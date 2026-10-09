Ε.Σ.Α.μεΑ.: Aίτημα της Ομοσπονδίας Διαβητικών για άμεση συνάντηση με την υπουργό Παιδείας

Ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών στα σχολεία όλης της χώρας δημοσιοποιούνται σε καθημερινή βάση, την ώρα που η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ), μέλος της Ε.Σ.Α.μεΑ., ζητά ορισμό συνάντησης με την υπουργό Παιδείας Σ. Ζαχαράκη, ώστε να προωθηθούν παρεμβάσεις για την ισότιμη και ασφαλή συμμετοχή των μαθητών και των εκπαιδευτικών με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 στην εκπαίδευση.

Η Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. σημειώνει ότι παρά τα θετικά βήματα των τελευταίων ετών, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες, καθυστερήσεις, διαφορετικές πρακτικές και διοικητικά εμπόδια, τα οποία δημιουργούν ανασφάλεια στις οικογένειες και ανισότητες μεταξύ μαθητών. Πράγματι από την έναρξη της σχολικής χρονιάς καταγγέλλονται ελλείψεις σε σχολεία στην Αττική, στην Κω, στην Κοζάνη, σε πολλά σχολεία της Μεσσηνίας κλπ. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Σχολικών Νοσηλευτών σε ανακοίνωσή του επισημαίνει: «Η νέα σχολική χρονιά ξεκινά με Σχολικούς Νοσηλευτές να “μοιράζονται” σε διαφορετικά σχολεία και να μετακινούνται ακόμη και πέρα από τα όρια που έθεσε ο ίδιος ο νόμος. Έναν χρόνο μετά τις έντονες αντιδράσεις, το ζήτημα επιστρέφει - αυτή τη φορά όχι ως ανησυχία, αλλά ως πραγματικότητα».

Με παρέμβασή της στην υπουργό η Ε.Σ.Α.μεΑ. ζητά την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης εργασίας της Π.Ο.Σ.Σ.Α.Σ.ΔΙΑ. με την πολιτική ηγεσία και τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου, με αντικείμενο την άμεση δρομολόγηση λύσεων στους ακόλουθους βασικούς άξονες: