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ΟΑΣΘ: 96 ελεγκτές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Τι ισχύει για τα πρόστιμα
Ειδήσεις
12:48 - 07 Οκτ 2026

ΟΑΣΘ: 96 ελεγκτές στους δρόμους της Θεσσαλονίκης – Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Reporter.gr Newsroom

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Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης ενισχύει σημαντικά τον μηχανισμό ελέγχου κομίστρου, καθώς στο δυναμικό του προστίθενται 56 ιδιώτες ελεγκτές. Σε συνδυασμό με τους 40 εργαζομένους που ήδη υπηρετούν στον τομέα των ελέγχων, ο συνολικός αριθμός φτάνει πλέον τα 96 άτομα, τα οποία πραγματοποιούν καθημερινά ελέγχους στο σύνολο του δικτύου των λεωφορειακών γραμμών.

Όπως επισημαίνει ο ΟΑΣΘ, βασική επιδίωξη της εντατικοποίησης των ελέγχων δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ενίσχυση της υπευθυνότητας των επιβατών και η καθιέρωση της επικύρωσης του εισιτηρίου ως απαραίτητης συνήθειας. Στόχος είναι να περιοριστεί ακόμη περισσότερο το φαινόμενο της εισιτηριοδιαφυγής.

Το κόστος μετακίνησης παραμένει ιδιαίτερα χαμηλό, με το πλήρες εισιτήριο να ανέρχεται στα 0,60 ευρώ και το μειωμένο στα 0,30 ευρώ. Η επικύρωση του εισιτηρίου αποτελεί, επομένως, μια μικρή αλλά σημαντική υποχρέωση κάθε επιβάτη που χρησιμοποιεί τις αστικές συγκοινωνίες.

Τα έσοδα από τα εισιτήρια συμβάλλουν στη χρηματοδότηση της περαιτέρω βελτίωσης των υπηρεσιών του ΟΑΣΘ. Στις παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνονται η ένταξη νέων ηλεκτρικών λεωφορείων στο δίκτυο, αλλά και η ενίσχυση του προσωπικού με νέους οδηγούς, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της ταχύτητας και της ποιότητας των μετακινήσεων.

Τι ισχύει για τα πρόστιμα

Για επιβάτες που δεν διαθέτουν εισιτήριο ή δεν έχουν προχωρήσει στην επικύρωσή του προβλέπεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρόστιμο ύψους 100 ευρώ για το πλήρες κόμιστρο και 50 ευρώ για όσους δικαιούνται μειωμένο εισιτήριο.

Παράλληλα, προβλέπεται δυνατότητα σημαντικής μείωσης του προστίμου για όσους επιλέξουν να γίνουν τακτικοί χρήστες των συγκοινωνιών. Ειδικότερα, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερολογιακών ημερών από την επιβολή του προστίμου ο επιβάτης αγοράσει και ενεργοποιήσει κάρτα απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, το ποσό του προστίμου περιορίζεται στο 50% του αρχικού.

Ο ΟΑΣΘ καλεί το επιβατικό κοινό να συμβάλει στην προσπάθεια για την αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών, υπενθυμίζοντας ότι η επικύρωση του εισιτηρίου πρέπει να γίνεται από όλους τους επιβάτες κατά την επιβίβασή τους στα λεωφορεία.

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