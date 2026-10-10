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Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους
Ειδήσεις
11:33 - 10 Οκτ 2026

Η Ελλάδα δελεάζει (φορολογικά) τους Γερμανούς συνταξιούχους

Reporter.gr Newsroom

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Με ένα διαφορετικό θέμα ελληνικού ενδιαφέροντος ασχολείται το FOCUS Online, εξετάζοντας το ειδικό φορολογικό καθεστώς του 7% στην Ελλάδα ως παράγοντα έλξης για Γερμανούς συνταξιούχους.

«Η θάλασσα έξω από την πόρτα, ο γερμανικός χειμώνας πολύ μακριά – και μια εφορία που αρκείται στο 7%. Η Ελλάδα γνωρίζει πώς να κάνει ελκυστικό για τους Γερμανούς συνταξιούχους το ενδεχόμενο μίας μετεγκατάστασης», γράφει χαρακτηριστικά το γερμανικό μέσο. Προσθέτει βέβαια πως «στον ευνοϊκό φορολογικό συντελεστή δεν υπάγεται κάθε σύνταξη, ούτε εξοικονομούν όλοι χρήματα με αυτόν». Σχεδόν 2.300 συνταξιούχοι έλαβαν το 2023 τις παροχές τους από τη Γερμανική Ασφάλιση Συντάξεων στην Ελλάδα, ενώ περισσότεροι από 10.000 Γερμανοί ζουν συνολικά στη χώρα, όπως αναφέρει περαιτέρω το FOCUS.

Το ειδικό καθεστώς που ισχύει από το 2020 προβλέπει, όπως επισημαίνει η DW, φορολόγηση εισοδημάτων από το εξωτερικό με συντελεστή 7% για έως και 15 χρόνια. Ωστόσο, «δεν εφαρμόζεται αυτομάτως», αλλά απαιτεί μεταξύ άλλων ο ενδιαφερόμενος να μην ήταν φορολογικός κάτοικος Ελλάδας για τουλάχιστον πέντε από τα προηγούμενα έξι χρόνια, ενώ εξαιρούνται οι συντάξεις των Γερμανών δημοσίων υπαλλήλων.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις χαμηλές συντάξεις, καθώς «το 7% επιβάλλεται από το πρώτο ευρώ, χωρίς να υπάρχει αφορολόγητο ποσό». Έτσι, εισόδημα που στη Γερμανία ενδέχεται να μην φορολογούνταν καθόλου μπορεί στην Ελλάδα να επιβαρυνθεί με φόρο. Σύμφωνα με το FOCUS πάντως, «σε αδρές γραμμές ο ενιαίος συντελεστής του 7% αρχίζει να προσφέρει πλεονέκτημα για όσους λαμβάνουν σύνταξη λίγο πάνω από 14.000 ευρώ ετησίως».

Ένας ακόμα παράγοντας που πρέπει να αναλογιστεί κανείς είναι και οι ενδεχομένως «υψηλές τιμές ακινήτων – είτε για ενοικίαση είτε για αγορά», ιδίως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, ενώ οι φθηνότερες αγροτικές περιοχές «διαθέτουν συχνά ασθενέστερες υποδομές».

Γι' αυτό και το γερμανικό μέσο καταλήγει ότι η Ελλάδα «απευθύνεται στοχευμένα στους πιο εύπορους», επιδιώκοντας «να προσελκύσει ξένους με οικονομική επιφάνεια».

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