Ε.Σ.Α.μεΑ.: Δίχως τέλος τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία!

Τα προβλήματα στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία δεν έχουν τέλος, τονίζει η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.). Από κάθε γωνιά της χώρας καταγράφονται και καταγγέλλονται ελλείψεις προσωπικού, κτιριακά προβλήματα, κενά στην υποστήριξη και δυσκολίες στις μεταφορές, που προκαλούν δικαιολογημένη αγανάκτηση σε γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικούς και στο σύνολο του αναπηρικού κινήματος.

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) έχει παρέμβει για ελλείψεις εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης, ελλείψεις Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού και κτιριακά θέματα, ελλείψεις σχολικών νοσηλευτών … Τις ίδιες ημέρες και ο Συνήγορος του Πολίτη παρεμβαίνει στο υπουργείο Παιδείας για υπέρμετρες καθυστερήσεις στην αξιολόγηση μαθητών/τριών από κάποια Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ).

Σήμερα, η Ε.Σ.Α.μεΑ. μεταφέρει τις διαμαρτυρίες του Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία Επαρχίας Ρόδου για τη συνεχιζόμενη υποστελέχωση των Ειδικών Σχολείων της Ρόδου, τα σοβαρά κτιριακά προβλήματα και τις ελλείψεις στην ασφαλή μεταφορά των μαθητών με αναπηρία. Παράλληλα, μεταφέρει τις διαμαρτυρίες του Σωματείου Ατόμων με Αναπηρία Ζακύνθου «ΟΙ ΠΟΠΟΛΑΡΟΙ» για τη σοβαρή υποστελέχωση του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Μπόχαλης Ζακύνθου. Την ίδια ώρα, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τυφλών - Περιφερειακή Ένωση Β/Δ Ελλάδας παρεμβαίνει προς το υπουργείο Παιδείας, καθώς μαθητής με αναπηρία όρασης, που φοιτά στη Γ΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου στα Ιωάννινα, δεν έχει παραλάβει εδώ και δύο χρόνια τον ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό που δικαιούται!

Συνοπτικά:

Στο ΕΝΕΕΓΥΛ Ρόδου, περίπου 80 μαθητές υποστηρίζονται από μόλις μία ψυχολόγο, ενώ καταγράφονται σημαντικά κενά σε κοινωνικούς λειτουργούς και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό. Στο 1ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου, η αύξηση του αριθμού των μαθητών, οι ελλείψεις προσωπικού και η ανεπάρκεια αιθουσών δημιουργούν σοβαρές λειτουργικές δυσκολίες.

Στο Ειδικό Σχολείο Κρεμαστής παραμένουν ακάλυπτες οι ανάγκες σε φυσικοθεραπευτή, ενώ καταγράφονται σοβαρά κτιριακά προβλήματα και εκκρεμότητες στη μεταφορά μαθητών από χωριά της Ρόδου. Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Λίνδου-Λάρδου, οι ελλείψεις βασικών ειδικοτήτων, οι ακατάλληλες υποδομές και οι δυσκολίες στη μεταφορά παιδιών που χρησιμοποιούν αναπηρικό αμαξίδιο στερούν από τους μαθητές την αναγκαία υποστήριξη.

Ελλείψεις καταγράφονται και στο Ειδικό Πειραματικό Σχολείο Ρόδου, ενώ προβλήματα στη μεταφορά μαθητών αντιμετωπίζει και το Ειδικό Νηπιαγωγείο Ρόδου.

Εξίσου απαράδεκτη είναι η εικόνα στην Παράλληλη Στήριξη. Για 259 διαγνώσεις μαθητών που χρήζουν υποστήριξης, οι προσλήψεις κατά την Α΄ και Β΄ φάση ανέρχονται συνολικά σε περίπου 80, ενώ η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχε ζητήσει 130 θέσεις.

Ζάκυνθος: Στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Μπόχαλης, το Σωματείο καταγγέλλει ότι, παρά τις ιδιαίτερα εξειδικευμένες ανάγκες των μαθητών, το σχολείο εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς βασικές ειδικότητες, απαραίτητες για την ολοκληρωμένη εκπαιδευτική, θεραπευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξή τους.

Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν είναι αποδεκτό μαθητές με αναπηρία να στερούνται την εκπαιδευτική, θεραπευτική και ψυχοκοινωνική υποστήριξη που χρειάζονται, ούτε οι γονείς τους να αναγκάζονται να καλύπτουν με δικά τους μέσα τις ευθύνες της Πολιτείας.

Η υποστελέχωση, οι ανεπαρκείς υποδομές και η έλλειψη προσβάσιμων μεταφορών δεν αποτελούν απλές διοικητικές εκκρεμότητες. Αφορούν άμεσα τα δικαιώματα, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των μαθητών με αναπηρία. Οι ελλείψεις αυτές έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην ποιότητα της εκπαίδευσης, η οποία οφείλει να διασφαλίζεται από την Πολιτεία και τους αρμόδιους θεσμούς για όλους τους μαθητές με αναπηρία, όπως επιτάσσει και η Διεθνής Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία.