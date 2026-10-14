Ουραγός η Ελλάδα στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών

Κάτω από τη… βάση παίρνει η Ελλάδα στην ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αφού το 2024 συλλέχθηκαν 6,76 κιλά ανά άτομο, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. ήταν 12,3 κιλά. Η χώρα μας ξεπέρασε μόνο τη Μάλτα (6,43 κιλά), την Πορτογαλία (6,0 κιλά) και την Κύπρο (4,70 κιλά).

Ενδιαφέρον έχει και ένας ακόμη δείκτης από τα στοιχεία της Eurostat: το βάρος του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) που διατέθηκε στην αγορά την ίδια περίοδο. Στην Ε.Ε. διατέθηκαν 32,4 κιλά νέου εξοπλισμού ανά άτομο, όπως οικιακές συσκευές, smartphone και υπολογιστές. Στην Ελλάδα η αντίστοιχη ποσότητα ήταν 18,04 κιλά ανά άτομο, επομένως ανακυκλώθηκε μόλις το ένα τρίτο του αποθέματος.

Η διαφορά αυτή δείχνει ότι το απόθεμα τέτοιου εξοπλισμού διογκώνεται. Οι συσκευές μπορεί να εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται, να περιμένουν να πεταχτούν, να συσσωρεύονται στα νοικοκυριά ή να καταλήγουν σε άτυπες και ανεξέλεγκτες διαδικασίες επεξεργασίας αποβλήτων.

Μεταξύ 2015 και 2024, ο ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά της Ε.Ε. αυξήθηκε κατά 79%, από 18,1 κιλά ανά άτομο το 2015 σε 32,4 κιλά το 2024. Βασικός μοχλός της αύξησης ήταν η κατηγορία των μεγάλων συσκευών, όπως τα πλυντήρια ρούχων, τα πλυντήρια πιάτων και τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Από το 2022 έως το 2024, ο εξοπλισμός ανά άτομο παρέμεινε σχεδόν σταθερός.

Η συλλογή ηλεκτρονικών αποβλήτων, αντίθετα, αυξήθηκε με πιο αργό ρυθμό: από 7,3 κιλά ανά άτομο το 2015 σε 12,3 κιλά το 2024, με άνοδο 0,7 κιλών σε σχέση με το 2023.

Ποιες χώρες της Ε.Ε. συλλέγουν τα περισσότερα ηλεκτρονικά απόβλητα

Το 2024, τις μεγαλύτερες ποσότητες ηλεκτρονικών αποβλήτων συνέλεξαν η Βουλγαρία (18,9 κιλά ανά άτομο), η Τσεχία (17,8 κιλά) και η Γαλλία (17,7 κιλά). Στον αντίποδα, τις χαμηλότερες ποσότητες κατέγραψαν η Κύπρος (4,7 κιλά), η Πορτογαλία (6,0 κιλά) και η Μάλτα (6,4 κιλά).

Όσον αφορά τον εξοπλισμό που διατέθηκε στην αγορά, πρώτη ήταν η Αυστρία (38,2 κιλά ανά άτομο), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (38,0 κιλά) και τη Δανία (37,0 κιλά). Η Κύπρος διέθεσε μόλις 15,4 κιλά ανά άτομο, ενώ χαμηλές τιμές είχαν επίσης η Σλοβακία (17,5 κιλά) και η Ελλάδα (18,0 κιλά).

Σημείωση: στο πρωτότυπο η Ελλάδα εμφανίζεται με 18.04 κιλά σε ένα σημείο και με 18,0 κιλά σε άλλο. Τα κράτησα όπως είναι, αλλά αξίζει έλεγχος πριν τη δημοσίευση.