Αθώοι κρίθηκαν οι δύο ψαράδες για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας αποφάσισε την αθώωση των δυο ψαράδων που δικάστηκαν για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη.

Η απόφαση ανακοινώθηκε το πρωί της Πέμπτης (8/10) και σύμφωνα με πληροφορίες η αθωωτική απόφαση ήρθε με μεγάλη πλειοψηφία (6-1). Μόνον ο πρόεδρος του δικαστηρίου εξέφρασε αντίθετη γνώμη.

Σημειώνεται πως το δικαστήριο δεν έκανε δεκτή την πρόταση που είχε κάνει σε προηγούμενη δικάσιμο ο εισαγγελέας της έδρας, ζητώντας την ενοχή των δυο κατηγορούμενων.

Η υπόθεση θυμίζουμε αφορούσε τον θάνατο του πρώην υπουργού και ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στις 24 Ιανουαρίου 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Αρχικά η υπόθεση αντιμετωπίστηκε ως πιθανό ατύχημα. Ωστόσο, η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη επέμεινε ότι δεν επρόκειτο για ατύχημα, αλλά για εγκληματική ενέργεια και ζήτησε να διερευνηθούν σε βάθος οι συνθήκες, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμφθηκαν δύο επαγγελματίες ψαράδες, οι οποίοι τελικά αθωώθηκαν.

H οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη, σύμφωνα με πληροφορίες, θα ασκήσει έφεση στην αθωωτική απόφαση.