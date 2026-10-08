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Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ
Ειδήσεις
18:22 - 08 Οκτ 2026

Στο «ραντάρ» της ΑΑΔΕ τα οικονομικά της συναυλίας της Βίσση στο ΟΑΚΑ

Reporter.gr Newsroom

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Στο μικροσκόπιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) βρίσκονται πλέον τα οικονομικά στοιχεία της μεγάλης συναυλίας της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, μετά από τον θόρυβο που προκάλεσε η δημόσια αντιπαράθεσή της με τον Νίκο Καρβέλα και οι αναφορές για υψηλές αμοιβές και αυξημένα έξοδα της παραγωγής.  

Οι ελεγκτές της ΔΕΟΣ φέρονται να έχουν λάβει οδηγίες να προβούν σε διασταυρώσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα στοιχεία που είδαν το φως της δημοσιότητας ταυτίζονται με τα επίσημα φορολογικά δεδομένα των εμπλεκόμενων πλευρών.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι αρμόδιες αρχές πρόκειται να εξετάσουν τα ηλεκτρονικά δεδομένα των πωλήσεων, τις εισπράξεις που πραγματοποιήθηκαν μέσω τραπεζικών καρτών POS, καθώς και τις αντίστοιχες εγγραφές στην πλατφόρμα myDATA. Στοχος του εγχειρήματος η συλλογή στοιχείων από διαφορετικές πηγές για τον εντοπισμό τυχόν ασυμφωνιών ή παραλείψεων.

Ο οικονομικός έλεγχος όμως δεν σταματά εκεί, αλλά επεκτείνεται και στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διοργάνωση της συναυλίας. Υπό αυτό το πρίσμα, θα εξεταστούν εν συνόλω τα έξοδα παραγωγής, οι αμοιβές των καλλιτεχνών και των συνεργατών, τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά, τα τιμολόγια που εκδόθηκαν, καθώς και οι αντίστοιχες τραπεζικές κινήσεις, προκειμένου να φανεί εάν τα δηλωθέντα έσοδα και έξοδα αντιστοιχούν σε πραγματικές συναλλαγές.

Επόμενος σταθμός στον έλεγχο που θα διενεργηθεί και η απόδοση ΦΠΑ, αφού τα εισιτήρια των συναυλιών υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή 6%, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται αμιγώς για μουσικό θέαμα χωρίς πρόσθετες παροχές προς τους θεατές.

Οι δημόσιες αναφορές για δανεισμό ποσού ύψους 500.000 ευρώ από τον εφοπλιστή Γιάννη Κούστα στον Νίκο Καρβέλα αποτελούν επίσης αντικείμενο του οικονομικού ελέγχου. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΑΔΕ θα αναζητήσει τα απαιτούμενα δανειακά συμφωνητικά, τις εγγραφές στα φορολογικά βιβλία και τη διαδρομή των χρημάτων μέσω του τραπεζικού συστήματος.

Εφόσον διαπιστωθούν σημαντικές αποκλίσεις, θα ενεργοποιηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει την κοινοποίηση των ευρημάτων, τον προσωρινό προσδιορισμό των οφειλόμενων φόρων και την επιβολή των αντίστοιχων προστίμων, ενώ οι φορολογούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τις εξηγήσεις τους.

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