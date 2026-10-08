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Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ
Ειδήσεις
17:38 - 08 Οκτ 2026

Reuters: Τι προβλέπει η εξοπλιστική συμφωνία ύψους $4 δισ. μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελλάδα συμφώνησε να δαπανήσει έως και 4 δισ. δολάρια για την αναβάθμιση περισσότερων μαχητικών αεροσκαφών F-16 και την αγορά προηγμένων πυραύλων από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δήλωσαν δύο ανώτερες πηγές στο Reuters την Πέμπτη (8/10), μία ημέρα μετά την επίσκεψη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας.

Πιο αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Reuters, η Ελλάδα είχε ήδη προγραμματίσει να δαπανήσει περίπου 28 δισ. ευρώ έως το 2036 για την αγορά αμερικανικής κατασκευής μαχητικών αεροσκαφών F-35 και ελικοπτέρων, καθώς και για την ανάπτυξη της «Ασπίδας του Αχιλλέα», ενός πολυεπίπεδου συστήματος αντιβαλλιστικής και αντιαεροπορικής άμυνας με όπλα ισραηλινής κατασκευής.

«Η συμφωνία περιλαμβάνει νέους προηγμένους πυραύλους και βόμβες για τα F-16 Viper, τα μαχητικά αεροσκάφη F-35 και τα ελικόπτερα Black Hawk. Περιλαμβάνει επίσης την αναβάθμιση παλαιότερων μαχητικών F-16 στην έκδοση Viper», σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών έχει ήδη συμπεριληφθεί στο πολυετές αμυντικό πρόγραμμα της κυβέρνησης και δεν πρόκειται να ασκήσει πρόσθετες πιέσεις στα οικονομικά της χώρας.

Ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε τις παραπάνω πληροφορίες, προσθέτοντας ότι το κόστος θα κατανεμηθεί σε διάστημα αρκετών ετών.

Ο Ρούμπιο δήλωσε την Τετάρτη στην Αθήνα ότι Ελλάδα και ΗΠΑ συμφώνησαν σε ένα κοινό σχέδιο ασφαλείας για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου των δύο χωρών.

Η Ελλάδα συμφώνησε το 2024 να αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Lockheed Martin και 35 ελικόπτερα Sikorsky UH-60M Black Hawk. Επιπλέον, αναβαθμίζει περίπου 82 F-16 στην έκδοση Viper και επιθυμεί να αναβαθμίσει ακόμη 37 F-16 Block 50 στην έκδοση Viper, με κόστος περίπου 1 δισ. δολάρια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κίνηση εντάσσεται στην προσπάθεια της Ελλάδας να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της, καθώς η χώρα ανακάμπτει από την κρίση χρέους του 2009-2018, η οποία οδήγησε σε πολυετή περίοδο λιτότητας.

Να σημειωθεί κλείνοντας ότι η χώρα μας δαπανά σχεδόν το 3,5% του ΑΕΠ της για την άμυνα, ποσοστό υψηλότερο από εκείνο πολλών άλλων χωρών του ΝΑΤΟ, λόγω της μακροχρόνιας διαμάχης της με την Τουρκία.

Τελευταία τροποποίηση στις 08/10/2026 - 17:59
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