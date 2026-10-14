ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν πάνω από 3.000 όπλα σε κοντέινερ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σημαντική ποσότητα όπλων εντόπισε και κατέσχεσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο ελέγχων για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου οπλισμού.

Πιο αναλυτικά, η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους τελωνειακούς ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών – Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων. Στο στόχαστρο των αρχών βρέθηκε ένα ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο, το οποίο είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας και προοριζόταν για εταιρεία στη Βουλγαρία.

Σύμφωνα με τα συνοδευτικά έγγραφα, το φορτίο εμφανιζόταν παραπλανητικά ως «γυαλιά ηλίου, χάντρες», αποκρύπτοντας το πραγματικό περιεχόμενό του.

Κατά τον έλεγχο με το αυτοκινούμενο σύστημα ακτινοσκόπησης X-Ray, οι τελωνειακοί εντόπισαν ύποπτες ενδείξεις στο εσωτερικό του κοντέινερ. Ακολούθησε λεπτομερής φυσικός έλεγχος σε ολόκληρο το φορτίο, κατά τον οποίο αποκαλύφθηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν όπλα.

Πάνω από 3.000 όπλα κατασχέθηκαν

Συνολικά, οι αρχές κατάσχεσαν 3.081 τεμάχια, τα οποία περιλάμβαναν:

1.900 στιλέτα

470 μαχαίρια τύπου πεταλούδα

300 σπαθιά με μήκος λάμας 45 εκατοστών

175 σπαθιά με μήκος λάμας 50 εκατοστών

120 σπαθιά με μήκος λάμας 42 εκατοστών

110 σιδηρογροθιές

6 μαχαίρια τύπου καράμπιτ, με χαρακτηριστική κυρτή λάμα

Καθώς τα συγκεκριμένα αντικείμενα υπάγονται στις αυστηρές διατάξεις της νομοθεσίας περί όπλων, κατασχέθηκαν άμεσα, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης και με τη σύμφωνη γνώμη της εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.

Σε ανακοίνωσή της, η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές μεταφορές. Όπως τονίζει, βασικός στόχος είναι αφενός η διασφάλιση της νομιμότητας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας και αφετέρου η προστασία της δημόσιας ασφάλειας.