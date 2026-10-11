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Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας
Ειδήσεις
20:23 - 11 Οκτ 2026

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας

Reporter.gr Newsroom

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Παραμένουν αναπάντητα πολλά ερωτήματα για την οσμή αερίου στην περιοχή κοντά στο σχολείο της Γκράβας, το οποίο θα παραμείνει κλειστό, όπως όλα δείχνουν και τη Δευτέρα (12/10).

Σε δήλωσή του την Κυριακή (11/10) ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε πως μέχρι να υπάρξει ξεκάθαρη απάντηση για την προέλευση της οσμής το σχολείο θα παραμείνει κλειστό και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Αναλυτικά η δήλωσή του στην οποία αφήνει αιχμές για την κυβέρνηση:

«Για τον Δήμο Αθηναίων, το θέμα της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών
στα σχολεία μας είναι αδιαπραγμάτευτο.

Εδώ και τρεις μέρες στην Γκράβα, μετά από εντολή και άμεση εποπτεία του Δήμου Αθηναίων, εταιρεία διενεργεί εκτεταμένους ελέγχους σε όλο το δίκτυο φυσικού αερίου, με σκοπό να μας παραδώσει πόρισμα την Κυριακή.
Το πόρισμα της εταιρείας αναμένεται αργά το βράδυ σήμερα, όπως και ζητήσαμε.

Όμως, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν
να είναι απόντες.

Το Υπουργείο Παιδείας, νίπτει τας χείρας του και αρκείται στο να προαναγγέλει συναντήσεις με φορείς.

Η ΚΤΥΠ και το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας δεν εμφανίστηκαν ποτέ.

Μάλιστα, παρόλο που ζητήσαμε τη συνδρομή του ΤΕΕ, το ίδιο δηλώνει ότι
ως τώρα δεν έχει πρόσβαση στους χώρους και τη σχετική έκθεση από
το υπουργείο.

Τους καλούμε όλους να αναλάβουν τις ευθύνες τους τώρα. Ζητάμε την άμεση εντολή του Υπουργείου Παιδείας στο ΤΕΕ, για την άμεση διενέργεια των ελέγχων σε εγκαταστάσεις του σχολικού συγκροτήματος. Με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεσα πόρισμα από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε, τα σχολεία της Γκράβας θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση.

Δεν διακινδυνεύουμε στο ελάχιστο την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων. Γι' αυτό, και πρέπει να δοθεί άμεσα ασφαλής λύση, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να βρεθούν στον φυσικό τους χώρο».

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