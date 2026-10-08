ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη
Ειδήσεις
10:18 - 08 Οκτ 2026

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/10) και σύμφωνα με πληροφορίες η αθωωτική απόφαση ήρθε με μεγάλη πλειοψηφία (6-1). Μόνον ο πρόεδρος του δικαστηρίου εξέφρασε αντίθετη γνώμη.

Σημειώνεται πως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων.

Η υπόθεση θυμίζουμε αφορούσε τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν δύο επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι τελικά αθωώθηκαν.

H οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ασκήσει έφεση στην αθωωτική απόφαση.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 11:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου ως μαρτύρων
Ειδήσεις

Τέμπη: Απορρίφθηκε το αίτημα για εξέταση Γεωργιάδη και Μαρκόπουλου ως μαρτύρων

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI
Ειδήσεις

Οι εξελίξεις της εβδομάδας στη δίκη των Τεμπών - Ενοχλημένοι οι συγγενείς με την Επιτροπή PETI

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο
Ειδήσεις

Συναγερμός στα Δικαστήρια Πειραιά: Απειλή για βόμβα, εκκενώνεται το κτήριο

Ισπανία: Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ – Δίκη για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση
Ειδήσεις

Ισπανία: Στο εδώλιο η σύζυγος του Σάντσεθ – Δίκη για εμπορία επιρροής και υπεξαίρεση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
08/10/2026 - 11:39

Χρηματιστήριο: Κινδυνεύουν και οι 2.600 μονάδες

Εργασιακά
08/10/2026 - 11:32

ΔΥΠΑ: Πάνω από 3.500 θέσεις εργασίας στην 58η «Ημέρα Καριέρας»

ΕΜΠΟΡΙΟ
08/10/2026 - 11:21

ΕΣΠ: Το ελληνικό εμπόριο δεν φοβάται τον ανταγωνισμό – Απαιτεί ίδιους κανόνες για όλους

Αναλύσεις
08/10/2026 - 11:20

Citi: «Βλέπει» υψηλότερα τη Metlen – Στο επίκεντρο η METKA και οι παραχωρήσεις

Πολιτική
08/10/2026 - 11:17

Μανιάτης προς Ευρωπαίο Επίτροπο για τουρκικές προκλήσεις: «Θα περάσετε επιτέλους από τα λόγια στις πράξεις;»

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 11:01

Όμιλος Qualco: Η Ανάπτυξη Αποκτά Υπεύθυνο Αποτύπωμα

Οικονομία
08/10/2026 - 10:57

Νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟ: Επιστροφή ΕΦΚ στους αγρότες και ηλεκτρονικές πληρωμές στα courier

Οικονομία
08/10/2026 - 10:51

Eurogroup στη σκιά της ενεργειακής κρίσης - Αναζητούνται «απαντήσεις»

Πολιτική
08/10/2026 - 10:44

Οι συμφωνίες $4 δισ. για εξοπλιστικά στο πλαίσιο της επίσκεψης Ρούμπιο

Χρηματιστήρια
08/10/2026 - 10:35

Σε ελεύθερη πτώση οι διεθνείς αγορές – Πιέσεις από πετρέλαιο και ομόλογα

Εργασιακά
08/10/2026 - 10:31

Οδηγίες για την ορθή εφαρμογή της μισθολογικής διαφάνειας και της ίσης αμοιβής γυναικών και ανδρών

Ειδήσεις
08/10/2026 - 10:18

Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Αναλύσεις
08/10/2026 - 10:04

ΧΑ: Στις 2.620 μονάδες η πλησιέστερη στήριξη 

Πολιτική
08/10/2026 - 09:59

Το ΠΑΣΟΚ επιστρατεύει τον ΦΠΑ στα νησιά στην «προγραμματική αναμέτρηση» με τη ΝΔ

Ειδήσεις
08/10/2026 - 09:58

Τραμπ: Αξίζω το Νόμπελ Ειρήνης, αλλά αμφιβάλλω αν θα μου το δώσουν

Πολιτική
08/10/2026 - 09:46

Ρούμπιο: Αδιανόητο το ενδεχόμενο ελληνοτουρκικής σύγκρουσης - Θα την αποτρέψουμε παρασκηνιακά

Ειδήσεις
08/10/2026 - 09:43

ΕΕ και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για το χειρότερο σενάριο του ρωσικού υβριδικού πολέμου

Ειδήσεις
08/10/2026 - 09:29

Reuters: ΗΠΑ και Ρωσία εξετάζουν αμερικανική επένδυση στους αγωγούς Nord Stream

Ειδήσεις
08/10/2026 - 09:11

Γερμανία: Μικρή βελτίωση στο επιχειρηματικό κλίμα – Μεγάλο «αγκάθι» η χρηματοδότηση

Ειδήσεις
08/10/2026 - 09:08

Δίωξη για 5 κακουργήματα στον Φίλιππο Καμπούρη & τη σύζυγό του για απάτη κατά του Δημοσίου

Οικονομία
08/10/2026 - 08:59

ΕΒΕΠ: Τα τρία σημεία του προϋπολογισμού του 2027 που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή

Ναυτιλία
08/10/2026 - 08:43

Νέες ναυπηγήσεις άνω των $3 δισ. από τη J.P. Morgan Asset Management

Επιχειρήσεις
08/10/2026 - 08:35

Prodea: €346 εκατ. ευρώ στην πολυτελή φιλοξενία - Στόχος χαρτοφυλάκιο άνω του €1,2 δισ.

Ειδήσεις
08/10/2026 - 08:20

Νέο χτύπημα της WSJ στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Πίεσε δωρητή να καταθέσει $100.000 στον λογαριασμό της

Ειδήσεις
08/10/2026 - 08:14

Ο Τραμπ δεν πιστεύει ότι το περιστατικό με την πανώλη στη Ρωσία συνδέεται με βιολογικό όπλο

Ναυτιλία
08/10/2026 - 08:12

Η Cosco αντιμέτωπη με πρόστιμα έως $16,7 εκατ. για καθυστερημένη αποζημίωση $24.328,80!

Οικονομία
08/10/2026 - 08:07

Ξέφυγαν τα κρατικά φέσια: Στα €3,82 δισ. οι οφειλές του Δημοσίου τον Αύγουστο

Οικονομία
08/10/2026 - 08:03

Τρεις στους τέσσερις οικονομολόγους κρίνουν θετικά τον αποταμιευτικό «κουμπαρά» για παιδιά

Ναυτιλία
08/10/2026 - 08:00

Ελλάδα–ΗΠΑ: Νέοι κανόνες για επενδύσεις σε κρίσιμες υποδομές - Στο επίκεντρο ο άξονας Πειραιάς, Θριάσιο, Ελευσίνα

Ειδήσεις
08/10/2026 - 07:55

Washington Post: Η ομιλία του Ρούμπιο στην Ελλάδα φανέρωσε μεγαλύτερες πολιτικές φιλοδοξίες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ