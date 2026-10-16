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ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,2% στην επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το πρώτο εξάμηνο
Ειδήσεις
12:18 - 16 Οκτ 2026

ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,2% στην επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το πρώτο εξάμηνο

Reporter.gr Newsroom

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Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (16/10) τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον Ιούνιο του 2026.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ:

  • Κατά το μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται μείωση των επισκεπτών μουσείων κατά 3,6%, αύξηση των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 1,3% και αύξηση των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 3,2%.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το μήνα Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφεται αύξηση των επισκεπτών κατά 2,7%, των επισκεπτών ελεύθερης εισόδου κατά 3,1% και των αντίστοιχων εισπράξεων κατά 3,0%.
  • Κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026 παρατηρείται μείωση, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κατά 1,2% στους επισκέπτες των μουσείων, αύξηση κατά 1,9% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και κατά 13,3% στις αντίστοιχες εισπράξεις.
  • Στους αρχαιολογικούς χώρους, κατά το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2026, παρατηρείται μείωση σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του έτους 2025, κατά 5,8% στους επισκέπτες, μείωση κατά 0,7% στους επισκέπτες ελεύθερης εισόδου και αύξηση κατά 5,5% στις αντίστοιχες εισπράξεις.

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