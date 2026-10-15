Πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

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Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15/10) σε δασική έκταση στον Δρυμώνα Αιτωλοακαρνανίας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το Κέντρο Επιχειρήσεων ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 13:45.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν συνολικά 25 πυροσβέστες, με τη συνδρομή μίας ομάδας πεζοπόρου τμήματος της 6ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και οκτώ πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς από αέρος κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη, ενώ ο Δήμος Θέρμου τέθηκε σε συνδρομή των πυροσβεστικών δυνάμεων, διαθέτοντας υδροφόρες.

Την έρευνα για τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας.