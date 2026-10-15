Μπέτυ Βαλάση: Έφυγε η αξέχαστη «Λωξάντρα» της ελληνικής τηλεόρασης

Την τελευταία της πνοή άφησε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, σε ηλικία 89 ετών, η ηθοποιός Μπέτυ Βαλάση, η οποία ξεχώρισε για την πολυετή παρουσία της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, ενώ το τελευταίο διάστημα φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή».

Η κηδεία της θα τελεστεί τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις 11:30, στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η Μπέτυ Βαλάση γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1937, σε οικογένεια προσφύγων από τη Μικρά Ασία. Ακολούθησε από νωρίς τον δρόμο της υποκριτικής, μαθητεύοντας κοντά σε σημαντικούς δασκάλους του θεάτρου. Το 1961 πραγματοποίησε την πρώτη της θεατρική εμφάνιση στο θέατρο Καλουτά, δίπλα στον Κάρολο Κουν και τη Μαίρη Αρώνη.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής της διαδρομής συνεργάστηκε με σημαντικούς ηθοποιούς και σκηνοθέτες, ενώ συμμετείχε σε τουλάχιστον 14 ελληνικές ταινίες μεγάλου μήκους. Το ευρύ κοινό την αγάπησε ιδιαίτερα μέσα από τον πρωταγωνιστικό της ρόλο στη «Λωξάντρα», την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά της ΕΡΤ που προβλήθηκε το 1980 και αποτέλεσε την τελευταία ασπρόμαυρη ελληνική τηλεοπτική σειρά. Η ερμηνεία της συνδέθηκε βαθιά με τον χαρακτήρα της ηρωίδας, καθιστώντας τη σειρά σημείο αναφοράς για γενιές τηλεθεατών.

Η ανακοίνωση του ΚΚΕ

Με ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ αποχαιρέτησε την ηθοποιό, εκφράζοντας τη συγκίνηση και τη βαθιά εκτίμησή του για την καλλιτεχνική της πορεία, το ήθος και την αγωνιστική της στάση.

Το ΚΚΕ αναφέρεται στις προσφυγικές της ρίζες και στην επιμονή με την οποία ακολούθησε το όνειρό της να γίνει ηθοποιός, σημειώνοντας ότι το θέατρο και η ζωή αποτελούσαν για εκείνη έναν ενιαίο κόσμο. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η αγάπη του κοινού για τη «Λωξάντρα» παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένη με την ερμηνεία της Μπέτυς Βαλάση.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην προσωπική της ζωή, καθώς και στη σχέση της με τον ηθοποιό Τίτο Βανδή, με τον οποίο μοιράστηκε μια βαθιά συντροφική πορεία. Ξεχωριστή θέση στη ζωή της είχε, σύμφωνα με την ανακοίνωση, και η φιλία της με τη Μελίνα Μερκούρη.

Το ΚΚΕ επισημαίνει, ακόμη, τη συμμετοχή της στις δραστηριότητες του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών και τη στήριξή της σε πρωτοβουλίες εργαζομένων στον πολιτισμό. Η σχέση της με το κόμμα, όπως αναφέρεται, υπήρξε σταθερή και διαρκής. Η ίδια είχε υπάρξει υποψήφια βουλευτής του ΚΚΕ και εκλεγμένη δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων.

Τα τελευταία 4,5 χρόνια της ζωής της φιλοξενούνταν στο «Σπίτι του Αγωνιστή», διατηρώντας, σύμφωνα με την ανακοίνωση, το ενδιαφέρον της για την τέχνη και την κοινωνική ζωή.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, το ΚΚΕ εκφράζει τα συλλυπητήριά του στον γιο της, Νικόλα, στον εγγονό της, Τίτο, καθώς και στους οικείους της, στους συναδέλφους της και σε όλους όσοι τη γνώρισαν και την αγάπησαν.

Η Μπέτυ Βαλάση αφήνει πίσω της μια σημαντική καλλιτεχνική παρακαταθήκη και τη μνήμη μιας ηθοποιού που αγαπήθηκε ιδιαίτερα για την ερμηνεία της στη «Λωξάντρα» και για τη μακρά παρουσία της στην ελληνική θεατρική και τηλεοπτική σκηνή.