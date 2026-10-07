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Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Πολιτικός Αναλυτής, Metron Analysis
Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Πολιτικός Αναλυτής, Metron Analysis
Ειδήσεις
18:09 - 07 Οκτ 2026

Metron Analysis: Η Αθήνα προκαλεί «άγχος» στο 66% των Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom

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Πώς αντιλαμβάνονται οι Έλληνες την πόλη της Αθήνας; Ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά της χαρακτηριστικά; Και εν τέλει προς ποια κατεύθυνση κλίνει το τελικό πρόσημο; Τα παραπάνω ερωτήματα απαντήθηκαν στη νέα δημοσκοπική έρευνα της Metron Analysis που παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη», που διοργανώνεται από την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ.

Την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έκανε ο Γιάννης Μπαλαμπανίδης, Πολιτικός Αναλυτής της Metron Analysis, ο οποίος αποσαφήνισε ότι στόχος της έρευνας είναι η αντίληψη της Αθήνας ως μια πόλη – ιδέα και για τον λόγο αυτό, τα δεδομένα ελήφθησαν όχι μόνο από τους κατοίκους της πρωτεύουσας αλλά από όλη την Ελλάδα.

Ξεκινώντας από τα θετικά της Αθήνας, η πλειοψηφία αποδίδει ως κορυφαίο θετικό χαρακτηριστικό τον «πολιτισμό και την ιστορία» με ποσοστό 85%. Ακολουθούν «η διασκέδαση και η κοινωνική ζωή» με 76%, οι «ευκαιρίες εκπαίδευσης και εργασίας» με 73%, ο «κοσμοπολίτικος χαρακτήρας» με 61%, το «καλό κλίμα» με 54%, οι «προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης» με 53%, η «πρόσβαση στη θάλασσα» με 42% και η «ποιότητα ζωής» με 25%.

Από την άλλη πλευρά, κορυφαία αρνητική όψη της πόλης, σύμφωνα με τους κατοίκους της Ελλάδας, αποτελεί «το άγχος και η ψυχική επιβάρυνση» με ποσοστό 66%. Βέβαια, όπως εξήγησε ο κ. Μπαλαμπανίδης, αυτό συνιστά απόρροια των υπόλοιπων αρνητικών χαρακτηριστικών. Ποια είναι αυτά; «Ανασφάλεια και εγκληματικότητα» με 62%, «επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος» με 60%, «υψηλό κόστος ζωής και στέγασης» με 58%, «κυκλοφοριακό και ΜΜΜ» με 55%, «επιβάρυνση από τον τουρισμό» με 53%, «απουσία καθαριότητας» με 52% και «έλλειψη δημόσιων χώρων» με 48%.

Στο ερώτημα πώς συγκρίνουμε την Αθήνα με άλλες ευρωπαϊκές πόλεις, το 33% δήλωσε ότι «δεν έχει τίποτα να ζηλέψει», ενώ το 65% απάντησε ότι «απέχουμε πολύ».

Κάνοντας την απαιτούμενη σύνοψη, ο κ. Μπαλαμπανίδης επεσήμανε ότι τα βασικά θετικά χαρακτηριστικά είναι η κοινωνικότητα και οι ευκαιρίες που προσφέρει η πόλη, κάτι το οποίο είναι περισσότερο σημαντικό για τις νεότερες ηλικίες. Εξίσου σημαντική, πρόσθεσε, είναι και η ιστορική κληρονομιά, η οποία, όμως, δεν αρκεί για να εξισορροπήσει το ισοζύγιο από την επιβάρυνση της καθημερινότητας σε επίπεδο υποδομών, στέγασης, υπερτουρισμού, φυσικού περιβάλλοντος, ανασφάλειας και ψυχικής υγείας.

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