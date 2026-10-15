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Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις
Ειδήσεις
16:07 - 15 Οκτ 2026

Σε λειτουργία το νέο Μητρώο για τις ανακληθείσες διοικητικές πράξεις

Reporter.gr Newsroom

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Όπως αναφέρεται σε σημερινή κοινή ανακοίνωση (15/10) των Υπουργείων Οικονομίας, Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με στόχο τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των διαδικασιών και την ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου, τίθεται σε λειτουργία το Μητρώο Ανακληθεισών Διοικητικών Πράξεων, το οποίο υποστηρίζει την εφαρμογή του νέου πλαισίου αντικατάστασης δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, συμβάλλοντας στην απλούστευση της εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων.

Μέσω του gov.gr, πολίτες και νομικά πρόσωπα μπορούν να ενημερώνονται για τυχόν εγγραφές που τους αφορούν, ενώ οι φορείς του Δημοσίου αποκτούν έναν ενιαίο μηχανισμό ελέγχου κατά την εξέταση νέων αιτημάτων.

Το Μητρώο εντάσσεται στις παρεμβάσεις του ν. 5293/2026 «Παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη» που προωθήθηκε με πρωτοβουλία του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και θεσμοθετήθηκε με Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρη Παπαστεργίου, του Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνου Πετραλιά και της Υφυπουργού Εσωτερικών Βιβής Χαραλαμπογιάννη. Τον σχεδιασμό και τη λειτουργία ανέλαβε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με επικεφαλής τον Γενικό Γραμματέα Δημοσθένη Αναγνωστόπουλο.

Στο νέο πλαίσιο, όταν διαπιστώνεται ότι υπεύθυνη δήλωση που έχει υποβληθεί σε αντικατάσταση δικαιολογητικών περιλαμβάνει ανακριβή στοιχεία, ο αρμόδιος φορέας προχωρά στην ανάκληση της διοικητικής πράξης που εκδόθηκε βάσει αυτής. Στη συνέχεια, εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καταχωρίζει στο Μητρώο τα στοιχεία τόσο της ανακληθείσας όσο και της ανακλητικής διοικητικής πράξης, καθώς και της πράξης επιβολής διοικητικού προστίμου και καταλογισμού δαπάνης.

Επιπλέον, αξιοποιείται και κατά την εξέταση νέων αιτημάτων του ίδιου προσώπου που συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση σε αντικατάσταση δικαιολογητικών. Πριν από την έκδοση νέας διοικητικής πράξης, ο αρμόδιος φορέας υποχρεούται να αναζητά τυχόν σχετική καταχώριση στο Μητρώο. Εφόσον διαπιστωθεί ότι προηγούμενη διοικητική πράξη έχει ανακληθεί λόγω ανακριβούς υπεύθυνης δήλωσης, το νέο αίτημα δεν ικανοποιείται.

Με τον τρόπο αυτό, η δυνατότητα αντικατάστασης δικαιολογητικών με υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται από έναν σαφή μηχανισμό ελέγχου, ώστε η απλούστευση των διαδικασιών να συνδυάζεται με ασφάλεια, συνέπεια και αξιοπιστία.

Οι πολίτες έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω του gov.gr, στην κατηγορία «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποκατηγορία «Πολίτες και Δημόσιο», με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Μέσω της υπηρεσίας μπορούν να βλέπουν αποκλειστικά τις εγγραφές του Μητρώου που τους αφορούν, για σκοπούς ενημέρωσης, χωρίς δυνατότητα καταχώρισης, τροποποίησης ή διαγραφής στοιχείων. Αντίστοιχη δυνατότητα ενημέρωσης παρέχεται και στα νομικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται στην υπηρεσία με τους κωδικούς νομικού προσώπου.

Με την οριστικοποίηση της καταχώρισης, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο ενημερώνεται αυτοματοποιημένα μέσω email. Για τα φυσικά πρόσωπα, η ενημέρωση αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει καταχωριστεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), εφόσον έχει δοθεί η σχετική συναίνεση. Για τα νομικά πρόσωπα, η ενημέρωση αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ ή στο ΓΕΜΗ. Αντίστοιχη ενημέρωση αποστέλλεται και σε περίπτωση επικαιροποίησης, διόρθωσης ή διαγραφής της εγγραφής.

Το Μητρώο τηρείται και λειτουργεί στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία έχει την ευθύνη για την τεχνική λειτουργία του, αξιοποιώντας μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας τα αναγκαία στοιχεία από μητρώα και πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου.

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