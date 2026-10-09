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Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες
Ειδήσεις
15:06 - 09 Οκτ 2026

Ελευσίνα: Τι είπε ο 32χρονος που δέχτηκε επίθεση από ακροδεξιούς – Αναζητούνται οι δράστες

Reporter.gr Newsroom

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Σοκαριστική είναι η μαρτυρία του 32χρονου που δέχτηκε επίθεση με μαχαίρι στην Ελευσίνα νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης (8/10) έξω από το σπίτι του κι ενώ μόλις είχε βγάλει τα σκυλιά του βόλτα.  

Η επίθεση σημειώθηκε στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, όταν δύο άτομα προσέγγισαν τον 32χρονο, λέγοντάς του, σύμφωνα με τον ίδιο: «Εμείς κάνουμε κουμάντο εδώ».

Το θύμα δέχτηκε δύο μαχαιριές, μία σε κάθε πόδι, ενώ σύμφωνα με τον ίδιο ο ένας δράστης επιχείρησε να τον χτυπήσει και στον θώρακα, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει.

Οι δράστες, τους οποίους κατονόμασε ο 32χρονος κατά την κατάθεσή του, έχουν πλέον ταχτοποιηθεί και αναζητούνται από την ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 18χρονο που ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο και έχουν αμφότεροι απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν. Ο πρώτος, μάλιστα, είχε συλληφθεί παλαιότερα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

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Το θύμα διεκομίσθη αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ελευσίνας με δικά του μέσα, ωστόσο επειδή ήταν πολύ βαθιά τα τραύματα που έφερε στα πόδια, χρειάστηκε να γίνει η διακομιδή του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ νοσοκομείο Τζάνειο, όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, αλλά με πολύ σοβαρά τραύματα.

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«Αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μην φύγουν χτυπημένοι»

Ο 32χρονος μιλώντας στο Mega News 104,6 είπε πως ο ένας δράστης πέρασε αρχικά έξω το σπίτι του, τον είδε και στη συνέχεια επέστρεψε με το δεύτερο άτομο.

«Μέρα μεσημέρι, κάτω από το σπίτι μου, ενώ είχα βγάλει βόλτα τα σκυλιά μου. Αρχικά πέρασε ένας, με είδε, πήγε, μάζεψε έναν φίλο του και επέστρεψαν. Άρχισαν να μου λένε ότι είναι φασίστες και ότι κάνουν κουμάντο στην περιοχή», περιέγραψε.

Είπε, δε, ότι ο ίδιος δεν αντιλήφθηκε εξαρχής πως οι δύο δράστες είχαν σκοπό να του επιτεθούν, ενώ όταν ο ένας κινήθηκε εναντίον του, αντέδρασε και τον έριξε στο έδαφος.

«Άρχισε να φωνάζει στον φίλο του “δώσ’ τον, σφάξ’ τον”. Δηλαδή, δύο άνθρωποι ήρθαν να μου επιτεθούν και, όταν βρέθηκαν σε δύσκολη θέση, αποφάσισαν να με δολοφονήσουν για να μη φύγουν χτυπημένοι. Κάτω από το σπίτι μου, μια τέτοια ενέδρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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Ο 32χρονος υποστήριξε, ακόμη, ότι ο δεύτερος άνδρας επιχείρησε να τον μαχαιρώσει και σε άλλο σημείο του σώματος, στην κοιλιακή χώρα, κάτω από τον θώρακα, ωστόσο κατάφερε να αποφύγει το χτύπημα κάνοντας ένα βήμα πίσω.

«Δεν είχα υποψιαστεί ότι στις τέσσερις και δέκα, κάτω από το σπίτι μου, μέρα μεσημέρι, θα προσπαθούσαν να με σκοτώσουν», είπε.

«Μου είπαν ότι είμαι αντιρατσιστής»

Ερωτηθείς για τον λόγο για τον οποίο – όπως καταγγέλλει – στοχοποιήθηκε, ο 32χρονος υποστήριξε ότι οι δράστες αναφέρθηκαν στις πολιτικές του πεποιθήσεις και στην αντιρατσιστική του δράση.

«Ρώτησα “γιατί ήρθες σε μένα;”. Μου είπε: “Εσύ είσαι πολλά χρόνια αριστερός και αντιρατσιστής. Εσένα ξέρουμε, σε σένα ήρθαμε. Αν ξέραμε κάποιον άλλον, θα πηγαίναμε σε άλλον”», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως η επίθεση έχει καθαρό πολιτικό υπόβαθρο.

Όπως είπε, οι δύο άνδρες φέρεται να δήλωσαν ανοιχτά ότι είναι φασίστες, ενώ επαναλάμβαναν ότι «κάνουν κουμάντο» στην περιοχή.

Με ποιο περιστατικό συνδέουν οι Αρχές το συμβάν

Κατά τις πληροφορίες, το περιστατικό ενδέχεται να συνδέεται με επεισόδιο που είχε σημειωθεί τον περασμένο Αύγουστο στην περιοχή, μεταξύ ατόμων του ακροδεξιού και του αντιφασιστικού χώρου. Μετά το συγκεκριμένο περιστατικό, είχαν δημοσιοποιηθεί στοιχεία ατόμων που φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο σε ιστοσελίδα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Ο 32χρονος κατέθεσε στους αστυνομικούς ότι οι δράστες του είπαν ότι τον χτύπησαν γιατί «ανέβασε» τις επίμαχες φωτογραφίες, με τον ίδιο να δηλώνει πως τον έχουν μπερδέψει με άλλο πρόσωπο και ότι δεν έχει καμία σχέση ούτε με το περιστατικό που σημειώθηκε το καλοκαίρι, ούτε με τη δημοσιοποίηση των στοιχείων.

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