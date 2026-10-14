Παραμένει το απαγορευτικό σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώνονται τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που εξακολουθούν να πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με την έντασή τους να αγγίζει κατά τόπους τα 9 μποφόρ. Λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών, παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 21:00 δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, καθώς οι ισχυροί άνεμοι δεν επιτρέπουν την ασφαλή αναχώρησή τους.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν εγκαίρως, πριν μεταβούν στο λιμάνι, με τα αρμόδια λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, ώστε να ενημερώνονται για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων και για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

Παράλληλα, συνιστάται στους ταξιδιώτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των αρμόδιων αρχών και των ακτοπλοϊκών εταιρειών, καθώς τα δεδομένα στις θαλάσσιες συγκοινωνίες ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την ένταση των ανέμων και τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.