιών, στο πλαίσιο του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του φορέα.

Μέσω της νέας ψηφιακής πλατφόρμας, οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά γενικά ή ειδικά ερωτήματα, καθώς και αναφορές και καταγγελίες, χωρίς να απαιτείται η αποστολή μηνυμάτων σε διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή η αυτοπρόσωπη προσέλευση στις υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ.

Με την ολοκλήρωση της υποβολής, κάθε αίτημα θα δρομολογείται αυτόματα στην αρμόδια υπηρεσιακή δομή, προκειμένου να εξετάζεται και να απαντάται από την υπηρεσία που έχει τη σχετική αρμοδιότητα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, η νέα ψηφιακή λειτουργία εντάσσεται στις δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του φορέα και αποτελεί ένα ακόμη βήμα προς την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των πολιτών.

Βασικός στόχος είναι η απλοποίηση των διαδικασιών, η ταχύτερη διαχείριση και διεκπεραίωση των αιτημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται χωρίς την ανάγκη περιττών μετακινήσεων.