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Μυτιλήνη: Επτά συλλήψεις για επίθεση σε 25χρονο με οπαδικά κίνητρα
Ειδήσεις
15:53 - 15 Οκτ 2026

Μυτιλήνη: Επτά συλλήψεις για επίθεση σε 25χρονο με οπαδικά κίνητρα

Reporter.gr Newsroom

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Στη σύλληψη επτά ατόμων, ηλικίας από 18 έως 35 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, με την κατηγορία της παραβίασης της νομοθεσίας για αδικήματα με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς και για πρόκληση σωματικής βλάβης και εξύβριση, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης (13/10), στην πόλη της Μυτιλήνης. Οι επτά συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, προσέγγισαν έναν 25χρονο που κινούνταν πεζός και τον ακινητοποίησαν.

Στη συνέχεια, δύο από τους εμπλεκομένους, με τη συνδρομή των υπολοίπων, φέρονται να άσκησαν σωματική βία σε βάρος του νεαρού και να τον εξύβρισαν, προκαλώντας του τραυματισμό. Παράλληλα, επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα που φορούσε, η οποία έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Οι επτά συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

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