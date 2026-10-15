Νέα κακοκαιρία «εξπρές» με βροχές, καταιγίδες και χιόνια - Πότε θα υποχωρήσει το κρύο

Η μία κακοκαιρία αποχωρεί, αλλά μια νέα αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα από την Παρασκευή (16/10). Το σκηνικό του καιρού παραμένει άστατο, με διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές να φέρνουν βροχές και τοπικές καταιγίδες, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά και στις περιοχές του Αιγαίου. Παράλληλα, η εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών θα προκαλέσει αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενισχυμένους βοριάδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Όλγα Παπαβγούλη, η Παρασκευή και το Σάββατο θα χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, με τις συνθήκες να παραπέμπουν περισσότερο σε χειμώνα. Τα χιόνια, μάλιστα, δεν θα περιοριστούν στις υψηλότερες κορυφές, αλλά ενδέχεται να κάνουν την εμφάνισή τους και σε χαμηλότερα ορεινά υψόμετρα.

Το Σάββατο αναμένεται να είναι η πιο κρύα ημέρα της εβδομάδας, καθώς ο υδράργυρος θα υποχωρήσει έως και 5–7 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα εντείνουν περαιτέρω την αίσθηση του ψύχους.

Η νέα διαταραχή, ωστόσο, θα έχει σύντομη διάρκεια. Από το Σάββατο ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται, ανοίγοντας τον δρόμο για μια μεγαλύτερη περίοδο σχετικής ηρεμίας, η οποία, σύμφωνα με τις προβλέψεις, αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.

Πέμπτη: Υποχωρεί σταδιακά η κακοκαιρία, επιμένουν οι βροχές στην Κρήτη

Η κακοκαιρία των προηγούμενων ημερών, η οποία προκάλεσε σημαντικά προβλήματα και πλημμυρικά φαινόμενα, κυρίως σε περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο και σε αρκετά νησιά, παρουσιάζει πλέον σταδιακή εξασθένηση.

Στο επίκεντρο των έντονων φαινομένων βρέθηκαν η Εύβοια, οι Σποράδες, η Ρόδος και η Αττική, όπου καταγράφηκαν μεγάλα ύψη βροχής. Σε ορισμένες περιοχές, οι ποσότητες νερού που έπεσαν αντιστοιχούσαν σε βροχοπτώσεις πολλών μηνών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην Εύβοια το ύψος της βροχής έφτασε τοπικά τα 310 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε 310 τόνους νερού ανά στρέμμα. Στη Σκόπελο καταγράφηκαν 259 χιλιοστά.

Ιδιαίτερα ισχυρά ήταν τα φαινόμενα και στη Ρόδο, όπου εκδηλώθηκαν επίμονες καταιγίδες που παρέμεναν σχεδόν στάσιμες, διοχετεύοντας μεγάλες ποσότητες νερού στις ίδιες περιοχές και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα. Τοπικά, το ύψος της βροχής έφτασε τα 280 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί περίπου σε έξι μήνες βροχοπτώσεων για το νησί.

Αξιόλογες βροχές σημειώθηκαν και στην Αττική, με τα μεγαλύτερα ύψη να καταγράφονται κυρίως στις περιοχές γύρω από την Πάρνηθα. Εκεί, ο ισχυρός βόρειος άνεμος σε συνδυασμό με το ορεινό ανάγλυφο ευνόησε την ανάπτυξη ορογραφικών βροχοπτώσεων. Στην Ιπποκράτειο Πολιτεία καταγράφηκαν 173 χιλιοστά βροχής, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερους από δύο μήνες βροχοπτώσεων για την περιοχή.

Την ίδια ώρα, οι βόρειοι άνεμοι έφτασαν κατά τόπους τα 10 μποφόρ, με τις ριπές τους να ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Πλέον, το βαρομετρικό χαμηλό και ο πυρήνας των ψυχρότερων αερίων μαζών στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας έχουν μετακινηθεί προς τα ανατολικά, επιτρέποντας τη σταδιακή βελτίωση του καιρού. Παρ’ όλα αυτά, η ισχυρή διαφορά πίεσης εξακολουθεί να συντηρεί τους ενισχυμένους βοριάδες. Σε συνδυασμό με το ανάγλυφο του εδάφους, οι άνεμοι ευνοούν την εκδήλωση εντονότερων βροχοπτώσεων κυρίως στην Κρήτη.

Για σήμερα Πέμπτη (15/10), προβλέπονται μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές. Περισσότερες νεφώσεις θα παρατηρούνται αρχικά στα ανατολικά προσήνεμα, δηλαδή στις περιοχές που εκτίθενται στους βόρειους ανέμους του Αιγαίου, καθώς και στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Τοπικές βροχές αναμένονται στην Εύβοια, στα ορεινά της Αττικής, όπου τα φαινόμενα θα επιμείνουν έως τις πρωινές ώρες, στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην Κρήτη, όπου οι βροχοπτώσεις θα εντείνονται κατά διαστήματα, κυρίως στις ορεινές περιοχές, ενώ δεν αποκλείονται και μεμονωμένες καταιγίδες. Από το απόγευμα αναμένεται σταδιακή βελτίωση.

Οι βοριάδες θα φτάσουν πρόσκαιρα τοπικά τα 9 μποφόρ, αλλά στη συνέχεια θα εξασθενήσουν γρήγορα, με τις εντάσεις τους να υποχωρούν κοντά στα 8 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι, στις περισσότερες περιοχές δεν αναμένεται να ξεπερνούν τα 7 μποφόρ, ενώ περαιτέρω εξασθένηση προβλέπεται το βράδυ.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα νότια τμήματα της Κρήτης, όπου η αλληλεπίδραση των βόρειων ανέμων με το ορεινό ανάγλυφο θα προκαλέσει ισχυρούς καταβατικούς ανέμους, με την έντασή τους να φτάνει τοπικά ακόμη και τα 9 μποφόρ. Και εκεί, πάντως, οι άνεμοι αναμένεται να εξασθενήσουν από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, φτάνοντας τους 17–23 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές, με τις υψηλότερες τιμές να καταγράφονται στα δυτικά. Παρά την άνοδο, η ψύχρα θα παραμείνει αισθητή τις πρώτες πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Παρασκευή: Επιδείνωση με βροχές, καταιγίδες και χιόνια σε χαμηλότερα υψόμετρα

Η βελτίωση του καιρού θα είναι πρόσκαιρη, καθώς από το δεύτερο μισό της Παρασκευής αναμένεται νέα επιδείνωση, με τα φαινόμενα να ενισχύονται κυρίως το βράδυ.

Για τη μεταβολή αυτή θα ευθύνεται η κάθοδος ψυχρότερων αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη δημιουργία αποκομμένης διαταραχής ψυχρού αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και την ανάπτυξη βαρομετρικού χαμηλού κοντά στην ευρύτερη περιοχή της Ελλάδας.

Η ημέρα θα ξεκινήσει με σχετικά καλές καιρικές συνθήκες. Στη συνέχεια, όμως, οι νεφώσεις θα πυκνώσουν αρχικά στα βορειοανατολικά και θα εκδηλωθούν βροχές, κυρίως στην ανατολική και κεντρική Μακεδονία, καθώς και στο βόρειο Αιγαίο.Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές, με μεγαλύτερη έμφαση στις περιοχές ανατολικά της Πίνδου, στις Σποράδες και στις Κυκλάδες.

Προς το βράδυ, οι βροχοπτώσεις θα ενταθούν, ενώ τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά. Στο επίκεντρο θα βρεθούν η ανατολική Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια και η ανατολική Στερεά Ελλάδα. Γενικότερα, οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν στις περιοχές που βρέχονται από το Αιγαίο, αλλά και στη θαλάσσια περιοχή του, όπου υπάρχει πιθανότητα να εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Παρότι η νέα κακοκαιρία δεν αναμένεται να έχει την ίδια ένταση με την προηγούμενη, απαιτείται αυξημένη προσοχή. Περιοχές όπως οι Σποράδες, η Εύβοια και τα νοτιότερα τμήματα της Χαλκιδικής έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες βροχής και έχουν καταγράψει πλημμυρικά φαινόμενα. Το έδαφος ενδέχεται να παραμένει κορεσμένο, με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η απορρόφηση νέου νερού και να αυξάνεται ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρών.

Στην Αττική προβλέπονται τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως από το απόγευμα, με τα φαινόμενα να ενισχύονται προς τις βραδινές και νυχτερινές ώρες.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι χιονοπτώσεις, καθώς η εισβολή ψυχρότερων αερίων μαζών θα οδηγήσει σε χαμηλότερα υψόμετρα το όριο χιονόπτωσης. Χιόνια αναμένονται στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, μεταξύ άλλων στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και το Καϊμακτσαλάν. Σε αντίθεση με προηγούμενες περιπτώσεις, οι χιονοπτώσεις δεν θα περιοριστούν μόνο στις υψηλότερες κορυφές. Ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά, ενδέχεται να σημειωθούν ακόμη και σε υψόμετρα 1.200–1.300 μέτρων, δίνοντας χειμωνιάτικη όψη στο τοπίο.

Οι βόρειοι άνεμοι θα πνέουν με ένταση 6–7 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει. Οι μέγιστες τιμές στις περισσότερες περιοχές θα κυμανθούν στους 17–20 βαθμούς Κελσίου και στα δυτικά θα φτάσουν έως τους 22 βαθμούς. Το κρύο θα γίνεται περισσότερο αισθητό τις πρωινές και βραδινές ώρες, ιδιαίτερα στα βόρεια ορεινά, όπου αναμένονται πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

Σάββατο: Κορυφώνεται το κρύο και σταδιακά υποχωρούν τα φαινόμενα

Η μεγαλύτερη ένταση της κακοκαιρίας αναμένεται από τη νύχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο και έως τις πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Οι περισσότερες βροχές θα εντοπίζονται στην ανατολική Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στην Αττική —κυρίως προς τον Σαρωνικό—, στην ανατολική Πελοπόννησο και στις Κυκλάδες.

Καθώς θα πλησιάζει το μεσημέρι, το βαρομετρικό χαμηλό θα κινηθεί προς τα ανατολικά και νοτιοανατολικά. Έτσι, τα περισσότερα φαινόμενα θα μετατοπιστούν στις Κυκλάδες και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ λιγότερο θα επηρεαστούν τα Δωδεκάνησα και η Κρήτη. Την ίδια ώρα, στα ανατολικά ηπειρωτικά ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

Τοπικές καταιγίδες αναμένονται κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες περιοχές. Στις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν μετά το μεσημέρι, σε αντίθεση με το νότιο και ανατολικό Αιγαίο, όπου θα επιμείνουν για μεγαλύτερο διάστημα.

Οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν πρόσκαιρα στα 7 μποφόρ και ενδέχεται τοπικά στις Κυκλάδες να φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το απόγευμα, ωστόσο, θα αρχίσουν να εξασθενούν αισθητά.

Το Σάββατο θα είναι η ψυχρότερη ημέρα της εβδομάδας, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Στις περισσότερες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν μεταξύ 16 και 19 βαθμών Κελσίου. Στα δυτικά και τα νότια θα φτάσουν τοπικά τους 20 βαθμούς, ενώ στην Αττική δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 16–17 βαθμούς.

Οι θερμοκρασίες θα βρεθούν έως και 5–7 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή, δημιουργώντας συνθήκες που θα θυμίζουν προχωρημένο φθινόπωρο με έντονα χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά.

Χιονοπτώσεις θα συνεχιστούν πρόσκαιρα στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας, ενώ θα επεκταθούν και σε ορεινές περιοχές της ανατολικής χώρας. Μάλιστα, τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου δεν αποκλείεται να πέσουν οι πρώτες νιφάδες και στα υψηλότερα τμήματα της Δίρφυος, στην Εύβοια.

Κυριακή: Βελτιώνεται ο καιρός, εξασθενούν οι βοριάδες

Την Κυριακή αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τοπικά φαινόμενα ενδέχεται να εκδηλωθούν στα νοτιοδυτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν σημαντικά και σταδιακά σε αρκετές περιοχές θα στραφούν σε νότιους. Εξαίρεση θα αποτελέσουν τα Δωδεκάνησα, όπου οι βοριάδες θα διατηρηθούν στα 5–6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, ωστόσο το κρύο θα εξακολουθήσει να γίνεται αισθητό νωρίς το πρωί και κατά τις βραδινές ώρες.

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