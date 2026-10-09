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Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις
Ειδήσεις
17:40 - 09 Οκτ 2026

Αττική: Κατασχέθηκαν πάνω από 300 κιλά ναρκωτικά – Έγιναν 3 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom

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Σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, που ξεπερνούν τα 35 κιλά κοκαΐνης και τα 312 κιλά κατεργασμένης και ακατέργαστης κάνναβης, εντόπισαν και κατάσχεσαν οι αστυνομικές αρχές στο πλαίσιο στοχευμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.  

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (7/10) σε διαφορετικές περιοχές της Αττικής και είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη τριών ατόμων. Από την έρευνα των αστυνομικών προέκυψε ότι οι συλληφθέντες συνδέονται μεταξύ τους, ενώ ένας εξ αυτών φέρεται να προμήθευε τους άλλους δύο με μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ενεργώντας παράλληλα για λογαριασμό ενός ακόμη προσώπου που αναζητείται από τις αρχές.

Οι συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί, ηλικίας 44 και 23 ετών, καθώς και ένας 29χρονος Έλληνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για αδικήματα που αφορούν, κατά περίπτωση, την αγορά, την κατοχή και τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη βία κατά υπαλλήλων.

Πώς οργανώθηκε η αστυνομική επιχείρηση

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, για τον εντοπισμό και την εξάρθρωση της φερόμενης δραστηριότητας προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ακολούθησαν αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ των εμπλεκομένων (profiling).

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, σε περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής εντοπίστηκε ο 44χρονος, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 3 κιλά και 215 γραμμάρια κοκαΐνης, τα οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, προορίζονταν για διακίνηση.

Σε διαφορετικό σημείο, στη δυτική Αττική, αστυνομικοί εντόπισαν τον 29χρονο με τη συνδρομή της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Κατά τον έλεγχο στο πορτμπαγκάζ του αυτοκινήτου του βρέθηκαν 10 κιλά και 800 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας, γνωστής ως skunk, καθώς και 3 κιλά και 900 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης.

Από την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι τις συγκεκριμένες ποσότητες φέρεται να είχε προμηθεύσει στους δύο άνδρες ο 23χρονος, ο οποίος, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ενεργούσε και για λογαριασμό ενός ακόμη ατόμου.

Μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών στην κατοικία του 23χρονου

Στη συνέχεια, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έρευνα στην κατοικία του 23χρονου, όπου εντόπισαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Συγκεκριμένα, κατασχέθηκαν 32 κιλά και 65 γραμμάρια κοκαΐνης, 245 κιλά και 700 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης υδροπονικής καλλιέργειας (skunk), καθώς και 51 κιλά και 600 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης, γνωστής ως «σοκολάτα».

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ο 23χρονος φέρεται να αντιστάθηκε έντονα, απωθώντας τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Παράλληλα, έρευνες πραγματοποιήθηκαν και στις κατοικίες των άλλων δύο συλληφθέντων, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων. Στους συγκεκριμένους χώρους εντοπίστηκαν επιπλέον ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Τι κατασχέθηκε συνολικά

Σύμφωνα με τα συνολικά στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛ.ΑΣ., από την επιχείρηση προέκυψαν οι ακόλουθες κατασχέσεις:

  • 35 κιλά και 400 γραμμάρια κοκαΐνης.
  • 256 κιλά και 503,3 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης.
  • 55 κιλά και 500,9 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).
  • 170 ευρώ σε μετρητά.
  • Ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο.
  • Επτά κινητά τηλέφωνα.
  • Τρεις κάρτες μνήμης.
  • Γάντια, μεγάλος αριθμός νάιλον συσκευασιών και τέσσερα κλειδιά.

Όπως έγινε γνωστό, ο 44χρονος έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων ανθρωποκτονία, ληστεία, κλοπές, πλαστογραφία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Μετά την ολοκλήρωση της αστυνομικής επιχείρησης, και οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Τελευταία τροποποίηση στις 09/10/2026 - 18:12
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