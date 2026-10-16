ΕΛΣΤΑΤ: Πτώση 4,2% στην επισκεψιμότητα μουσείων και αρχαιολογικών χώρων το πρώτο εξάμηνο

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (16/10) τα αποτελέσματα της Έρευνας Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων για τον Ιούνιο του 2026.