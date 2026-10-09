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Ε.Σ.Α.μεΑ.: Aίτημα της Ομοσπονδίας Διαβητικών για άμεση συνάντηση με την υπουργό Παιδείας
Ειδήσεις
11:12 - 09 Οκτ 2026

Ε.Σ.Α.μεΑ.: Aίτημα της Ομοσπονδίας Διαβητικών για άμεση συνάντηση με την υπουργό Παιδείας

Reporter.gr Newsroom

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Ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία όλης της χώρας δημοσιοποιούνται σε καθημερινή βάση, την ώρα που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ), μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., ζητά ορισμό συνάντησης με την υπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη,  ώστε να προωθηθούν παρεμβάσεις για την ισότιμη και ασφαλή συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 στην εκπαίδευση.

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. σημειώνει ότι παρά τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθυστερήσεις, διαφορετικές πρακτικές και διοικητικά εμπόδια, τα οποία δημιουργούν ανασφάλεια στις οικογένειες και ανισότητες μεταξύ μαθητών. Πράγματι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταγγέλλονται ελλείψεις σε σχολεία στην Αττική, στην Κω, στην Κοζάνη, σε πολλά σχολεία της Μεσσηνίας κλπ. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σχολικών Νοσηλευτών σε ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με Σχολικούς Νοσηλευτές να “μοιράζονται” σε διαφορετικά σχολεία και να μετακινούνται ακόμη και πέρα από τα όρια που έθεσε ο ίδιος ο νόμος. Έναν χρόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις, το ζήτημα επιστρέφει - αυτή τη φορά όχι ως ανησυχία, αλλά ως πραγματικότητα».

Με παρέμβασή της στην υπουργό η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, με αντικείμενο την άμεση δρομολόγηση λύσεων στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

  • Έγκαιρη κάλυψη των αναγκών σε σχολικούς νοσηλευτές, προτεραιότητα στα μικρότερα και νεοδιαγνωσθέντα παιδιά, υποστήριξη σε όλο το σχολικό πρόγραμμα και τις δραστηριότητες, άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση απουσίας και απλοποίηση της διαδικασίας ανανέωσης.
  • Θεσμοθέτηση δυνατότητας άμεσης απόσπασης εκπαιδευτικών με ΣΔ1 και γονέων παιδιών με ΣΔ1 στον τόπο μόνιμης κατοικίας και αναγνώριση του χρόνου απόσπασης ως χρόνου υπηρεσίας στην οργανική θέση.
  • Ενιαίες οδηγίες για τη χρήση κινητού, CGM, αντλιών και άλλων συνδεδεμένων συσκευών για θεραπευτικούς λόγους, συμπεριλαμβανομένων των Πανελλαδικών και λοιπών εξετάσεων.
  • Συντονισμός με το Υπουργείο Εσωτερικών για την ουσιαστική εφαρμογή της υφιστάμενης πρόβλεψης νοσηλευτικής υποστήριξης παιδιών με ΣΔ1 στους δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.
  • Άμεση και επίσημη αποσαφήνιση του δικαιώματος και της διαδικασίας υποστήριξης μαθητών με ΣΔ1 που φοιτούν σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες.
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