ΣτΕ: Νέο πρόστιμο 20.000 ευρώ στη Διοίκηση για το ξενοδοχείο στου Μακρυγιάννη

Νέο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ επέβαλε το Συμβούλιο της Επικρατείας στη Διοίκηση, λόγω της μη ολοκλήρωσης της κατεδάφισης των δύο τελευταίων ορόφων και του δώματος ξενοδοχείου στην περιοχή Μακρυγιάννη, εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας. Τα συγκεκριμένα τμήματα του κτιρίου υπερβαίνουν το ανώτατο επιτρεπόμενο ύψος που ισχύει για τα κτίρια της περιοχής.

Το ποσό των 20.000 ευρώ θα πρέπει να καταβληθεί στους πολίτες της περιοχής Μακρυγιάννη που είχαν προσφύγει στο ΣτΕ. Σε περίπτωση που το ποσό δεν καταβληθεί από το υπουργείο Οικονομικών, η σχετική υποχρέωση μεταφέρεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το ΣτΕ, ούτε οι δύο προηγούμενες χρηματικές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Διοίκηση έχουν μέχρι σήμερα καταβληθεί στους αιτούντες. Η δεύτερη από αυτές, ύψους 10.000 ευρώ, είχε επιβληθεί τον Απρίλιο.

Επτά πρακτικά χωρίς πλήρη συμμόρφωση

Η νέα απόφαση ελήφθη από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του ΣτΕ, με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Παπανικολάου.

Το Συμβούλιο διαπίστωσε ότι, παρά τα επτά πρακτικά που έχουν εκδοθεί στο πλαίσιο της διαδικασίας συμμόρφωσης, η Διοίκηση εξακολουθεί να μην έχει συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 2102/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Με την απόφαση εκείνη είχε ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 24/2019 άδεια δόμησης του Δήμου Αθηναίων, με την οποία είχε επιτραπεί στην εταιρεία «Μ. Κ. Α.Ε.Ε.Α.Π.» η ανέγερση δεκαώροφου ξενοδοχείου με τρία υπόγεια, φυτεμένο δώμα και ασκεπή πισίνα στην περιοχή Μακρυγιάννη του Δήμου Αθηναίων.

Το ΣτΕ σημειώνει ότι, μολονότι έχει σημειωθεί πρόοδος κατά το προηγούμενο διάστημα ως προς την προώθηση της διαδικασίας κατεδάφισης, η πλήρης συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Μάλιστα, όπως αναφέρει, έχουν περάσει περίπου επτά χρόνια από τη δημοσίευση της απόφασης της Ολομέλειας το 2019 και πέντε χρόνια από την κατάθεση της αίτησης συμμόρφωσης.

Στο επίκεντρο η προστασία της Ακρόπολης και του αρχαιολογικού χώρου

Το Συμβούλιο Συμμόρφωσης έλαβε υπόψη, μεταξύ άλλων, ότι έχουν ήδη επιβληθεί δύο οικονομικές κυρώσεις για πλημμελή συμμόρφωση, χωρίς ωστόσο τα ποσά να έχουν καταβληθεί στους πολίτες που είχαν προσφύγει.

Παράλληλα, το ΣτΕ στάθηκε στη σημασία της συγκεκριμένης διαδικασίας συμμόρφωσης, καθώς, όπως επισημαίνει, συνδέεται με την προστασία των μνημείων του Ιερού Βράχου, του Μουσείου της Ακρόπολης και του περιβάλλοντος χώρου.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, το Συμβούλιο έκρινε ότι πρέπει να επιβληθεί νέα χρηματική κύρωση ύψους 20.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στους αιτούντες από τη Διοίκηση για τη μη συμμόρφωση προς την απόφαση 2102/2019 της Ολομέλειας του ΣτΕ.