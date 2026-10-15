Τέμπη: Εντολή για άμεσο προγραμματισμό των εκταφών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας

Την άμεση προώθηση των διαδικασιών για τις εκταφές σορών θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών ζητά η διευθύνουσα την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας, Αικατερίνη Αρ. Παπαϊωάννου, με νέα παραγγελία προς τους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελευθερία», η εισαγγελέας ζητά, σε εκτέλεση δύο βουλευμάτων του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, να προχωρήσουν οι αναγκαίες ενέργειες για τις εργαστηριακές εξετάσεις που έχουν ζητήσει οκτώ ή εννέα οικογένειες θυμάτων, καθώς και να οριστεί άμεσα συγκεκριμένη ημερομηνία εκταφής.

Καθοριστική εξέλιξη αποτελεί η θετική ανταπόκριση του Netherlands Forensic Institute (NFI) της Ολλανδίας, το οποίο γνωστοποίησε ότι μπορεί να αναλάβει τις εξειδικευμένες εξετάσεις, υπό συγκεκριμένες επιστημονικές και τεχνικές προϋποθέσεις. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση άλλων εργαστηρίων αναστέλλεται προς το παρόν, εκτός εάν προκύψει αντικειμενικό κώλυμα.

Η εισαγγελέας καλεί τους πραγματογνώμονες να οριστικοποιήσουν άμεσα τη συνεργασία με το ολλανδικό ινστιτούτο, διευκρινίζοντας τις απαιτήσεις για τη συλλογή, τη φύλαξη και τη μεταφορά των δειγμάτων. Παράλληλα, ζητά να προσδιοριστεί το συνολικό κόστος των εξετάσεων, ώστε να κινηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης και κάλυψης της δαπάνης.

Η διαδικασία της εκταφής, κατόπιν αιτημάτων οικογενειών θυμάτων, δεν περιορίζεται στην ταυτοποίηση DNA, αλλά περιλαμβάνει και συμπληρωματικές ιατροδικαστικές εξετάσεις, όπως τοξικολογικές και βιοχημικές, με στόχο να διερευνηθούν περαιτέρω οι συνθήκες θανάτου των θυμάτων.